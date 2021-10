Háromezer-hétszáz példányban jelent meg, s a napokban minden háztartásba eljutott a Füleki Hírlap aktuális száma, amely a már megszokott rovatok mellett beszámol a Városi Rendőrség jubileumáról, az egykori Kovosmalt területén épülő új gyártási csarnok aktuális munkálatairól, s beszélgetnek a minap polgármesteri díjat kapott Pincesor Polgári Társulás elnökével is. A lap elolvasható a város internetes oldalán, de beszerezhető a városi könyvtárban is.

Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte a napokban a Városi Rendőrség Füleken, amely 2017 óta új helyen működik. Ekkor költöztek a Koháry téren található egykori zeneiskola épületébe, amelyet mára sikerült belsőleg és külsőleg is teljesen felújítani. A Városi Rendőrség létrehozásáról még 1990-ben döntött a képviselő-testület, s miután egy évvel később országosan is elfogadták a városi rendőrségről szóló törvényt, az elsők között alakult meg az országban. „A városházán volt a székhelyük. Egy barna Favorit állt a rendelkezésükre, az első egyenruhájukat egy helyi varrónő varrta meg” – számolt be a kezdetekről Agócs Attila, a város jelenlegi polgármestere, aki emlékplakettet adott át a Városi Rendőrség eddigi vezetőinek, Koóš Jánosnak, Olšiak Pálnak és Baláž Pálnak. Jelenleg nyolc járőr vigyázza a rendet a városban, míg ketten a videó-megfigyelőrendszert ellenőrzik. Ez eredetileg 10 kamerából állt, jelenleg már 40 kamera áll a rendelkezésükre. Körvonalazódik a Kovosmalt területén létrehozandó új gyártási csarnok építésének projektje, ahol több tucatnyi ember kaphat munkát, s arról is beszámol a lap, hogy a város a százlakásos bérház mögötti belterület felújítását tervezi a Park, a Sládkovič és a Vasúti utca által határolt övezetben.

Az idei Városnapokon vehette át a Polgármester díját a Pincesor Polgári Társulás, amelynek elnökével, Bolyós Attilával a társulat létrehozásáról, sikereikről, s a terveikről is beszélgettek. Egy év kihagyás után ismét megrendezték a Várjátékokat, amely az idén több mint hatszáz látogatót vonzott. A rendezvényről képes riportban számolnak be. Olvashatnak a Geopark idei hagyományos nyári gyerektáboráról, ahogy a FOTONATURA 2021 című pályázat eredményhirdetéséről is, amelynek legjobb munkáit a Bebek-toronyban láthatják november 15-ig. A Füleki Városi Művelődési Központ számol be egy Miskolc és Fülek között megvalósult kulturális projektről, s folytatódnak a Füleki Hírlap hagyományos rovatai is, így a Kevésbé ismert tények városunk múltjából című rovat I. Koháry István végzetes utolsó csatáját eleveníti fel, a sportrovatban Kovács Patrik tekéző és Korimová Nina futballista sikereiről olvashatunk, míg Dányi László és Kotlár Ildikó a két magyar alapiskola évkezdéséről számol be.

(GIV/Felvidék.ma)