A ParlamentneListy.sk tanulságos interjút közölt Juraj Mesíkkel, a globális kockázatok szakértőjével, melyben a járványhelyzet alakulásáról, a kormány járványellenes intézkedéseinek csődjéről és egyéb, mindannyiunkat érintő témákról esett szó. Az alábbiakban ebből közlünk néhány gondolatot.

Mesík szerint Matovič eddigi kormányzása alatt egyetlen dologra volt képes, nevezetesen 100 millió euróért kotorászni az ország lakosságának orrüregében és bezárni az üzleteket, üzemegységeket. Szerinte itt lenne az ideje, hogy kormányfő végre azon ezrek életével és egészségével is törődjön, akik a kormány sorozatos csődjének következtében megfertőződtek és az életükért küzdenek. Hiszen a fertőzöttek száma nem csökkent, nem is lett volna miért csökkennie.

Mint megállapította, a kormány nyáron naiv módon azt hitte, legyőzte a járványt, s populista módon megengedte az embereknek, hogy tömegesen nyakukba vegyék a világot.

Nem tilthatta meg ugyan a külföldi nyaralást, de sokkal határozottabban tehetett volna ellene, például megtagadhatta volna azoknak az utazási irodáknak az állami támogatását, melyek külföldre utaztatták az embereket. Augusztusban aztán elkezdett meredeken emelkedni a fertőzöttek száma, a hónap elejei napi 25-ról 70-re.

De mint Mesík megjegyezte, akkor még uralni lehetett volna a helyzetet. Ám szeptemberben a kormány kiengedte a szellemet a palackból és megnyitotta a teljesen felkészületlen iskolákat. A tanulók, diákok tömegei pedig elárasztották a tanintézményeket, tömegközlekedési eszközöket, s ezzel mintha a kormány katapulttal lőtte volna a vírust az emberek közé. Az októbert már 500 napi új esettel kezdtük, ma pedig 2500-as napi átlagnál tartunk. Az iskolák ismét zárva, de a járvány tombol és szedi áldozatai.

Ha a járványhelyzet ennyire kicsúszik a kezünkből, mint a szlovák kormányéból, ezt már nagyon nehéz megállítani, s ez az emberi és szabadságjogok komoly korlátozásával és nagyon súlyos, tartós gazdasági következményekkel jár, az egészségügyre gyakorolt hatásról és az áldozatok százairól már nem is szólva. A globális kockázatok elemzője arra a kérdésre, hogy mit vár a tesztelés második fordulójától, elmondta, nagyon drága és kevéssé hatékony rögtönzésnek tartja, s az országos tesztelésre fordított, feltételezhetően 100 millió eurót szerinte egyáltalán nem észszerű módon használták fel. Úgy véli, az egész akció legnagyobb haszna a hadsereg akcióképességének felmérése volt, ami még jól jöhet.

Kifejtette, hogy a tesztelés ugyan kiszűri a betegek bizonyos százalékát, de túlzottan „lyukas“ ahhoz, hogy kellő számú fertőzöttet segítsen izolálni.

Nagyon sok ember a kormány nyomása ellenére sem vett részt rajta, akik pedig elmentek, azoknál számtalan esetben téves negatív eredmény született. Ráadásul a már most is a végkimerültség határán lévő orvosok ezreit küldeni pálcikával az emberek orrában turkálni, ezt nehéz minősíteni, állapította meg.

Fontos megérteni, hangsúlyozta, hogy sem a tavaszi, sem pedig a mostani helyzet nem véletlen, hanem a kormány döntéseinek eredménye. Tavasszal elég gyorsan és hatékonyan reagált, nálunk volt a legkevesebb áldozat, másutt, például Finnországban, Norvégiában, Észtországban sokkal súlyosabb volt a veszteség. Csakhogy ott a kormányok tanultak a hibáikból és felkészültek az őszi hullámra, ellentétben velünk. Az, hogy most nálunk tombol a járvány, nem a véletlen, vagy a sors műve, hanem a kormány járványkezelésének csődje, mely megpróbálja kibeszélni magát. De vajon láttunk már olyan politikust, aki azt mondta volna: „bocsánat, elszúrtam, elnézést kérek”, majd távozott, tette fel a költői kérdést.

Arra a felvetésre, hogy vajon rendjén van-e, hogy jelenleg azzal gyógyítják a koronavírusos betegeket, hogy maradjanak otthon és tíz nap múlva mehetnek munkába, elmondta, augusztus 7-én kiváló amerikai és olasz orvosok csoportja nyilvánosságra hozott egy ajánlást, melyet a The American Journal of Medicine szaklap is közzétett, miszerint olcsó, tömegesen hozzáférhető, kipróbált, nálunk is ismert gyógyszerekkel lehet kezelni a koronavírusos betegeket. Erre azonban a szlovák egészségügyi minisztérium azóta sem reagált. Hogy miért, arról véleménye szerint a kormányfőt kéne megkérdezni, aki ezért politikai felelősséggel tartozik. Majd rátért a koronavírusos betegek kórházi kezelésének módjára, ami szerinte középkorinak minősül,

mintha ezek az emberek nem olvasnának szakirodalmat, s az egyedüli, ami számít, hogy a WHO által is hatástalannak minősített, ennek ellenére drága remdesivir elkeljen, melynek csomagja 2100 euróba kerül.

Kitért azon médiák szerepére is, melyek ráharaptak a hősies tesztelés körüli hírverésre, miközben teljesen figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy a kormány nem volt képes még elegendő influenzaellenes oltóanyagot biztosítani az időseknek és az egészségügyben dolgozóknak sem! Lényeg, hogy megrendeztük a nagy országos orrüregturkálást, tette hozzá.

Arra reagálva hogy Igor Matovič bejelentette, egy újabb országos tesztelés megrendezését is elképzelhetőnek tartja, s hogy választhatunk a rendszeres tesztelés és a „lockdow” között, azt válaszolta, hogy Matovič sajnos két dolgot tanult meg: 100 millióért a lakosság orrüregében turkálni és bezárni az üzemegységeket. Ezt tudja és ehhez ragaszkodik foggal-körömmel, holott annak következtében, hogy jelentősen korlátozza az ország lakosságának mozgását, idővel mindenképpen csökkenne az új esetek száma országos tesztelés nélkül is.

Ezért, mint mondta, nagyon jó lenne, ha Matovič végre elkezdene foglalkozni az emberek ezreinek életének és egészségének megóvásával is, akik a kormány sorozatos csődje miatt megfertőződtek és az életükért küzdenek. A járvány szeptemberben történt elharapódzásáért, a betegek elégtelen gyógyításáért és halálukért a kormányfő szerinte személyes felelősséggel tartozik. Mint mondta, mi is követhettük volna a norvég, a finn és az észt példát, ehelyett megteltek a kórházaink betegekkel és romokban hever a gazdaságunk.

Ez pedig nem a sors csapása, hanem a a kormány szégyenteljes csődjének eredménye, állapította meg az interjú zárszavaként Juraj Mesík.

