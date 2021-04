Május elsején nyit a kölcsönző Komáromban a Holt-Vág partján, ahol csónakot, vízibiciklit és SUP deszkát (paddleboard) is kölcsönözhetünk. Emellett kerékpárokat és tandemkerékpárokat is lehet kölcsönözni.

Május folyamán pénteken délután, majd szombat-vasárnap 9-től este 7 óráig lesz nyitva a kölcsönző jó időben. Júniustól fokozatosan bővül a nyitvatartás és a nyár folyamán, amennyiben a járványhelyzet engedi, naponta elérhető.

Kollár Gábor, a Comorra Servis igazgatója arról tájékoztatott, hogy felkészültek a nyitásra és a járványügyi helyzethez igazodva rendszeres lesz a fertőtlenítés.

„Mivel az eszközökön a távolság adott és a létszám is korlátozott, így egy jó lehetőség a biztonságos kikapcsolódásra a szabad ég alatt. Az evezőlapátokat és a biztonsági mellényeket folyamatosan fertőtlenítjük” – mondta az igazgató.

A kölcsönözhető eszközöket újabb SUP deszkákkal is sikerült bővíteni, amelyek a nagyobb testsúlyú vendégek számára is alkalmasak. Az új eszközöket a Dunamente TDM biztosította állami támogatásból a kölcsönzőnek.

Kollár Gábor hozzátette, szeretnének jobb kiszolgálást és nagyobb választékot biztosítani az ottani büfében is. A működésben ezúttal is a kajak-kenu klub tagjai közreműködnek.

(Komáromi Városi Hivatal/Felvidék.ma)