Veronika Remišová beruházásokért, régiófejlesztésért és digitalizálásért felelős miniszter pénteken bemutatta annak az alkalmazásnak a prototípusát, amely a világjárvány idején lehetővé teszi majd az egyszerűbb utazást az Európai Unión belül. A GreenPass alkalmazásról van szó, melynek segítségével beszkennelhetők lesznek az oltási igazolások, a teszttanúsítványok, illetve a COVID-19 betegség leküzdését igazoló tanúsítványok QR-kódjai. Az állami hatóságok, elsősorban a rendőrség az OverPass alkalmazás segítségével tudják majd ellenőrizni a kódokat. Az alkalmazást várhatóan június 26-án élesítik. Remišová kiemelte: összehangolt európai megoldásról van szó.

„A mi feladatunk hozzáférhetővé tenni a GreenPasst a lakosság számára egy mobilalkalmazás segítségével, és koordinálni a technikai hátteret” – fejtette ki Ján Hargaš digitalizálásért felelős tanácsadó.

Az alkalmazás az Android és az iOS operációs rendszerekkel is kompatibilis lesz. Az elkészítése 150 ezer euróba került.

A fejlesztés során a tárca együttműködött a Slovensko IT állami céggel, valamint a belügyminisztériummal is, amely a tanúsítványok ellenőrzéséről gondoskodik majd. Az egészségügyi adatokat az egészségügy-minisztérium, illetve az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) kezeli. Ez utóbbi felel a tanúsítványok kiadásáért is. A tesztekhez járó QR-kódok még az előkészítés fázisában vannak.

Pavol Miroššay, a Slovensko IT vezérigazgatója elmondta:

az állampolgárok a beszkennelt QR-kódokkal igazolhatják majd magukat például a határátkelőkön vagy az orvosnál. Mivel a mobilt a legtöbb ember mindig magánál tartja, az utazás így kényelmesebbé válik.

Az alkalmazást még alávetik egy biztonsági ellenőrzésnek is. A tervek szerint offline verziója is lesz, vagyis aktív internetkapcsolat nélkül is működni fog. „Az állampolgár döntheti majd el, hogy minden adatot, vagy csak az anonimizáltakat mutassa-e” – fűzte hozzá Miroššay.

(TASR)