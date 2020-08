A nyári szünidő és a koronavírus-járvány ellenére is elkészült a Füleki Hírlap idei hetedik száma, amelyben olvashatunk az elmúlt időszak eseményeiről, rendezvényeiről, ahogy megtudhatjuk azt is, mire számíthatnak a fülekiek és a városba látogatók augusztusban. A lap 3 700 példányban minden füleki háztartásba eljutott, de elolvasható és letölthető az alábbi linkről ITT.

A júliusi számból hiányoznak a megszokott rovatok, s ahogy az előző hónapokban, most is négy oldalon sorjáznak az elmúlt hetek eseményei. Megtudhatjuk, hogy Fülek önkormányzata három helyi alapiskola új szaktantermeinek kiépítésére pályázik. Ezek az informatikaoktatást és a manuális készségfejlesztést fogják szolgálni.

Lezajlott a járdák optikafektetés utáni helyreállítása, s arra is figyelmeztet a lap, hogy ugyan enyhült a koronavírus-járvány, de továbbra is kérik a lakosságot, hogy fokozottan vigyázzanak egymásra, s zárt térben továbbra is kötelező viselni a szájmaszkot.

Megtartották az első nyári rendezvényeket is. Képes beszámolót közölnek az immár harmadik alkalommal megrendezett Muzsikál a nyár című egész napos rendezvénysorozatról, amelyet a helyi kastélyparkban rendeztek meg. Bemutatták Szászi Zoltán Télig mese c. regényét is, amelynek egyik fejezete Füleken játszódik. A szerzővel Juhász Katalin beszélgetett a Városi Könyvtárban.

Az idei Madách-díjat a füleki Ardamica Zorán, a helyi Művészeti Alapiskola igazgatója kapta Belülről csupa vér c. kötetéért, amely a Nap Kiadó gondozásában jelent meg. A friss díjazottal Illésné Kósik Andrea beszélgetett.

Az FTC Fülek palánklabda (floorball) szakosztályt alapított, s közli a lap az FTC III. ligás futballcsapata mérkőzéseinek őszi ütemtervét is. Az idén a koronavírus-járvány miatt elmarad a Palóc Napok, de nem maradnak kultúra nélkül a fülekiek, hiszen a Palóc Napok időpontjában Kulturális Napokat tartanak.