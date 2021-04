(Folyamatosan frissítjük) Második éve a virtuális térbe szorulva tudunk csak megemlékezni a Felvidékről kitelepítettekről és deportáltakról. Ennek ellenére idén április 12-én a legtöbb társadalmi szervezet képviselője, az óvintézkedések betartásával, fejet hajtott az emlékhelyeknél, ezzel tiszteletüket kifejezve a kitelepítettek helytállásáért. Így emlékezett többek között a Csemadok, a Magyar Közösség Pártja s nem utolsó sorban a Rákóczi Szövetség.

A Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szervezet nevében Bárdos Gyula emlékezett

A Magyar Közösség Pártja elnöke, Forró Krisztián videóüzenetet fogalmazott meg

A Rákóczi Szövetség központi megemlékezése

Dél- Komáromból: egész napos megemlékezés-sorozatot indítottak

Idén épp két évtizede, hogy a Kecskés László Társaság kezdeményezésére Komáromban megemlékezünk történelmünk e sokáig elhallgatott, tragikus fejezetéről. Április 12-ét 2012-ben dr. Molnár Attila polgármester, korábbi országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés a kitelepítettek emléknapjává nyilvánította.

Dél- Komáromból egész napos megemlékezés-sorozatot indítottak a fbon, podcasttal, Molnár Attila videójával, koszorúzási ünnepség képeivel.

Mécses gyújtás Komáromban

Az MKP Komáromi Járási Elnöksége mécsesgyújtással emlékezett a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján (sze)

Csallóközi megemlékezések

Dunaszerdahely

A Pázmaneum Társulás a járványügyi helyzetből adódóan online megemlékezést tartott április 12-én. Történelmi visszatekintést Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke mondott. A műsorban közreműködött Vass Virág, a Vámbéry Ármin Gimnázium diákja és Bíró Eszter, a Kodály Zoltán Alapiskola tanulója.

Zoboralja

A Csemadok Nyitrai Területi Választmányának néhány tagja rendhagyó módon emlékezett meg a kitelepítettek emléknapjáról. A kitelepítések a Beneš-dekrétumok következménye, amely a csehszlovák állam arroganciájának következménye. Ugyanez a hatalom akart példát statuálni Esterházy Jánoson is. (nt)

Megemlékezések Gömör-Nógrádban

Balogtamási

A Balogvölgyéből 1945-1947 között kitelepítettek emlékére a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete és Balogtamási Községi Hivatala emelt emlékművet a falu központjában.

A helyi önkormányzat jóvoltából 2019-ben az emlékkő parkosított környezetbe került. Idén a szervezők, az Önkormányzat és a Rákóczi Szövetség mellett a Csemadok Nagybalogi Alapszervezete, Pál Csaba elnök képviseletében és az MKP és Via Nova Ics is koszorúzott. Az MKP Országos Elnöksége nevében Cziprusz Zoltán alelnök, az MKP Rimaszombati Járási Elnöksége nevében Auxt Ferenc járási elnöke, a Via Nova ICS nevében Tóth Enikő helyezte el a megemlékezés koszorúját. Az elmúlt napokban több érintett hozzátartozója is elzarándokol/t az emlékhelyre. (HE)

Tornalja

1945-ben kitelepítették Tornaljáról a „bűnös” fiatalokat, az akkor 18 éves leányt, Iván Lászlóné Czenthe Irént (nagymamámat) és a 16 éves öccsét, a későbbi Dr. Czenthe Zoltánt. A Czenthe családnak el kellett hagynia a szülőföldjét. A mai napon ezekkel az égő mécsesekkel emlékezem Rájuk és erre az embertelen döntésre – írta facebook bejegyzésében Iván László, a Kazinczy Ferencz Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusa.

Bodrogköz- és Ung-vidéke

Nagykaposon 1998-ban, a kitelepítés 50. évfordulójára emlékezve avattak emléktáblát. A Ferencz György helyi fafaragó által készített emléktábla ma a Magyar Közösségi Ház belső falán található.

