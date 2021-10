„A szavak törpék, a tettek óriások” – hirdeti a Nagyölvedi Suliovi mottója. Cseri Kinga a tanintézmény igazgatója, portálunknak felidézte a legutóbbi rendhagyó történelmi túra emlékét, amikor az iskola felső tagozatos diákjaival a tettek mezejére léptek, és nyomába eredtek azoknak, akik a magyar történelemben példaként szolgálnak számunkra.

„Az élményszerű oktatásban hiszünk, ezért a tavalyi évben terveztünk egy komáromi utat. Oláh Ica nénivel – Oláh Imréné Domonkos Ilonával – egyeztettünk, tervezgettünk, de az akkori járványügyi javaslatok miatt nem utazhattunk.

Ica nénitől azóta már végleg el kellett búcsúznunk, de a révkomáromi utazásról, Jókai Mór városon belüli – szó szerinti – életútjának bejárásáról nem akartunk lemondani. Nagy áldás a sorstól, hogy Ica néni munkájához méltó idegenvezetőre akadtunk Szabó Csekei Tímea személyében, aki 2021. október 6-án fogadta is a kíváncsi nagyölvedi csapatot” – mondta el portálunknak az igazgatónő.

Majd így folytatta beszámolóját: „Eredetileg 2020., majd 2021. március 15-én, a magyar forradalom és szabadságharc emléknapján szerettünk volna emlékezni Jókai Mórra, és bejárni a komáromi emlékhelyeket, de most, a felső tagozatosok tanulmányútja után bátran állíthatjuk: ennek nem úgy, hanem így kellett lennie.

Az őszi időre felkészülten szálltunk ki az autóbuszból a komáromi református temetőnél, túránk első állomásánál. Megismerkedtünk Tímea nénivel, akivel a Jókai nyomában című túrafüzet átvétele után megkezdtük sétánkat. Felkerestük a Jókay (!) család síremlékét, Tímea néni ismereteit hallgatva kitöltöttük a munkafüzetben a családra vonatkozó kérdéseket, majd tiszteletünk jeléül elhelyeztük az iskolában, Pásztor Gabriella tanító nénivel technikaórán készített emlékezéskoszorút. Ugyanígy cselekedtünk Ica néni sírhalmánál is, aki szellemileg végigkísérte az utunkat.

A temető után nyakunkba vettük a várost. Jókai Mór szülőházának telkén azt is megtudtuk, miért nevezték el annak idején a házat “néma háznak”. Tímea néninek köszönhetően képek segítségével abba is betekintést nyertünk, hogy hogyan nézett ki Jókai Mór igazi szülőháza illetve a szoba, ahol a nagy írót ringatta a bölcső.

Nézelődés közben azt is megtapasztaltuk, milyen fontos a csapatmunka, ugyanis a túrafüzetnek bizony az utcán, akár a csapattárs hátát használva asztalnak, de telnie kellett.

Meglepve vettük tudomásul, hogy a Jókai Mór nevelkedésének helyszínén megmaradt eredeti oszlopok melletti tábla a nagy író nevét még mindig Jókayként jegyzi. Érdekes volt hallani azt is, hogy a gyerek Móric a memoritereket a ház oszlopait kerülgetve tanulta, de azzal még közelebb került hozzánk, hogy a korabeli református iskolában bizony ő is “megszenvedte” a kisgyerekeket érő iskolai csalódásokat – csúfolódást az iskolatárstól, dorgálást vagy támogatást a tanártól.

A református templomban való pihenőnk nemcsak a szemerkélő eső miatt volt kellemes számunkra. Furcsán bizsergető érzés volt beleülni a Jókai-padba, és tudatosítani azt, hogy bár nagyon régen történt, de pontosan ebben az épületben volt jelen Az aranyember írója.

Komáromba látogatva természetesen csapatképek is készültek, közös fotók a Klapka téren és a Jókai szobornál. Kegyes volt hozzánk az idő, mert mindezt még megtehettük esernyők nélkül, az ebéd helyszínére vezető úton viszont sorra előkerültek a paraplék. Stílszerű, de nem mellékesen, nagyon finom Jókai-bablevest ettünk. Volt, akinek a tepertős pogácsa jött be jobban, de éhségre senki nem panaszkodott.

A nap folyamán többször is emlegettük az aradi vértanúkat. Ebéd után, még tetővel a fejünk felett, majd a ‘48-as emlékműnél is – kimondottan az ő tiszteletükre énekeltünk. Az emlékezés énekének betanításáért Antala Éva lelkésznőnek jár a köszönet.

Kellemes fáradtsággal szálltunk be a buszba. Az iskola udvarára érkezve az alsó tagozatosok vártak ránk, hogy együtt, zenei kísérettel is elénekelhessük a nap során több alkalommal is felhangzott emlékéneket: “…Hős vezérek tizenhárom,/ Hogy ment vértanú halálra,/ Bitófára Aradon.“ Isten tartsa meg emléküket sokáig!” – fejezte be a különös és rendhagyó történelmi kalandozás emlékét Cseri Kinga.

Bizonyára így lesz, amíg emléküket megőrzik, éltetik, továbbörökítik.

A nagyölvedi alapiskolában ismét bebizonyosodott: „A szavak törpék, a tettek óriások.”

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)