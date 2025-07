Újraindult az amerikai fegyverszállítás Ukrajnába

A Reuters és az AP hírügynökségek csütörtökön arról számoltak be, hogy újraindult az amerikai fegyverek bizonyos típusainak szállítása Ukrajnába. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti beszédében megerősítette. Emellett új megállapodásokat jelentett be európai szövetségesekkel is. A TASR a DPA hírügynökség jelentése és az ukrán államfő hivatalos honlapján közzétett nyilatkozat alapján számolt be erről.

„Jelenleg partnereinkkel új szállítmányokon dolgozunk, növeljük a fegyvergyártást Ukrajnában és felszereljük a hadseregünket. Már vannak jó megállapodásaink, és továbbiakra számítunk – ezeken a következő hetekben dolgozunk. Lényeges, hogy minden egyes megállapodást a lehető leggyorsabban végrehajtsunk, hogy több erőnk és eszközünk, erősebb légvédelmünk legyen. Ezek kulcsfontosságú prioritások” – jelentette ki Zelenszkij.

Kijev, mint mondta, „jó jeleket” kapott a legmagasabb szintről, különösen az Egyesült Államoktól és az európai szövetségesektől. „Minden jelentés szerint a segélyszállítmányok újraindultak” – mondta az elnök.

A katonai támogatásról a jövő héten tárgyalásokat terveznek, többek között Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával, Keith Kellogggal, aki hétfőn érkezik Kijevbe, és várhatóan egy hétig marad.

„Európával is új védelmi csomagokat készítünk elő. Hamarosan határozott lépésekre számítunk, beleértve az Oroszország elleni szankciókat a háború miatt”

– jelentette ki Zelenszkij.

Az egyes amerikai fegyvertípusok Ukrajnába történő szállításainak újraindításáról a Reuters és az AP számolt be csütörtök este. Forrásaik szerint ezek 155 milliméteres tüzérségi lövedékek és GMLRS rakéták, amelyeket a HIMARS rakétakilövőknél használnak.

A lőszerek egy részének, köztük a Patriot légvédelmi rendszerhez szánt rakéták szállításának felfüggesztéséről szóló információkat július elsején hozták nyilvánosságra. Egy héttel később Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok további, elsősorban védelmi célú fegyvereket küld Ukrajnának. A Reuters szerint Trump először alkalmazza a PDA (Presidential Drawdown Authority) mechanizmust, amely lehetővé teszi a fegyverek szállítását az amerikai katonai tartalékokból, anélkül, hogy ehhez kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség.

SZE/Felvidék.ma/TASR