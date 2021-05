Elhunyt Tóth Tibor mérnök, pozsonyi informatikus, közéleti aktivista. Nevéhez fűződik több felvidéki magyar portál alapítása, számos oktatási és környezetvédelmi szakmai tevékenység koordinálása.

Tóth Tibor ugyanis zseniális honlap-fejlesztő volt is, neki köszönhetően újult meg tíz évvel ezelőtt a Felvidék.ma hírportál is. Ez úgy történt, hogy Tibor 2010-ben felkereste Pogány Erzsébetet, hogy volna néhány ötlete a Felvidék.ma fejlesztésére is. Szót tett követett, és a Szövetség a Közös Célokért igazgatója hamarosan örömmel tájékoztatta olvasóinkat, hogy „Megújult a Felvidék.ma”, benne az is, hogy „Köszönet az új arculatért elsősorban Tóth Tibornak, a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete alapító elnökének…”. Így kezdődött az együttműködésünk, ami hamarosan átlépte az államhatárt is, ugyanis kárpátaljai barátaink szóltak, hogy ők is szeretnének egy hasonlóan működő hírportált. Tóth Tibor nekik pedig elkészítette a Kárpátalja.ma-t (amely azóta is működik), vállalva a rendszergazdai teendőket is.

Rendkívül precíz, alapos, körültekintő munkatárs volt, az igények megismerése után mindig alaposan feltérképezte a lehetőségeket, azt követően mondta csak, hogy mikorra készül el egy-egy munka. És amit ígért, azt be is tartotta – magas színvonalon. Csodálatos volt az a tulajdonsága, hogy amikor mérnökemberként a műszaki felkészültségét fejlesztette, azt is mindig úgy tette, hogy ebből a közösség is részesüljön. Igy születet meg a magyariskola.sk oldal is, munkáiban a különböző természet-, illetve a társadalomtudományok tartozó szakmák magas fokú ismerete mutatkozott meg.

Egy nagyszerű emberrel lettünk szegényebbek, emlékét tisztelettel őrizzük.

Kedves Tibor, nagyon fogsz hiányozni! Részvétünk a hozzátartozóinak, nyugodj békében.