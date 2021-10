Petíciós bizottság alakult, amelynek tagjai aláírásgyűjtésbe kezdtek olyan központok létesítése céljából, ahol a vírusfertőzést leküzdött betegek teljes körű utókezelését végeznék.

Korunk világjárványa immár milliókat érint, és nálunk is a vakcina alkalmazása, az oltás ellenére naponta ezer feletti az új fertőzöttek száma. Bindics László, a petíció kezdeményezője maga is átesett a betegségen, tíz napig magas lázzal, légzési nehézségekkel küzdött, mégis időbe telt, amíg kórházba került és megfelelő ellátásban részesült. Ám a súlyos tüneteket még tetézte, hogy nehezen igazodott el az egészségügyi ellátás, a rendelők útvesztőiben.

Mára, amikor már gyógyultnak tudhatja magát, elhatározta, hogy segít sorstársainak, akik

a vírus leküzdése után még sokáig gyengeséggel, légzési panaszokkal, esetleg depresszióval küzdenek, hiszen ezek a gyógyulás után még sokáig kísérhetik a pácienseket.

A saját példájából kiindulva olyan posztcovid létesítmények kialakítását látja célravezetőnek, ahol a páciensek szakszerű, komplex utókezelést kapnának. Egészségügyi tapasztalat szerint ez a betegeknek, de az egészségügyi személyzetnek is nagy-nagy könnyebbséggel járna. Ilyen központok Csehországban és Magyarországon már működnek, nálunk azonban nem.

A petícióval felkérik a kormányt, az egészségügyi minisztériumot és a parlamenti képviselőket, hogy törvényileg támogassák az ilyen központok létrehozását és azt is, hogy ezek a létesítmények bekerüljenek az egészségbiztosítók által támogatott intézmények rendszerébe.

A szlovák közszolgálati televízió hírműsorában is tudósításban adtak hírt a kezdeményezésről. Megszólalt a hírben dr. Daniela Drábová orvos is, aki maga ugyancsak üdvözölné az ilyen központok kialakítását, ahol szakorvosok, pneumológus, ideggyógyász, kardiológus és fizikoterapeuták is segítenék a páciensek gyógyulását, utókezelését. Nagy előnynek tartaná, hogy ezek a szakorvosok egy helyen nyújthatnának ellátást a rászorulóknak, de ugyanakkor szkeptikus is az ügyet illetően, ugyanis szerinte ma az egészségügyben olyan munkaerőhiány van, amely megoldhatatlanná tenné a betegek ellátását. Zuzana Eliášovát, az egészségügyi minisztérium szóvivőjét is megszólították, a tárca hozzáállásáról érdeklődve. Ő azt nyilatkozta, hogy először szakvéleményeket kérnek az ügyben, majd ezután kezdeményeznének törvényjavaslatot, illetve törvény elfogadását a posztcovid központok létesítésére.

A petíciós bizottság már megkezdte az aláírások gyűjtését, a kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, aki az ügy mellé áll. A jövőben bizonyára még szó lesz a petíció eredményéről, a központok létesítéséről.

(BM/Felvidék.ma)