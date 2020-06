2020. június 4-én a legtöbb felvidéki magyar szervezet megemlékezik a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójáról. A Magyar Közösség Pártja Központi Irodája összeállította a regionális megemlékezések sorát, ezt az alábbiakban tesszük közzé.

A magyar Országgyűlés 2010-ben hozott határozata szerint június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Ugyanakkor nem feledhetjük, hogy a trianoni békediktátum a világtörténelem egyik legnagyobb igazságtalansága volt. Ennek aláírása 16.32 órakor történt a Párizs melletti versailles-i kastélyban, s az első világháborúban vesztes Magyarország új határait felrajzoló és jogfosztó békeszerződésnek készült. Erre az gyászos eseményre és időpontra emlékeztet Felvidék-szerte is a harangzúgás. A gyászból felgyógyulva pedig 20.20-kor fellobban az összetartozásunk tüze, melynek eseményei a https://gyujtsukmeg.ma/ oldalon és térképen is követhetők.

Emlékezzünk együtt!

Pozsonyi járás

Pozsonypüspöki – 16:30-kor harangozás

a Csemadok nagytermében 16:30-kor megnyitják a Trianon 100 kiállítást

19 órakor mécsesgyújtás a pozsonypüspöki temetőben

Szenci járás

Éberhard – 16:30-kor az Apponyi-kápolnában emlékeznek, harangozással, szentmisével, Hornyák István mond emlékbeszédet, azt követően koszorúzás, majd a Himnusz eléneklése

Hegysúr – 16:30-kor harangszó és szentségimádás a kápolnában

Szenc – 20 órakor a Hősök szobránál gyertyagyújtás mellett emlékeznek, a szervezők között a Csemadok, a Cserkészszövetség és az MKP is.

Dunasápújfalu – a dunaújfalusi templom udvarán a hősi halottak emlékművénél, június 4-én, 19 órai kezdettel. Szervező: a Csemadok helyi szervezete.

Dunaszerdahelyi járás

Dunaszerdahely – 20 órától hagyományos gyertyagyújtás a Városi Sport- és Szabadidőparkban a Trianon-emlékfánál a Pázmaneum szervezésében.

Ekecs – 18 órakor emlékművet avatnak a kultúrház előtti téren.

Somorja – 16:30 órakor csatlakozás az össznemzeti harangozáshoz, 16:32-kor istentisztelet, 17 órakor megemlékezés a tejfalui temetőben, 18 órakor szentmise a Nagyboldogasszony-plébániatemplomban, 18:40-kor gyertyagyújtás és megemlékezés a Fő téren, a Mária mennybemenetele szoborcsoport előtt, gyászünnepi szónok: Popély Gyula, 19:30 órakor online közvetítés a Via Nova – Új Út Somorja oldalon, 20 órakor tűzgyújtás a Corvin Mátyás Alapiskola szervezésében az iskola udvarán (A Csemadok is a szervezők között, forrás: Fb)

Nagymegyer – 19 órakor mécsesgyújtás az Országzászlónál (forrás: Fb)

Nyárasd – 16:15-kor a helyi templomkertben álló kopjafánál emlékeznek

Gelle – 16:20 – a Templom téren az I. világháborúban elesettek emlékművénél emléktábla felavatására kerül majd sor, harangzúgás 16:30-kor. A megemlékezést követően este 20:20-tól a pósfai Levente téren tűzgyújtással folytatódik a megemlékezés.

Galántai járás

Alsószeli – 16:30 órakor harangozás, majd emléktáblaavatás a kultúrház udvarán

Alsóhatár – 16:30 órakor harangozás

Felsőszeli – 16:30 harangozás, 20:20-kor lánggyújtás az iskolaudvaron (közreműködik a Paradigma együttes)

Hidaskürti rendezvények: 16 órától koszorúzással egybekötött megemlékezés a kitelepítettek és deportáltak emlékművénél. 16.30-kor harangszó, mécsesgyújtás …/ 20.20 órakor gyertyagyújtás Széchényi István mellszobránál (a kultúrháznál)

Jóka – 16:30 harangozás

Kajal – 16:30 harangozás, 20:20-kor lánggyújtás

Kismácséd – 16:30 harangozás, utána megemlékezés a Hősök terén

Királyrév – 16:30-kor harangozás

Kosút – 16:30 megemlékezés a hősök szobránál

Nagyfödémes – 16:30-kor harangozás, utána megemlékezés a templomban

Nagymácséd – 16:30 harangozás

Nádszeg – 16:30 harangozás, 20:20 lánggyújtás, június 5-én, 18 órakor emléktábla leleplezése a templomparkban (közreműködik Vadkerti Imre)

Taksony – június 3-án a taksonyi harang szól délben, a Kossuth Rádióban, utána műsort sugároznak a templom történetéről, június 4-én 16:30-kor harangozás, 19:30-kor megemlékezés a Szentháromság téren, 20:20-kor lánggyújtás, június 7-án a 9:30-kor kezdődő szentmise után a trianoni emlékoszlop megáldása a templomdombon

Tallós – 16:30 harangozás, 20:20-kor lánggyújtás

Vága – 16:30 harangozás, 20:20-kor lánggyújtás a Vág partján

Vezekény – 16:30 harangozás, 20 órakor a trianoni emlékmű alapkőletétele, 20:20-kor lánggyújtás

Vízkelet – 16:30 harangozás, utána koszorúzás a kopjafánál a kultúrház előtt

Információink szerint Diószegen, Galántán, Feketenyéken és Tósnyárasdon is szerveznek megemlékezést.

Komáromi járás

Bátorkeszi – 16:30-tól a református templomban istenszeletet tartanak, majd harangszóval emlékeznek a 100 évvel ezelőtt történtekre

Bogya – 16:30-kor harangszó, 20:20-kor mécsesgyújtás a haranglábnál (a szervezők között az MKP is)

Bogyarét –20:20-kor tűzgyújtás, az emlékezők között a Vermes család

Búcs – 16:30-kor harangzúgás, 20:20-kor mécsesgyújtás, az MKP a szervezők között

Csallóközaranyos – 20:20-kor tűzgyújtás

Csicsó – 16:30-kor harangszó, 20:20-kor a helyi temetőben, a világháborúk áldozatainak emlékművénél folytatódik a megemlékezés, kisfilm is készült az évfordulóra, beszédet mond Földes Csaba polgármester

Dunamocs – 16:30-kor harangszó, istentisztelet, koszorúzás a Trianon-emlékműnél, 20:20-kor tűzgyújtás, beszédet mondanak Tóth Eszter polgármester és Rácz Kálmán történész

Dunaradvány – 20:20 tűzgyújtás

Ekel – 16:30-kor harangszó, kopjafa avatása a református templom udvarán, a szervezők között van az MKP, a Református Egyház és a Csemadok is

Gellér – 16:30-kor harangszó, vasárnap istentisztelet lesz a községben

Gúta – 16:30-kor harangszó, megemlékezés és kultúrműsor, 20:20-kor mécsesgyújtás az első világháború elesetteinek emlékművénél, az MKP is a szervezők között

Hetény – 20:20-kor tűzgyújtás

Ímely – 16:30-kor harangszó

Izsa – 20:20-kor tűzgyújtás, a szervezők között az MKP is

Karva – 20:20-kor tűzgyújtás a Duna korzónál a Csemadok szervezésében

Keszegfalva – 20:20-kor mécsesgyújtás az 1. világháború áldozatainak emelt emlékműnél, az MKP is a szervezők között

Kolozsnéma – 20 órakor mécsesgyújtás a kastélyban, az MKP is a szervezők között, beszédet mond Szalay Rozália polgármester

Komárom – 16:30-kor harangszó a református kollégiumban, 20:20-kor tűzgyújtás a Szent-András-bazilikánál, Halász Béla tart beszédet

Komáromfüss – harangszó

Madar – 18 órakor istentisztelet, 20.20-kor tűzgyújtás, beszédet mond Édes István polgármester

Marcelháza – 20:20-kor tűzgyújtás a kultúrháznál a cserkészek szervezésében

Martos – 16:30-kor a Millenniumi emlékműnél harangszó, a szervezők között van az MKP is, a Csemadok, a református egyház, a Sziget PT, illetve a község. Gubík László mond beszédet

Megyercs – 16:30-kor harangszó, istentisztelet, 20:20-kor mécsesgyújtás az I. világháború áldozatainak emelt emlékműnél, a szervezők között: MKP, Református Egyház,

Naszvad – 20:20-kor a Katona hősi emlékműnél gyertyagyújtás, az MKP is a szervezők között

Ógyalla – 16:30-kor harangszó, 19 órától szentmise, 20:20-kor a Csemadok székházánál faültetés, az MKP is a szervezők között, beszédet mond Elek József

Path – 20:20-kor tűzgyújtás

Perbete – 16 órakor a Kálvin téren emléktábla-avatás, majd harangszó, 20:20-kor tűzgyújtás a Millennium parkban, a szervezők között van az MKP, a Csemadok, a Rákóczi Szövetség és a helyi alapiskola, valamint óvoda is

Szentpéter – 16:30-kor harangszó az alapiskola udvarán, 20:20-kor tűzgyújtás

Vágfüzes – 20:20-kor tűzgyújtás a Csemadok szervezésében

Virt – 20:20-kor tűzgyújtás

Érsekújvári járás

Bény – 18:00-kor a községi hivatal előtti parkban

Érsekújvár – június 3-án, 18:30-kor, a Csemadok előtti téren, Popély Gyula történész közreműködésével emlékezik a Csemadok, az MKP és civil szervezetek

Köbölkút – 19 órakor az első világháború áldozatainak emlékműve előtt mécsesgyújtással emlékeznek, köztük az MKP és a Csemadok is

Kamocsa – 16 órától a községi hivatal udvarán lévő kopjafánál emlékezik a község, ott lesz Dobai Tibor, a Csemadok, az MKP, imádság, vers, ének, beszéd

Kürt – 19 órakor emlékezik a község, a közreműködők között: Farkas Iván (MKP), Csemadok

Nagykér – június 7-én 11 órakor emlékeznek, köztük Dobai Tibor, Csemadok

Nána – június 6-án 16:30-tól a trianoni emlékkőnél találkoznak, emlékezők: Popély Gyula, MKP, Csemadok, Limes-Anavum, Szülőföldért P. T., az emlékezés végén gyertyagyújtás lesz

Párkány –14 órakor a Sobieski parkban, illetve a Duna másik oldalán, Esztergomban is emlékeznek. Közreműködők: Farkas Iván (MKP), Limes-Anavum, Csemadok Párkány, Memoriae Patrum. A megemlékezésen részt vesznek az egykori Párkányi járás települései is.

Szímő – 16 órakor a Jedlik-ház előtti parkban, a szervezők között: Bób János, a Csemadok, MKP, az egyházközösség és az alapiskola

Szőgyén – 16:30 – 16:30-kor a kultúrház előtti emlékparkban, a közreműködők között: Farkas Zsolt, Méri Szabolcs, Popély Gyula, Szőgyén Öröksége Társulás. 100 másodperces harangszó is felcsendül

Udvard – 16:30-kor a templomkertben, az emlékezők között: Farkas Tibor, a Csemadok és az MKP is, utána szentmisét is tartanak

Vágsellyei járás

Farkasd – a Vág partján tábortűz mellett megemlékezést tartanak

Zsigárd – A Kaszás Attila Tájház kertjében emlékeznek

Lévai járás

Június 4-én, csütörtökön 20 órai kezdettel szervezik meg a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezést az ipolysági 1938-as kopjafánál. Szervezők: Magyar Közösség Pártja, Csemadok, Via Nova, Honti Kaszinó, Szent Imre Cserkészcsapat

HARANGOZNAK: Léva, Zselíz, Barsendréd, Bese, Csata, Egeg, Kéty, Farnad, Fegyvernek, Felsőpél, Felsőszecse, Garamsalló, Ipolyfödémes, Kálna, Kisölved, Nagyod, Nagyölved, Nagysalló, Nyírágó, Oroszka, Palást, Szalatnya, Vámosladány, Zalaba, Zsemlér.

GYERTYAGYÚJTÁS: Zselíz, Ipolyság, Alsószemeréd, Barsendréd, Csata, Kéty, Farnad, Felsőpél, Ipolyfödémes, Lontó, Oroszka, Szete, Vámosladány, Zalaba, Zsemlér.

Trianoni faültetés: Palást.

Beszédet mond: Kiss Beáta Felsőpélen

Csatán Kormorán-koncertet terveztek, illetve találkozást Szörényi Leventével, ám a vírushelyzet okán ezek áttolódtak szeptember 6-ra.

Nagykürtösi járás

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya június 4-én, csütörtökön szervezi meg a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezés-sorozatot a Nagykürtösi járásban (forrás: felvidek.ma).

Ipolynyék – 9 órakor Emlékfaültetés a Csemadok NTV székháza udvarán

Ipolyhídvég – Drégelypalánk – 10 órától a kaszárnyánál lévő régi hídfőnél tartanak emlékműsort

Kóvár – Balassagyarmat – 11:30-tól a kaszárnyánál lévő régi hídfőnél emlékeznek

Ipolyvarbó – Őrhalom – 13 órától a templom mellett lévő fahídnál lesz emlékműsor

Bussa – Nógrádszakál – 14:30-tól a kaszárnyánál lévő régi hídfőnél lesz emlékműsor

Szécsénykovácsi – Hugyag – 16 órától a régi hídfőnél emlékeznek, 16.30-tól 100 másodperces harangzúgás, ima, emlékbeszédek, kultúrműsor, 20.20-tól Összetartozásunk tüze – a Csemadok NTV székháza udvarán fáklyagyújtással csatlakoznak a kárpátaljai magyarok felhívásához

Rimaszombati járás

Rimaszombat – 2020. június 4-én, 16.32-kor kerül sor az I. világháborús hősi sírkereszt újraavatására. A rimaszombati 4. sz Hatvani István Cserkészcsapat és a Kerecsen Motoros Egyesület tart megemlékezést a rimaszombati városi temetőben a Nagy Háború hőseinek sírjánál. A rimaszombati cserkészekkel a kerecsenmotorosok újrafaragtatták az idén kidőlt (elkorhadt) I. világháborús hősi sírkeresztet a rimaszombati köztemetőben. (forrás: felvidek.ma)

Alsópokorágy – 20:20-kor tűzgyújtás

Ajnácskő – harangozás, mise, tűzgyújtás

Gömörpéterfala emlékkereszt-állítás

Gergelyfala – a Baráti Társaság Gergelyfaláért Polgári Társulás június 4-én 20.00 órai kezdettel rendezi a megemlékezést. (forrás: felvidek.ma)

Nagybalog – 20:20-kor tűzgyújtás a Torhegyen

Két perces haranghúzással emlékeznek még: Almágy, Balogfala, Feled, Jeszte, Vecseklő, Hubó, Uzapanyit, Balogújfalu, Nemesradnót, Hanva, Naprágy, Újbást, Rakottyás

Nagyrőcei járás

Tornalja – 17.00 órától a Rákóczi Magyar Ház udvarára. Emlékbeszédet mond Tamás Ákos tanár.

Két perces haranghúzással emlékeznek ezekben a községekben: Felsőrás, Szkáros, Felsőfalu, Alsófalu, Beje, Kisvisnyó, Otrokocs, Zsór, Oldalfalva, Lévárt

Rozsnyói járás

Dernő – 18 órakor megemlékezés az I. és II. világháború áldozatainak emlékműnél

Gombaszög – 15:30-kor Ereklyés zászlótartó felavatása a felvidéki összetartozás jegyében, 16.30-kor megszólalnak a szútori harangok

Krasznahorkaváralja – június 6-án a Magyar Összetartozás Napja – emlékezés a helyi Csemadok és MKP közös rendezésében

Lekenye –június 6-án Trianoni Emléktúra

Rozsnyó – 16:30-kor a Kossuth szobornál gyertyagyújtás, megemlékezés, koszorúzás, harangszó

Tornagörgő – 20:20-kor a temetőben, a két világháború áldozatainak emlékművénél, gyertyagyújtás, koszorúzás

Kassa

Június 4-én, csütörtökön 10.00 órai kezdettel szervezik meg a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezést Kassán. A programban: 10.00 szabadtéri muzsika a Domonkos téren, 16 órakor Akikért a harang szól címmel ökumenikus közös ima a református templomban, 16:30-kor harangszó, 16:40-től Trianon és előzményei (Előadó: Balassa Zoltán történész), 17 órától három erdélyi, egy kárpátaljai, a miskolci és kassai gyülekezet közös istentisztelete internetes csatlakozással.

20:20-kor Összetartozásunk Tüze – A kassai II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat tagjai 20 órakor találkoznak a Felső Bankón, 20:20-kor meggyújtják az összetartozás tüzét. (forrás: felvidek.ma)

Kassa-környéki járás

Szepsi – 16 órától a római katolikus templom előtti téren emlékeznek. Beszédet mond Iván Tamás és Bartók Csaba, a történelmi egyházak képviseletében hálaadó imát mondanak: Gábor Bertalan, Vakles Attila, Molnár Árpád. Szervező: Via Nova

Makranc – 18 órakor a római katolikus templomban

Szeszte – 20 órakor a helyi futballpályán

Nagymihályi járás

Kaposkelecsény – 18 órakor tűzgyújtás

Nagykapos – Június 4-én, csütörtökön 16.30 kezdettel szervezik meg a Trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést a városháza előtti Turul emlékműnél.

A járványhelyzetre való tekintettel szükséges a szájmaszk viselete és a közösségi távolságtartás szabályainak betartására.

