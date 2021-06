Fülek Város Önkormányzata első alkalommal kapcsolódik be a Nyitott parkok és botanikus kertek hétvégéje elnevezésű országos kezdeményezésbe. A Národný Trust nonprofit szervezettel együttműködve kerül sor az előadásokkal és piknikkel tarkított családi rendezvény megvalósulására.

A Nyitott parkok és botanikus kertek hétvégéje elnevezésű rendezvényt a Národný Trust civil szervezet kezdeményezte: „A rendezvény egy olyan esemény, amely lehetőséget biztosít az embereknek, hogy új kertépítészeti szempontból ismerjék meg országunk közkedvelt helyeit, vagy betekintést nyerjenek a mindennapokban megközelíthetetlen parkokba, kertekbe.

A kulturális és nevelési rendezvény célja, hogy az érdeklődők számára tetszetős módon mutassa be a történelmi parkok és botanikus kertek értékeit, így nevelve a közönséget ezeknek az értékeknek a védelmére.”

Fülek első alkalommal döntött úgy, hogy bekapcsolódik a kezdeményezésbe, és kétnapos rendezvényt szervez, amely 2021.június 25-én és június 26-án valósul meg. Az első nap programja a helyi óvodásoknak és alapiskolásoknak szól, a szombati programba bekapcsolódhat a széles nyilvánosság is. A szombat délelőtti napirend előadásokból áll, amelyek a város parkjának történelmét és természeti értékeit mutatják be, közelebbi információkat tudhatnak meg az érdeklődők az önkormányzat parkkal kapcsolatos befektetési terveiről is. Kísérő program is lesz, melynek része az állatsimogatás a MiniZOOban, a történelmi fényképkiállítás a parkról, a piknik kellemes élőzene kíséretében.

„Mivel a takarók, plédek száma korlátozott, ezért javasoljuk a saját takaró bebiztosítását otthonról. Ne felejtkezzenek el a finomságokkal teli kosarakról sem, amelyeket élőzene kíséretében a pléden ülve fogyaszthatnak el, esetleg könyvet vagy folyóiratot lapozgathatnak, amelyek kikölcsönözhetőek lesznek.

Kellemes szórakozást ígérnek a sport- és társasjátékok is, amelyeket szintén ki lehet majd kölcsönözni” – hívja fel a figyelmet az önkormányzat.

A rendezvény fő célja nemcsak a nyilvánosság megismertetése a park történelmével és természeti értékeivel, hanem felhívni a figyelmet arra, hogyan lehet még kihasználni a park adottságait délutánonként vagy a hétvégeken.

A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy grillezéshez és ételkészítéshez a szabad tűz használata nem lesz megengedve. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény elmarad.

(sajtóközlemény)