Robert Fico volt miniszterelnök szerint Soros György amerikai üzletember befolyásolta, és továbbra is befolyásolja a szlovákiai történéseket – írja a TASR.

Azt állítja, hogy szlovákiai politikusok felszámolását vagy támogatását éri el az amerikai üzletember. Mindezt azután jelentette be, hogy a Penta befektetőcsoport eladja a Sme-t is kiadó Petit Press cégcsoportot a New York-i Media Development Investment Fundnak (MDIF).

Fico szerint az MDIF „a világ legnagyobb csalója, Soros György ellenőrzése alatt áll”, és ez komoly változásokhoz vezethet a szlovákiai médiatérben.

Fico arról is beszélt, hogy Szlovákiában a médián keresztül is befolyásolják a történéseket olyan sajtótermékekkel, melyek átláthatónak és objektívnek állítják be magukat. Állítása szerint Soros 2019-ben támogatta a kormányellenes kezdeményezéseket, a volt miniszterelnök többször is puccskísérletnek nevezve azokat.

(lb/TASR/Felvidék.ma)