A veszélyhelyzet ellenére a Szlovák Posta október 19-től október 27-ig kifizeti a szociális segélyeket és a nyugdíjakat azoknak a lakosoknak, akik készpénzben veszik fel azt akár a postán, akár a lakhelyükön.

Ugyanakkor a posta kéri a lakosságot, hogy tartsák be a biztonsági és egészségügyi előírásokat, ezzel óvva önmagukat és a posta alkalmazottait egyaránt.

Iveta Dorčáková, a Szlovák Posta szóvivője elmondta azt is, hogy a kifizetéseknél és az egészségügyi előírások betartásának ellenőrzésénél a posta dolgozóinak a biztonsági szolgálat emberei és a rendőrség is segítségükre van.

Minden hónap második és harmadik hetében a posta 30 százalékkal magasabb látogatottságot tapasztal, amely főleg a szociális segélyek, a nyugdíjak kifizetésének, a postai utalványok és egyéb kötelezettségek befizetésének következménye. Tulajdonképpen ez a két hét a posta számára a legforgalmasabb a hónapban.

Szlovákiában októberben közel 250 000 ember számára fizetnek szociális juttatást. Ezt a lakosok bármelyik postahivatalban kilenc napon belül felvehetik, tehát nem feltétlenül szükséges a kifizetés első napján elmenni érte a postára.

A Közegészségügyi Hivatal intézkedéseivel összefüggésben a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében a postahivatalokban is korlátozták az egyszerre ott tartózkodók számát, ezért az egy főre előírt 15 négyzetméteres területet itt is betartják. Továbbá szükséges betartani az emberek között a kétméteres távolságot, és ez érvényes nemcsak a helyiségekben, hanem sorban állásnál a posta épülete előtt is. A helyiségbe csak szájmaszkban vagy az arcot eltakaró sállal, kendővel lehet belépni. Javasolják még a kesztyű viselését és azt is, hogy mindenki vigyen magával az aláíráshoz szükséges tollat.

Ajánlatos lenne hitelkártyával fizetni, hogy úgy az emberek, mint az alkalmazottak minél kevésbé érintkezzenek papírpénzzel. Természetesen minden hivatalban rendelkezésre áll a kézfertőtlenítő. Akik pedig karanténba kényszerültek, semmiképpen ne menjenek a postahivatalokba. A megelőzés érdekében minden hivatalt rendszeresen takarítanak, fertőtlenítenek, szellőztetnek.

Az intézkedésekről a Szlovák Posta weboldalán szintén tájékoztat és azokat piktogramok formájában valamennyi postahivatal bejáratánál is feltüntették.

