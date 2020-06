A GINOP – 7.1.9-17-2018-00020 számú projekt célja a térség turisztikai élménykínálatának bővítése és ezáltal a turizmus élénkítése.

A Sopron – Tómalom – Fertőrákos szakasz megújulásával Sopronból minőségi kerékpárúton lehet elérni a Fertő tó környéki kerékpárutat.

A projekt másik fontos mérföldköve a fertőújlaki Fő utca burkolatjavítása – szintén elkészült már. Ennek köszönhetően a Fertő – Hanság Nemzeti Park területére érkező nagyszámú kerékpáros turista jó minőségű aszfaltos úton érkezhet az országba.

A projekt következő szakaszában modern pihenőpontokat alakítanak ki Sopronban, Fertőrákoson, Fertőbozon, Hidegségen, Fertőhomokon, Hegykőn, Fertődön, Sarródon, Sopronhorpácson, Zsirán, Röjtökmuzsajon és Bükön a kerékpárosok számára. Ezek közül három helyen vizesblokkal ellátott pihenő pont is helyet kap, melyek közül a fertődi Csillagtúra központ információs és túraközpontként is üzemel majd. Itt kerékpárkölcsönzésre is lesz lehetőség, sőt a mozgáskorlátozottak számára is elérhető lesz a Fertő táj speciális kerékpárok segítségével.

Három helyszínen forgalomszámlálókat telepítenek, amelyek a térség aktuális időjárási adatairól is információkkal szolgálnak. A projekt a kerékpáros-barát szolgáltatásfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzését és olyan látogatóbarát fejlesztést is magába foglal, mint egy turisztikai internetes portál megvalósítása.

A projekt konzorciumvezetője a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, további konzorciumi tagok a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., valamint a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. A projekt teljes megvalósulása 2021. első negyedévére várható.

A projekttel kapcsolatosan további információt a www.maketusz.hu oldalon talál.