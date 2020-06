Rimaszombatban a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat és a Kerecsen Motoros Egyesület közösen tartott megemlékezést a köztemetőben, a Nagy Háború hőseinek közös sírjánál.

A Hősök keresztjének újraállítása

Trianon századik évfordulója alkalmából újrafaragtatták a már elkorhadt és kidőlt I. világháborús sírkeresztet. Annak másolatát Nagyferenc Katalin rimaszombati képzőművész készítette, annyi különbséggel, hogy az eredeti mérete 19x18cm volt, azaz 1918, az új mérete 20×20, azaz 2020 lett.

A műsor 16.32-kor harangszóval kezdődött, majd felvonulással behelyezték a régi helyére a keresztet. Elénekelték a székely himnuszt, Foglár Gábor előadóművész Tóth Zoltán: Don kanyari rém(v)ület c. versét adta elő. Kerényi Éva történész ismertette az I. világháborúban elesett katonák emlékére állított kereszt történetét.

Szerekován János operaénekes Tóth Zoltán: Trianon árvái c. versét énekelte, amit videóklippen a Magyarság Háza is közzétett ezen alkalomból. E különleges premierrel emlékezett a budapesti Magyarság Háza a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójára. Tóth Zoltán felvidéki költő Trianon árvái című versét Fülöp Csongor zenésítette meg. A klippben Szerekován János operaénekest Miczinger Ilona zongoraművész kíséri. Hangmérnök: Kiss Sándor. Drónfelvételek: Bunda Szabolcs (Kárpátalja), Iván Attila (Vajdaság), Mucha Oszkár (Erdély), Szaszák György (Felvidék), Szász István (Erdély). A filmet Mucha Oszkár készítette.

Az új, ezúttal már trianoni emlékhely avatásán Tóth Zoltán, a Kerecsen Motoros Egyesület elnöke mondott megemlékező beszédet. A kereszt megszentelését követően megkoszorúzták azt, s közösen elénekelték a Himnuszt.

A megemlékezés a városban folytatódott, a Fő téren, a Hősök emlékművénél és a református templom melletti centenáriumi emlékműnél, ahol szintén elhelyezték a megemlékezés koszorúit. A Baráti Körök és a Magyar Közösség Pártja nevében Juhász Péter megyei és város képviselő szólt a megemlékezőkhöz. Úgy ahogy az esti, Alsópokorágy városrészben meggyújtott őrtűznél is ő bátorította a jelenlévőket.

„Ne a fájdalom, s a belőle fakadó sérelmek, hanem az összetartozás érzése és a szeretet vegyék át a helyet a szívünkben, éljünk bárhol is a világban magyarként, egymásért, de nem mások ellenében, mindazonáltal egészséges büszkeséggel, kellő alázattal és hálával a szívünkben.

Az idő és az „Ég” valóban kegyes volt hozzánk a századik évfordulón. Hála érte, mert magáldott volt ez az emlékezés, mely új élet sarjadását hordozza magában. Felemelő érzés volt Gombaszögön ott lenni az ereklyés zászlótartó és a mai Szlovákia területén élő magyarság zászlajának felavatásánál, amint Alsópokorágyon a „Hóratetőn” a Rima-völgye felett nagy körben állva az összetartozásunk tüze máglyarakás körül egymást kézenfogva elcsendesedve hallgatni az áldást, s pontban 20:20-kor meggyújtani a tüzet másik 4000 helyszínnel együtt világszerte.

“Összetartozunk! Bízom benne, hogy ez az évforduló a fordulatról szól majd, s a jó irányba. Elsősorban rajtunk múlik, hogy ez így lesz-e, s élünk-e a lehetőséggel” – írta közösségi oldalán Szabó Krisztián építész, az őrtűz főszervezője, az alsópokorágyi református gyülekezet gondnoka.

Harangzúgások és őrtüzek

Rimaszombat mellett a legtöbb gömöri településen igyekeztek megszólaltatni a templomok harangjait 16.32-kor a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára. Tudomásunk szerint 100 másodperces haranghúzással emlékeztek a Nagyrőcei járásban Felsőrás, Szkáros, Felsőfalu, Alsófalu, Beje, Kisvisnyó, Otrokocs, Zsór, Oldalfalva, Lévárt településeken, a Rimaszombati járásban Ajnácskő, Balogfala, Feled, Jeszte, Gömörpéterfala, Vecseklő, Hubó, Uzapanyit, Balogújfalu, Nemesradnót, Hanva, Naprágy, Újbást, Rakottyás, Kálosa falvakban.

Gömörből is csatlakozott pár község ill. civil szervezet az Összetartozásunk tüze felhíváshoz. Regisztráltak a gyujtsukmeg.ma oldalra, s égtek a gyertyák vagy lobogtak a tüzek 20.20 perctől Alsópokorágy mellett Gergelyfalán, Nagybalogon, Uzapanyiton, Bátkában, Zsípben, Nemesradnóton, Almágyban, Ajnácskőn, Gesztetén, Velkenyén, Méhiben, Runyán, Lévárton. A Rozsnyói járásban többek közt Lekenyén, Gömörhorkán, Jabloncán, Csoltón és természetesen Gombaszögön is fellángolt a tűz. A gúnyhatárhoz közel, az egykor Gömörhöz tartozó Putnokon is fellobbant az összetartozásunk tüze, melynek melege idáig ért.

Külön emlékműsort is rendeztek pár helyen

Cered és Tajti között határmenti találkozóra gyűltek össze. Az átmenetileg lezárt határnál elénekelték többek közt a Himnuszt, a Magyarok világhimnuszát, a Székely himnuszt és több egyház éneket. Itt voltak a vecseklői és környékbeli magyarok is.

Almágyon a hősök emlékművénél koszorúztak. A megemlékezőkhöz Agócs Ildikó, a Csemadok helyi elnöke szólt. Gyertyákból rakták ki a 100 számjegyet.

Ajnácskőn a Szent István szobor előtt kezdődött a megemlékezés, Miko Alexandra, a Csemadok helyi elnöke köszöntötte a résztvevőket, akik ezután a templomba vonultak az Egy Miatyánk a magyarokért misére. A Méhész-tetőn gyújtottak tüzet.

Nagybalogon a temetőben, a templomkert melletti hősök emlékművét koszorúzták meg. Itt a Csemadok helyi szervezete várta a megemlékezőket. Molnár Jolán vezetőségi tag elmondta Papp Vári Elemérné sz. Sziklay Szeréna: HITVALLÁS c. versét. Mint kifejtette, ez a vers közvetlen a trianoni döntés után született. Egy irodalmi pályázatra írta Szeréna, aki Jánokon született 1880-ban és Budapesten halt meg 1923-ban. Ezzel a verssel megnyerte a pályázatot. Már régebben őrizgették erre az alkalomra, amit Balázs sz. Poznán Mártától kaptak ajándékba. Este 20.20-kor a Torhegyen a cserkészek és kerecsenmotorosok gyújtottak tüzet.

Gömörpéterfalán az őrtűz meggyújtása előtt bemutatták azt a hatméteres faragott kettős keresztet, amely a község felett őrzi majd a magmaradásunk hitét. Ezen a gúnyhatár menti településen, amelyről Tőzsér Árpád is megírta, hogy a világ közepe, épül a Felföldi Dali Iskola központja és működik a Palóc Kocsma. A szervezőkkel a szombati trianoni tragédiáról szóló filmvetítésen is találkozhattunk.

A Medvesalja Ifjúsági Csoport az online térben szervezett egy beszélgetést arról, hogy milyen hatással volt a békediktátum Medvesalja lakosságára és viszonyaira. A trianoni határon átívelő kapcsolatok Medvesalján című tanulmány szerzőjével, Bozó Andreával, a Nógrádi Múzeum munkatársával Vincze Gábor, a Medvesaljai Majális főszervezője beszélgetett.

A református egyház berkein belül emlékeztek többek közt Hanván, Tompa Mihály sírjánál, a templom előtt. Sajószentkirályon a Hit és haza kopjafájánál.

Tornalján a trianoni békediktátum 100. évfordulóján a Rákóczi Magyar Ház udvarán gyűltek össze. Emlékbeszédet Tamás Ákos tanár mondott.

Sok kedves perc, bátorító szó érkezett telefonon, a közösségi hálókon is az elszakított gömöri testvérekhez Magyarországról. Számos gömöri vonatkozású emlékkép villant fel innen-onnan. Nemcsak a gömöri embereknek lehetett kedves meglepetés az M1 élő Híradójának esti kapcsolása, amikor is a magyarországi Borsodszentgyörgyön a serkei Kovács Magdaléna kapcsolódott be énekhangjával.

A videóban 8.50 perctől látható az az őrtűz, amelyet hagyományőrzők gyújtottak itt.

Természetesen ettől sokkal több helyen volt összejövetel, elnézést kérek azoktól, akiket nem sikerült egy csokorba gyűjteni. Ugyanakkor a megemlékezések sora ezzel nem ért véget. Vasárnap a református istentiszteleteken is felidézik a száz évvel ezelőtti eseményeket, s Isten áldását kérik a gömöri magyarság megmaradására.