Muzsla nagyközség mindenki számára ismert, legalábbis polgármestere Farkas Iván által. A település a régi idők alatt is központi falu volt az egykori Párkányi járásban, sőt a XIX. században is, amikor közigazgatási központ is volt.

Mindenkor a fejlődés, fejlesztés végvára volt, s a jelenben is az. Jöhettek bármilyen rendszerek, politikai irányzatok nem állt meg az élet a faluban.

Most, ha valaki Muzslán jár, átutazik, vagy egy rendezvényre érkezik, valami különösen jó érzést él meg. Nem csak a rendezett, tiszta, és egyre szépülő község látványa, de az a légkör, amely ott fogadja, az az összmunka, amellyel a község minden civil szervezete, pártja, s az önkormányzat irányítása alatt teszi a dolgát.

Farkas Iván politikai tevékenységét ismerik országszerte, nem tisztem ezt értékelni, de dolgoztam vele egy irodában, mikor a Csemadok a legnehezebb helyzetben volt, s parlamenti képviselősége alatt, ő általa tudott működni. Megtapasztaltam emberi segítőkészségét, ígéreteinek betartását, s minden tőle segítséget kérő emberhez való emberi magatartását. Talán ez is az alapja egy település eredményeinek, de ez esetben bátran leírom, hogy a községet szolgáló vezetőnek.

A polgármesterrel eredményekről, eseményekről, megoldásokról beszélgettem, válaszait az elmúlt évek eredményeiről a következő sorokban fejtette ki:

„Három dolgot szeretnék az elején kiemelni, hét éve vettük át az előző faluvezetéstől Muzsla község irányítását. Amikor az első választási időszakunkat értékeltük 2018-ban kiderült, hogy az eredményeket illetően alaposan túlszárnyaltuk azt, amit 2014-ben a választási programunkban vállaltunk, 104 kisebb-nagyobb beruházást, alapos felújítást vagy korszerűsítést hajtottunk végre. Ebből tíz nagyobb költségvetésű, bonyolult beruházás volt.

Az elmúlt években alapvető vezérelvünk a következő hármas osztás volt: 25 munkahelyet hoztunk létre a község égisze alatt, beruházás beruházást követett, miközben a község hitelállományát, adósságait nem növeltük meg. Ez ma kevesebb, mint az éves költségvetésünk 1 százaléka. Azt is örököltük, hiszen a hitelt elődeink még 2006-ban vették fel, bérlakások építésére.

Heteken belül újabb 3 munkahelyet hozunk létre egészség-károsultak számára a működő védett munkahelyünk bővítésével.

Nagyon jó tapasztalatom van a lakossággal, 6-7 éve hozzáláttunk környezetünk megtisztításához, az illegális hulladéklerakatok megszüntetéséhez, komolyan vettük a közmunka-programot, a zöld hulladék esetében korszerű hulladékgazdálkodást létesítettünk. Látták, tapasztalták ezt lakosaink és lelkesen hozzáláttak portáik környékének megtisztításához, környezetük megszépítéséhez.

A közös igyekezetnek az eredménye, hogy településünk arculata hihetetlenül megváltozott, megszépült. A rokonok, ismerősök, akik csak évek múltán látogattak el a faluba, nem ismertek rá. Ezt szeretnénk folytatni, fokozni.

Az alapoktól kezdtük, de azóta is széles nyomtávon folytatjuk településünk megújítását. Nemcsak az élet egy-egy területén.

Átfogó gondoskodásunk az élet szinte minden területén, a település szinte minden hatáskörében megmutatkozik. 2015-től 2021-ig minden főutca, főút felülete Muzslán új burkolatot kapott, a beltelekben és a kültelekben egyaránt. Egyetlen kivétel a Vásáros út és a Komáromi út, hiszen ezek az állami tulajdonban levő I/63-as út utcái. Folytatjuk a sort, hiszen eldöntöttük, hogy 2021-től minden évben egy-egy utca – községi tulajdonban levő mellékút – új burkolattal lesz ellátva.

2016-ban létrehoztuk községünkben a korszerű szociális szolgáltatásokat. EU-támogatással működik a nyugdíjas rászorultak gondozó-hálózata, állami támogatással a nyugdíjasok napközi otthona. A gondozók a járvány idején sem pihentek, megszakítás nélkül végezték a dolgukat.

Sőt, februártól megszervezték a jelentkező nyugdíjasok oltását Covid-19 ellen, rábeszélést és kényszert mellőzve, csupán az önként jelentkezők számára. Lefoglalták számukra az időpontot, községi járművekkel elszállították őket oltásra a kórházakba. Tavasszal az érdeklődő nyugdíjasok számára ez óriási segítség volt. Több, mint 270 nyugdíjas kapta meg az ilyen jellegű községi gondoskodást.

Számos ismerősömtől hallottam, hogy településükön a járvány idején az élet szinte teljesen megállt. Mi ott folytattuk, ahol korábban nem is hagytuk abba. Csak a járvány idején, 2020 márciusától megvalósított vagy elkezdett beruházásokat említem meg: tavaly nyáron befejeztük és átadtuk rendeltetésének a csodálatos szabadtéri színpadunkat.

Parkosítottuk, fásítottuk a templomparkot és a központi buszmegálló környékét. Ingyenes internet WiFi-vételi lehetőséggel láttuk el községünk utcáit, tereit (elsők között a falvak közül). Turisztikai tájékozódási táblákat helyeztünk el, belül teljesen felújítottuk a sportcsarnokot – új küzdőtér-burkolat, korszerű, takarékos belső megvilágítás, levegőfrissítő rendszer.

Alaposan bővítettük a könyvtárunk állományát, több utcában felújítottuk az esővíz elvezetését, teljesen felújítottuk az óvoda játszóterét, az egyik nyilvános községi játszóteret, a korábbi játszóvárakat a majorokra telepítettük. Felújítottuk a járdát és a támfalat a község központjában, községünk utcáit elláttuk közlekedési jelzőtáblákkal. Korszerű, drót nélküli Falurádiót telepítettünk, amellyel e-mailben és SMS-ben is továbbítható a hirdetés.

Hároméves előkészítés eredményeként községünk utcáit hivatalos megnevezéssel, a házakat új helyrajzi számokkal láttuk el. A Felső utca útfelületét új burkolattal láttuk el, parkosítottuk és fásítottuk az óvoda udvarát, Esterházy János tiszteletére emlékoszlopot állítottunk. Közben elkezdtük az Interreg Program támogatásával, az Ister-Granum ETT égisze alatt a nemzetközi szőlészeti és borászati szolgáltatóház építését, egy meglévő, de kihasználatlan épület újjáépítésével.

Mások is tették a dolgukat: az Endrődy János Alapiskola udvara teljesen megújult, erdei játszóteret és műfüves mozgásteret is létesítettek, biztonságossá tették a kinti fitness környezetét. Az iskola épületének alagsorában korszerű tánctermet létesítettek, hiszen az iskola néptáncra és hagyományőrzésre szakosodott. A községi kábeltelevízió új tulajdonosa hozzáfogott a szolgáltatás teljes digitalizálásához, most éppen az optokábeleket telepítik.

A felsorolt eredmények csupán az elmúlt másfél évben, a járvány ideje alatt születtek meg. Járvány ide vagy oda, tettük a dolgunkat.

Ami megkülönbözteti Muzslát a további településektől, és például is szolgálhat számukra: iskolafenntartóként az alapiskola végzős növendékeinek kiosztjuk az Endrődy János Alap támogatását, amelynek elismervényét a kilencedikes bizonyítvánnyal veszik át. Az elismervényben szereplő összeg – ami elérheti akár az 1.250 eurót – az előmenetel, a magaviselet függvénye, illetve a diák hány évet töltött az Endrődy János Alapiskolában, hány évet a muzslai óvodában.

Az iskolánk regionális gyűjtőiskola, így az érettségi bizonyítvány vagy a szakmunkáslevél átvételét követően az elismervényben szereplő összeget konkrét községi támogatásra válthatja be a végzős középiskolás diák, a községi rendeletben megszabott célok egyikére.

Különleges társadalmi, családtámogatási rendszer is működik Muzslán. Ha jól tudom, ez is egyedülálló a közeli és távolabbi környékünkön. Amennyiben az ifjú pár egyik tagja 35 évesnél nem idősebb, községi támogatást pályázhat meg lakásvásárlásra, telekvásárlásra, építkezésre vagy lakóház felújítására. Amennyiben a községnek van szabad építkezési telke, akár ingyen kaphat az ifjú pár öt áras községi telket, ha vállalja, hogy két éven belül megépíti és hatóságilag átveszi a rajta megépített családi házat.

Három célunk van a közeljövőt illetően: lakóparkot fejlesztünk, szennyvíz-hálózatot építünk és az utolsó, eddig fel nem újított községi épületet, a művelődési házat szeretnénk teljesen újjáépíteni. Az előbbi esetében a kilenc hektáros terület telekrendezése zajlik.

Amint befejeződik, elkezdjük a telkek parcellázását és értékesítését úgy, hogy a terület 80 százalékában családi házak építésére alkalmas építési telkeket fogunk értékesíteni. A maradék részben bérlakásokat szeretnénk építeni és folyatni a fent leírt programunkat, amellyel az ifjú párok (házasok vagy háztartásbeliek) számára utalnánk ki községi építési telkeket, ha vállalják a ház felépítését és hatósági átvételét két éven belül.

A szennyvízhálózat esetében az elmúlt 5 év alatt megvásároltuk a hiányzó telkeket, módosítottuk a község területrendezési tervét, elkészítettük a tervdokumentációt, megszereztük a jogerős építkezési engedélyeket és sikeresen befejeztük a közbeszerzést.

Vagyis, ha forrásunk lenne, holnap hozzá foghatnánk a szennyvízhálózat építéséhez a község egész területén, valamint a nyomócső építésének, amely a korszerű, felújított párkányi víztisztítóra kapcsolódna. Minderre teljesen felkészültünk, nem vártunk.

A művelődési ház felújítására három pályázatunk is versenyben van. Amennyiben sikeresek lennénk, épülete kívül-belül megújulna, a legkorszerűbb környezetkímélő, megújuló energiaforrásokkal látnánk el, a színpadi technika műszaki szempontból a „kőkorszakból” a XXI. századba röppenne. Reménykedünk hát”-

mondta el mindezt Farkas Iván Muzsla község polgármestere. „Könnyű neki, van pénze”- mondanák sokan, csak talán azt nem tudják, hogy az ilyen eredményekért nem nyolcórás munkaidőben dolgozik egy faluját szolgáló ember, de a hét csaknem minden napján. S aki hosszútávú tervekben gondolkodik és dolgozik, és nem egy választási időben, ott a falu arculatán is visszatükröződik az eredmény. Mindez csak töredéke annak, ami napi szinten történik a faluban, fejlesztési, társadalmi, és kulturális téren.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)