Egyre több a kórházi kezelésre szoruló új páciens. Matovič a szakemberekkel azt szeretné megvitatni, hogyan lehetne megállítani a koronavírus-fertőzött vagy COVID-gyanús betegek számának növekedését. Peter Pellegrini szerint a kormányfő minden felelősséget a tudósokra hárít, ezért lemondásra szólította fel a kormányt, találkozott ez ügyben az államfővel is.

Peter Pellegrini: a Matovič-kabinet nyújtsa be a lemondását

Peter Pellegrini, a Hlas-SD parlamenten kívüli párt elnöke alibista magatartása miatt bírálja Igor Matovič (OĽANO) kormányfőt.

A volt miniszterelnök szerint a kialakult helyzetért Matovič a tudósokra hárította a felelősséget.

Azt is kifogásolja, hogy a kormányfő most találkozóra hívja a szakértőket, holott a tanácsaikat hetekig ignorálta.

„Ahelyett, hogy szembenézne az igazsággal, és beismerné, hogy Szlovákiában feleslegesen halnak meg emberek a kormánya hibái miatt, minden felelősséget a tudósokra hárított, azt állítva, hogy már kilenc hete az ő tanácsaik alapján járunk el. Nos, nyilvánvaló, hogy ez nem így van” – reagált Pellegrini a miniszterelnök hétfői kijelentéseire.

Hozzátette: a tudósok már karácsony előtt is a kemény lockdownt szorgalmazták, januárban pedig óva intettek az újabb országos teszteléstől, a kormány azonban nem eszerint cselekedett.

Pellegrini szerint Matovič mentesíteni akarja magát a felelősség alól

„Szlovákia tragikus módon világelső a halottak számának növekedését tekintve, és sajnos most már a kórházban kezelt páciensek számát tekintve is. Igor Matovič egyedüli célja pedig mentesíteni magát a felelősség alól, holott a felelőssége tagadhatatlan és elvitathatatlan” – hangsúlyozta Peter Pellegrini, aki emiatt is ragaszkodik ahhoz, hogy a Matovič-kabinet nyújtsa be a lemondását, az államfő pedig nevezzen ki ügyvivő kormányt.

Pellegrini múlt héten szólította fel lemondásra a kormányt, az államfőt pedig arra, hogy a lemondás elfogadása után nevezzen ki ügyvivő kormányt.

Pellegrini szerint az ügyvivő kormánynak kellene az előrehozott választásokig vezetni az országot. Úgy véli, csak ezzel a lépéssel állítható vissza az államba vetett közbizalom. Hozzátette: a pártja parlamenti képviselői támogatnák az ügyvivő kormányt.

Zuzana Čaputová államfő találkozott Peter Pellegrini volt kormányfővel

Ezt Čaputová szóvivője, Martin Strižinec erősítette meg a TASR hírügynökségnek hétfőn, február 22-én.

„Pellegrini az elnök asszonytól múlt hét végén kért találkozót. Hétfőn személyesen is közölte vele a felhívását, amelyet korábban a médián keresztül üzent meg neki” – fejtette ki a szóvivő. Patrícia Medveď Macíková, Pellegrini szóvivője kijelentette:

a volt kormányfő nem nyilatkozik a találkozóval kapcsolatban.

A kormányfő keddre több tudós szakembert is meghívott a kormányhivatalba

Igor Matovič (OĽANO) kormányfő kiáll Marek Krajčí (OĽANO) egészségügy-miniszter mellett.

Úgy véli, inkább azokat a minisztereket kellene leváltani, akik az üzletek és éttermek megnyitását követelték, blokkolták az antigéntesztek vásárlását és megakadályozták a szigorúbb lockdown bevezetését.

Hozzátette: Krajčí a szigorúbb járványügyi óvintézkedések híve. „Ő volt az, aki igyekezett a többi miniszter lelkére beszélni. Azon a bizonyos kormányülésen azonban olyan személyek is jelen voltak, akik azt mondták, nem, az éttermeket és az üzleteket meg kell nyitnunk” – jegyezte meg Matovič a hétfői sajtótájékoztatóján.

A miniszterelnök rámutatott, hogy a kórházban kezelt fertőzöttek száma a kijárási tilalom és a COVID automata bevezetése ellenére is növekvő tendenciát mutat.

„Kedden meg fogom kérdezni a szakértőket, hol van az a bizonyos kutya elásva. Azt várom, hogy válaszolni tudnak nekem arra a kérdésre, miképpen módosítsuk a szabályokat annak érdekében, hogy megálljon a kórházi kezelésre szoruló új páciensek számának növekedése” – közölte hétfői sajtótájékoztatóján a miniszterelnök.

(tasr/Felvidék.ma)