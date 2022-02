Egyre többet lehet hallani a Falugazdász programról, melynek célja képviselni, segítséget nyújtani a régiók mezőgazdászainak. A Garam mentén, a Lévai járásban ezt a munkát egy olyan szakember végzi, aki nem csak szakmai alapon mozog otthonosan a mezőgazdaságban, de a gyakorlatban sem ismeretlen számára az agrárium terepmunkája.

Suba Viktória 2019-től tölti be a régió falugazdásza tisztséget, ami tulajdonképpen a Magyar Agrárminisztériumhoz tartozik.

A szaktárcának és a Szlovákiai Agrárkamarának köszönhetően évről évre több magyarlakta területet térképeznek fel, ami által szépen bővül a falugazdász hálózat.

„2021-es évben 52 új gazdát sikerült bekapcsolnom a programba, így jelenleg 104 gazda tartozik hozzám, akinek segítem a munkáját. A gazdák 90%-a magyar“ – mutat rá a fiatal hölgy.

Mint mondja, a járvány kihatással van az ő munkájára is, de a mezőgazdaság nem állhat meg, mert akkor megállna az élelmiszeripar és az ellátás is. „A járványügyi korlátozások miatt a falugazdász tevékenységem túlnyomó része a digitális térbe helyeződött át. Előnyben volt az elektronikus kommunikáció, telefonon vagy e-mailen keresztül, de egyre többen használják ki az online webkamerás beszélgetéseket is. Igyekszem a lehetőségekhez mérten segíteni mindenkinek az ügyintézésekben, különböző kérelmek beadásában, pályázatok megírásában, szakhatósági ügyintézésekben. Amikor a helyzet engedte, akkor természetesen a személyes találkozók sem maradtak el. Egyre többen keresnek fel a terület alapú támogatások beadásával, különböző pályázatok és támogatások kidolgozásával kapcsolatban, akárcsak statisztikai jelentések kitöltésével, nyilvántartások, vegyszernaplók vezetésével stb. Mivel az online térben történő ügyintézés sok gazdától elég távol áll (elektronikus aláírások, kérvények beadása stb.), ebben kérik legtöbbször a segítségemet.“

A fiatal falugazdásznak elég sarkos véleményük van a mezőgazdaság állapotáról és az állam szerepéről. „Bár a mezőgazdaság is, ahogy minden ágazat, gyorsan átállt erre a kiszámíthatatlan helyzetre, igencsak sok gondra kellett megoldást találni. Amikor lezárták a határokat, sokan fordultak hozzám, hogy most mi lesz, de amíg a kormány nem adott világos válaszokat, én se tudtam mit mondani. Sok gondot okozott például a műtárgya és a vetőmag beszerzése, amit nagyon sok szlovákiai gazda (nemcsak magyarok, szlovákok is) Magyarországról szerez be.

De tanácstalanok voltak a borászok is, hiszen gyakorlatilag leállt a turizmus, állnak a borok, ami óriási kieséseket eredményezett. Ennek hatását szerintem még sokáig érezni fogjuk.

Ugyanúgy a mezőgazdaságra gyakorolt hatását, mivel bár hamar reagált a helyzetre a mezőgazdaság, de sok kezdetleges döntés nagyon hátrányos helyzeteket idézett elő. Amikor bezárt a világ, hirtelen nagy kereslet alakult ki az élelmiszerek iránt, amit azonnal nem tudott kielégíteni a honi piac, ezért számos dolgot külföldről szereztek be, ezáltal viszont a későbbiekben a belföldi termelők kerültek hátrányba. Mostanra viszonylag normalizálódott a helyzet, a gabonaárak felmentek, de a zöldségárak színvonala továbbra sem a legjobb, ami sok nehézséget okoz. Akárcsak az, hogy az állam a feldolgozókat kárpótolja valamelyest támogatással, de a gazdákat nem. Hozzá kell tenni, konkrét anyagi juttatást még a feldolgozók sem kaptak…“ – mutat rá Suba Viktória.

A zselízi falugazdász szolgáltatási körét újabban azzal bővítette, hogy immár GPS-kiméréseket is el tud készíteni. Tehát, ha egy gazda ki szeretné méretni a földjét, már ebben is tud segíteni. Ugyanakkor az adatszolgáltatás csak információs jellegű. Hivatalos földmérést továbbra is csak hivatásos földmérő, geodéta végezhet.

Arra a kérdésre, hogy mit vár az előttünk álló évtől, úgy válaszolt, hogy a gazdatalálkozók, szakképzések, közösségi rendezvények azok, melyek a legjobban hiányoznak neki és mindenkinek.

„Remélhetőleg hamarosan újra sort lehet keríteni ezekre. Tavaly nagyon kevés közösségi esemény volt, de például részt vettünk az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari kiállításon Budapesten, ami nagyon jól sikerült.“

Úgy látja viszont, hogy akárcsak 2021, úgy 2022 is nagyrészt a koronavírustól függ majd, de bízik benne, hogy konszolidálódik a helyzet és betartva az előírásokat, szabadabban lehet majd élni, legalább valamennyire működni fog a világ.„Megtanultunk ehhez is alkalmazkodva dolgozni, de jobb lenne nélküle. Erre az évre is be van tervezve több újdonság, különböző kiállítások, disznótorverseny stb. Aminek nagyon örülök, hogy a 15 millió búzaszem, illetve Magyarok kenyere elnevezésű program, megvalósult.“

Viktória Zselízről és környékéről gyűjtötte a felajánlásokat. A jótékonysági akciót a Felvidéken immáron 5. éve a Szlovákiai Agrárkamara és a Gazda PT a Falugazdász programon keresztül koordinálja.

A mögöttünk álló esztendőben Zselízről és környékéről 1200 kg búzát sikerült begyűjteni.

Ezt a Gútai Malomban dolgozzák fel és annak 60-70%-át visszakapják a falugazdászok, hogy belátásuk szerinti jótékony célokra ajánlják fel a lisztet. „Minden évben iskolák, oktatási intézmények, jótékonysági és civil szervezetek között szoktam szétosztani a lisztet, de volt, hogy közvetlenül rászoruló családnak juttattam belőle, így fogok tenni idén is. Ha találok olyan területet, ahol látom, hogy jó helyre kerül a liszt, oda fogom juttatni. Ez ugyanis a lényege az egésznek“ – mutat rá a szakember.

„Ahogy eddig megszokhatták tőlem, teszem a dolgomat legjobb tudásom szerint. Nyitott vagyok az új dolgokra, új kihívásokra, de leginkább az motivál, hogy segítsem, támogassam a mezőgazdasági ágazatot, mert meggyőződésem, hogy ha én nem segítek, akkor nem nagyon van kihez fordulniuk a gazdáknak. Pedig a mezőgazdaság az ország éléskamrája, ezért nagyobb megbecsülést érdemelne. Állok rendelkezésére mindazoknak, akiknek bármiféle mezőgazdasági tevékenységgel vagy pályázattal kapcsolatban kérdésük van vagy segítségre szorulnak“ – zárta gondolatait Suba Viktória.

(Csonka Ákos/Felvidék.ma)