Hatodik alkalommal hirdette meg a Femine Fortis a Példakép-díjat. A pályázatra ismét jelöléseket vártak, abban bízva, hogy a Felvidéken még mindig sok a női példakép, akikre felnézhet környezetük és az egész magyarság. A kitüntetést október 16-án Füleken adták át.

A díj odaítéléséről a Femine Fortis elnökségéből álló kuratórium dönt, melynek tagjai: Bauer Edit, Gergely Papp Adrianna, Hervay Rozália, Kiss Beáta, Németh Gabriella, Neszméri Tünde, valamint Zupko Mária.

A rendezvény kezdetén Zupko Mária elnökségi tag köszöntötte az egybegyűlteket, Agócs Attila, Fülek polgármestere vette át a szót, aki kiemelte, azt tapasztalja, hogy a női szemléletmód fontos, a probléma megoldásnál nagyon fontosak a részletek, ami a nők erőssége. Örömét fejezte ki, hogy hatodik alkalommal adhat otthont a díjátadónak Fülek városa.

Gergely Papp Adrianna beszédében kitért arra, hogy a Femine Fortis megalapítása hiánypótló volt, az volt a cél, hogy kifejezetten női problémákkal foglalkozzanak, hogy női szempontból közelítsenek a társadalmunkat érintő témák megoldásához.

A díjjal az volt a céljuk, hogy felhívják a figyelmet azokra a nőkre, akik példaképeink lehetnek.

Hervay Rozália ismertette az előző évek díjazottjait, mint mondta, első alkalommal 2016-ban került kiosztásra a díj. Öt évvel ezelőtt Cséfalvay Ágnes és Bodnár Éva, egy évvel később Tóth Erika és Szobi Kerekes Eszter munkásságát ismerték el, 2018-ban Szvorák Zsuzsanna és Rácz Jolán, 2019-ben Szabóné Kozár Éva, Molnár Zsuzsa posztumusz és Bauer Edit, a szervezet alapító elnöke kapták meg az elismerést, a tavalyi évben Klemen Teréziát díjazták, Tóth Klára pedig posztumusz kapta meg az elismerést.

Az előző évekhez hasonlóan egy tucatnyi jelölés érkezett. Az idei évben egy polgármesterre, volt pedagógusra esett a kuratórium választása, a 2021-es Példakép-díjat Szögedi Anna nyerte el. Tornalja polgármestere, volt parlamenti képviselő, volt iskolaigazgató meghatódva vette át az elismerést.

Mindenki példaképe lehet

„Szögedi Anna valóban egy olyan személyiség, akire fel lehet nézni, nemcsak nőként, hanem a férfiak, a polgármesterek, az önkormányzatokban dolgozó személyeknek is példaképe lehet” – mondta Neszméri Tünde. Majd Németh Gabriella méltatta a díjazottat.„Egész közéleti pályája rendkívül aktív, eredményekben és sikerekben gazdag. Iskolaigazgatóként Szlovákia egyik legnagyobb magyar tanítási nyelvű alapiskolájában ért el sikereket. Az iskola tanulói és műkedvelő csoportjai az egyes tanulmányi, sport- és művészeti versenyeken és vetélkedőkön sorra értek el országos sikereket. Ezekben az években magas volt a későbbiekben főiskolát, egyetemet végzettek aránya is.”

A méltatásban elhangzott: „Polgármesteri teendői mellett Szögedi Anna aktív tagja az MKP-nak is. Évekig volt a párt járási elnökségének elnöke és az OT tagja. Parlamenti képviselőként a tornaljai Rákóczi Magyar Házban tartotta fenn regionális irodáját. A bérleti díjon felül az iroda fenntartási költségeiből rendezték be az irodahelyiséget és a ház egy másik helyiségét is. Ezek a berendezési tárgyak az iroda megszűnését követően a Ház tulajdonában maradtak. Neki köszönhető, hogy 2010 és 2018 között a helyi képviselő-testületben az MKP frakciója volt többségben. Hivatalból és magánemberként is erkölcsileg és anyagilag támogatja a Csemadok helyi alapszervezetének és területi választmányának tevékenységét. Részt vesz a TV által szervezett megemlékezéseken, több alkalommal vállalta az ünnepi szónoklatok megtartását is.” Igazi integráló személyiség, aki élvezi a helyi szlovák lakosság és a roma kisebbség bizalmát is, így méltán megérdemli a Példakép-díjat.

Szerette a kihívásokat

Szögedi Anna meghatódva köszönte meg a Csemadok Tornaljai Területi Választmánynak a jelölést, illetve a kuratóriumnak, hogy rá esett a választás. „Szeretem a kihívásokat, ezért is vállaltam el a legnagyobb magyar tanítási nyelvű alapiskola igazgatását annak idején. Gyermektelen házasok voltunk és lett ezer gyerekünk. Ez volt életem legboldogabb időszaka.” Az iskolában számos sikert ért el, a gyerekek csillogó szeme volt a legnagyobb elismerés – mondta a díjazott. Szögedi Anna hozzátette, neki is van egy példaképe, aki nő, a Femine Fortis alapító elnöke, Bauer Edit, akitől nagyon sokat tanult.

Polgármesterként harmadik ciklusban szolgálja a város lakosságát – mondta, itt már kevesebb az elismerés, „de a mai nap, úgy érzem, pótolja mindezt, mert nőtársaimtól kaptam elismerést, akiket ismerek és biztos vagyok benne, hogy méltó követőim vannak.”

Szögedi Anna jelölését Balajti Lajos küldte be, aki elmondta, két alkalommal volt Szögedi Anna a főnöke és mindkét esetben szívesen járt munkába, nem kellett idegeskednie, hiszen tudta, hogy jó vezető van felette.

(Felvidék.ma)