Hogyan befolyásolta és alakítja jelenleg is a Rákóczi Szövetség hagyományos legfontosabb programjait: a beiratkozást és a diákutaztatást az idei járvány? Erről kérdezte az M1, a magyar köztévé információs műsora Csáky Csongort, a Szövetség elnökét.

„A Rákóczi Szövetség arra törekszik – szögezte le Csáky Csongor legfőbb elvként az interjú elején –, hogy most, amikor a határok gyakorlatilag lezárultak, is éreztetni tudja az ottani magyar családokkal, vagy akár vegyes családokkal, hogy az anyaország odafigyel rájuk. Mi tettünk nekik egy ígéretet, még múlt év karácsonya előtt, mikor a gyerekeik óvodások voltak, hogy amennyiben magyar iskolát választanak, számíthatnak arra, hogy a Rákóczi Szövetség már tavasszal, a beiratkozások idején egy jó minőségű iskolatáskát ajándékoz nekik, a szeptemberi iskolakezdést követően pedig igyekszünk személyesen eljutni hozzájuk, és elvinni a magyar összefogást jelképező ösztöndíjat.

Az idei év teljesen rendhagyó módon zajlott, azaz tavasszal nem tudtunk a családokkal találkozni, de most, amikor elkezdődött az iskolaév, sikerült megoldani – köszönhetően Kárpát-medencei hálózatunknak –, hogy minden kisfiú és kislány átvehesse az iskolatáskát,

illetve partnereink révén személyesen adhatjuk át azt a borítékot, amelyben sok jóérzésű magyar ember kézfogása van, mintegy félezer magyarországi önkormányzat, számos magánember, közéleti személyiség elismerése és köszönete nyilvánul meg a határon túli szülők felé, akik döntésükkel biztosítják, hogy ezeken a településeken a magyar szó, a magyar kultúra hosszú időre megmaradjon, hiszen megmarad a magyar iskola.

Nemcsak a helyi közösség szempontjából fontos ez, hanem az egyén jövője szempontjából is, mivel az ottani magyar iskolák – legyen szó Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről, Vajdaságról – többlettudást nyújtanak, hiszen több nyelvet, több kultúrát tanítanak, és ezek a külhoni iskolák jó színvonalúak, jól felszereltek, pedagógusaik felkészültek.”

A műsorvezető kérdésére, hogy 2004 óta, amikor a program indult, sikerült-e elérni, hogy növekedjen, de legalább ne csökkenjen azok száma, akik így döntenek, Csáky Csongor örvendetes trendváltozásról számolhatott be egyes régiókban. Vagyis egyre több szülő érzi, hogy a magyarság érték gyermekeik számára.

„A Felvidéken például 15-20 éve az ottani családok 20%-a többségi iskolát választott. 2010 óta stabilizálódtak a számok, sőt több gyerek kezdett magyar iskolát, akár az abszolút számokat, akár az arányszámokat vizsgáljuk. És van még egy mutató: a korábban 20%-ban többségi iskolát választók aránya lecsökkent 13-15% közé.

Ez egy fontos jelzőszám. De ha továbbmegyünk Kárpátaljára, ott azt látjuk, hogy szinte magyar lázban ég, mert egyre több nemcsak vegyes házaspár, de tisztán ukrán vagy rutén nemzetiségű is magyar iskolát választ, mert olyan többletlehetőséget kap ezzel a gyerek, amit pusztán racionális meggondolásból is érdemes választani. Jó hírek jöttek Erdélyből is, azaz a Bánságból, Aradon, Arad megyében növekedés mutatkozik, Temesváron pedig stabilizálódott az arány. Azt gondolom, hogy az összefogás a magyar iskolákért, és az, hogy egyre inkább a közbeszéd része, a régi rossz beidegződések kezdenek átalakulni a szülőkben, s az a nemzetpolitika, amit a magyar kormány folytat, annak eredménye, hogy egyre inkább merik és akarják a családok a magyar iskolát, és ezzel a magyar jövőt választani.”

A másik fontos kérdéskör az volt, hogy miként befolyásolta a Szövetség másik fontos programját, a diákutaztatást a vírus? Idén, éppen a nemzeti összetartozás évében hogyan hirdetik meg hagyományos október 23-i rendezvényüket?

„A diákutaztatási program a nemzeti ünnepekhez, emléknapokhoz kapcsolódóan 1994 óta a Rákóczi Szövetség igazi sikertörténete volt, és biztosította, hogy legalább egy határ átlépésével a középiskolások keressék fel egymást, ünnepeljenek együtt. Az idei év ebben a vonatkozásban is egészen másképpen alakult. Március 15-én arra készültünk, hogy legalább 5000 diák útnak indul, a pályázatok be is érkeztek, de sajnos a nemzeti ünnep előtt pár nappal bezártak az iskolák, az utazások elmaradtak. A júnis 4-i nemzeti összetartozás napján még nem nyíltak meg az iskolák,

most pedig a Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy a körülményekhez képest segítsen a középiskolásoknak az utazásban, mégpedig úgy, hogy belföldre korlátozva és csak osztályközösségekben.

Tehát ezekben a napokban, hetekben abban szeretnénk segítséget nyújtani, mind határon belüli, mind határon kívüli középiskoláknak, hogy keressenek fel történelmi emlékhelyeket, városokat, szervezzenek honismereti kirándulásokat úgy, hogy belföldre és osztályközösségekre korlátozódjék ott, ahol az előírások az ilyen utazásokat lehetővé teszik. Ezt a pályázatot úgy hirdettük meg, hogy elektronikus űrlapon benyújtható mától kezdve a Rákóczi Szövetség oldalán. Arra törekszünk, hogy három munkanapon belül elbíráljuk ezeket.”