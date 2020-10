Hosszas előkészületek és kálvária után idén végre új otthonában kezdhette meg az oktatást a zselízi Cimbora Óvoda. Az intézmény évek óta helyszűkével és nem megfelelő környezettel küszködött, mígnem a Református Egyház segítségével be nem kapcsolódtak a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjába.

Ennek keretén belül az egyház megvásárolta a magyar gimnázium korábbi – üresen álló – épületét, átalakította az előírásoknak és az igényeknek megfelelően és bölcsődét alapított benne, mely mellett bőségesen elfér a magyar tanítási nyelvű óvoda is, így az ma már a legkorszerűbb közegben fejtheti ki tevékenységét.

A komplexum felszereltsége és számos új tényezője mellé a Csemadok Zselízi Alapszervezete jóvoltából egy modern fejlesztőeszközparkkal is gazdagodott, mely a Bethlen Gábor Alap támogatásából valósult meg. A projektfelhívás a Magyarországgal szomszédos országokban működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének támogatására irányult, melybe a Csemadok Zselízi Alapszervezete kapcsolódott be a Cimbora Óvoda társult partnerségében.

Pályázatuk „A többnyelvűség nem hátrány, hanem ajándék” címet viselve a multilingualitás előnyeire igyekezett fókuszálni, hogy a vegyes családból származó gyermekek számára is bátran válasszák a magyar oktatási intézményeket. A projekt részeként olyan fejlesztő-, javarészt technikai eszközök kerültek beszerzésre, melyekkel a szakpedagógusok fokozni tudják az oktatás-nevelés színvonalát. A projekt összköltsége 400 ezer forint (1200 €).

„A projektből egy kis bábszínházat létesítünk, mely óvodánkban egy külön helyiségben kap helyet. Ezzel a gyermekbarát tevékenységeket szeretnénk fejleszteni, segítve a gyermekeket az önmegvalósításban. Minden ilyen megkeresésnek és lehetőségnek örülünk, hisz ezzel egyre magasabb szintre emelhetjük óvodánk színvonalát” – mondta el ezzel kapcsolatban Csókás Gabriella, az óvoda igazgatónője.

A projekt részeként továbbá készül egy hatástanulmány, melyben a vegyes házasságban élő szülők óvoda- és iskolaválasztási szokásait szeretnék megvizsgálni. Több eset is igazolja ugyanis, hogy sok vegyes házasságból származó gyermeket íratnak szlovák tanintézményekbe, sőt, ez a magyar családokban is előfordul. Bevett gyakorlat továbbá az is, hogy magyar tannyelvű óvodába, majd a továbbiakban szlovák iskolába adják egyes szülők a gyermekeiket. A kutatás során azt vizsgálják meg a zselíziek, hogy a vacilláló szülők vajon milyen változástatások és bővülő szolgáltatások hatására íratnák be gyermekeiket magyar oktatási intézménybe.