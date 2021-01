A 27. férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjében, Magyarország Brazília után, Lengyelországot is legyőzte, így bebiztosította helyét a torna legjobb nyolc csapata között. Magyarország 26-30 arányba múlta felül a lengyel jóbarátokat.

A magyar férfi kézilabda-válogatott a csoportkörös győzelmek után, a középdöntőt is győzelemmel kezdte, Brazília ellenében. A magyar csapat a mai mérkőzés előtt, hat ponttal vezette a középdöntős 1. csoportot. Ha Magyarország, Lengyelország ellen is győzelmet arat, akkor már egészen biztos, hogy bejut a negyedöntőbe, ahol már a legjobb négybejutás lesz a tét.

A mérkőzés lengyel támadással és egy gyors átlövéses találattal indult. Az első perc végén Bánhidi Bence szabálytalankodott, így begyűjtötte a saját és a csapata első két perces kiállítását. Az ellenfél hétméteres büntetőhöz is jutott, azt azonban Mikler Roland bravúrosan védeni tudta. Rövid időn belül Szita Zoltán, Lékai Máté, Rosta Miklós is betalált. A harmadik percben már kétgólos volt a magyar előny. A 15. percben Rodríguez Álvarez Pedro találatával, már három volt közte a mieink javára. Az állás ekkor 6-9 volt. A mérkőzés első időkérését Lengyelország hívta le a 19. percben. Lékai Máté és Rosta Miklós góljainak köszönhetően, 6 perccel az első játékrész vége előtt már öt találatos volt a magyar előny. A lengyelek a második időkérésüket a 27. percben, hat gólos hátránynál hívták össze. Ezúttal az időkérés sikeresnek bizonyult, hiszen először akcióból, majd büntetőből is betaláltak a lenyelek. A félidőben az állás 10-16.

Az első harminc perc játékát tekintve bizakodóan várhatjuk a második játékrészt, hiszen a magyar csapat kevés hibával, magabiztos játékot mutatva, hat gólos vezetéssel vonult az öltözőbe. Harminc perc válassza el Magyarországot az egyiptomi rendezésű világbajnokság negyeddöntőjétől reméljük, hogy addig kitart a fiúk lendülete.

A második játékrés egy magyar támadással kezdődött. Bóka Bendegúz találatával, pedig góllal folyatódott. Léka üreskapuba emelt labdájával a 33. percben, először a mérkőzés folyamán nyolcgólos volt a magyar előny. Egy perccel később Lékai Máté akciójából büntetőhöz jutottunk, a lehetőséget Máthé Dominik váltotta góllá. A 4. percben ezúttal Bánhidit rántották le a lengyel védők, így jöhetett az újabb magyar hétméteres. Máthé ismét magabiztosan értékesítette azt. A mérkőzés vége előtt tizenöt perccel magabiztos magyar vezetés mellett az állás 17-24 volt. A játékrés következő perceibe, kicsit megemberelte magyát a lengyel csapat. A nyolcgólos hátrányt ötgólosra dolgozták le. Az 51. percben újfent lerántják Bánhidit a lengyelek. A szabálytalanság ezúttal is büntetőt ért, amit Máthé a jószokásához híven ismét értékesített. Három perccel a vége előtt Lengyelország is értékesített egy bűntetőt, amely után egy gyors akció gólt is szereztek, így négygólosra égették a hátrányukat. A mérkőzés utolsó perceibe még két-két gól fért bele. A mérkőzés végeredménye 26-30. Lékai Mátét választották a mérkőzés legjobb játékosának.

A magyar válogatott legközelebb Spanyolország ellen száll majd harcba, a 27. férfi kézilabda-világbajnokságon. A mérkőzés hétfőn 18 órától kerül lejátszásra, amelyet élőben közvetít az M4-sport tv csatorna.

A Magyar férfi válogatott kerete:

Kapusok: Borbély Ádám, Mikler Roland, Székely Márton

Jobbszélsők: Hornyák Péter, Rodríguez Álvarez Pedro

Jobbátlövők: Ancsin Gábor, Balogh Zsolt, Máthé Dominik

Irányítók: Győri Mátyás, Hanusz Egon, Lékai Máté, Nagy Bence

Beállók: Bánhidi Bence, Rosta Miklós, Sipos Adrián, Topic Petar

Balátlövők: Bodó Richárd, Szita Zoltán

Balszélsők: Bóka Bendegúz, Sunajko Stefan

Szövetségi kapitány: Gulyás István

Az 1. csoport állása, az második középdöntős csoportkör előtt: