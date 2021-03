HangSzerelő címmel fiataloknak szóló, hangszerkészítő online workshopokat szervez a Hello Wood Junior a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából. A kezdeményezés a „március a közösségek hónapja” keretében valósul meg. Célja, hogy megszólítsa a járványhelyzet miatt otthonaikban tartózkodó fiatalokat és a zene erejével hozza össze az egymástól távol lévő közösségeket.

A Hello Wood Junior több éve tart design workshopokat határon túli fiataloknak a Nemzetpolitikai Államtitkárság közreműködésével. A gyermekprogramot a Hello Wood nemzetközileg elismert társadalmi vállalkozás indította el, amely „design and bulid” stúdióként épületeket, nagyméretű közösségi installációkat tervez és kivitelez, miközben kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra és edukációs projektek megvalósítására.

Idén a járványhelyzet miatt az online térben folytatódnak a kreatív foglalkozások, hogy mindenki biztonságosan csatlakozhasson a közös alkotás élményéhez a világ bármely tájáról. A workshopokon résztvevők a hangszerkészítés és a zene világában merülhetnek el, amelynek közösségteremtő, határokat átívelő ereje talán ma fontosabb, mint valaha.

A workshopok résztvevői különböző hangszerek – csörgő, shaker, ukulele és cajón – elkészítését sajátíthatják el. Az elsősorban kis- és középiskolások számára összeállított workshopoknak akár a kisebbek is nekivághatnak szülői segítséggel, így remek családi programmá válhat a közös barkácsolás.

A zenei tematikájú online foglalkozásokon a Lóci játszik zenekar egy-egy tagja is feltűnik, hogy a workshop-vezetőkkel együtt barkácsoljanak hangszereket. A zenekar a program résztvevői számára egy egyedi dalt írt, amelyben megszólaltatják a foglalkozásokon alkotott hangszereket is. A dalhoz egy videoklip is készül, amelyben bárki szerepelhet, aki saját videóval jelentkezik a Hello Wood Junior pályázatára.

A videoklip-pályázatra április 9. éjfélig lehet jelentkezni saját kisvideóval, ahol mindenki megmutathatja, hogyan táncol és zenél az elkészített hangszerekkel a Lóci játszik új dalára.

A beérkezett anyagokat szakmai zsűri értékeli, a legjobbak pedig a zenekar tavasszal debütáló új klipjében szerepelnek majd.

A videópályázat részletei az alábbi oldalon olvashatók, a pályázattal és programmal kapcsolatos kérdéseket pedig a junior@hellowood.eu címre várják a szervezők.

(Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet/Felvidék.ma)