Ma adták át az AGEL csoporthoz tartozó komáromi kórház új sürgősségi betegellátóját. Mint elhangzott, az építészeti és technológiai szempontból is kivételes projekt a sürgősségi ellátás terén a legszigorúbb európai szintű kritériumoknak is megfelel. A beruházás összköltsége közel 11,2 millió euró volt, amelynek jelentős részét, mintegy 9,2 millió eurót európai uniós forrásból fedeztek. Az építkezés a kórház teljes működése mellett, a betegek és a látogatók részleges korlátozásával zajlott.

Az új sürgősségi osztály építése 2020. július 8-án kezdődött és a világjárvány ellenére mindössze 3 hónap csúszással került átadásra. A projektben kivételes kihívást jelentett, hogy a kórház két meglévő része között kellett elhelyezni egy új sürgősségi épületet. Ezzel megvalósult az a szándék, hogy a kórházba kerülő betegeket az épületek között az időjárás viszontagságaitól megkímélve tudják szállítani.

A projekt magába foglalja a legmodernebb orvosi technológiák és berendezések beszerzését, illetve korszerű információs és kommunikációs technológiák kerültek kiépítésre. „Mától a komáromi kórházban teljesen más szinten végezzük a sürgősségi orvoslást, és ez még több megmentett életet jelent” – mondta Miroslav Jaška, az AGEL Komáromi Kórház igazgatója.

A sürgősségi betegellátó megépítése mellett beszerzésre került 12 új mobil kórházi ágy, 9 vizsgálóágy és három szállítóágy is. Kialakítottak három, a legkorszerűbb technikával felszerelt műtőt is. A kórház új épülete mennyezeti röntgennel, mozgatható röntgennel, három új ultrahanggal, CT-vel, az életfunkciók központi monitorozására alkalmas eszközzel, négy altatógéppel és két műtőtoronnyal bővült. Mint elhangzott, az új sürgősségi felvétel fő előnye, hogy három különálló épületet kapcsol össze (a sebészeti, belgyógyászati és nőgyógyászati pavilont) és a betegeket felvétel után azonnal biztonságosan lehet átszállítani a műtőkbe.

Az ünnepélyes átadón a szlovák és cseh érdekeltségű AGEL csoporthoz tartozó kórház vezetősége arra is ügyelt, hogy a szlovák mellett magyarul is üdvözöljék a látogatókat. A 2017-ben, a Nyitra megyei testület által elfogadott hosszú távú szerződés értelmében az AGEL csoport 20 évre kapta bérbe a komáromi kórházat. Az akkori megyei MKP-frakció javaslatára került bele a csoporttal kötött szerződésbe, hogy a lévai és komáromi kórházban szlovák és magyar nyelvű feliratokat helyezzenek ki, amelyet a csoport be is tart. Ígéretüket is túlszárnyalva, az elmúlt öt évben számos komoly beruházást valósítottak meg 22 millió euró értékben Komáromban – értékelte a társaságot Csenger Tibor, a megye alelnöke. Az egészségügyi intézményben felújították, illetve bővítették az onkológiai, a belgyógyászati osztályokat, illetve a gyermekosztályt a kórházban.

A több mint 110 éves múltra visszatekintő komáromi kórház a régió egyik legfontosabb egészségügyi szolgáltatója. Az intézmény 11 fekvőbeteg-ellátó osztályon, 3 intenzív osztályon, 23 járóbeteg-rendelőben és 10 vizsgálati osztályon nyújt szakorvosi ellátást. 2021-ben az INEKO általános kórházakra vonatkozó felmérésében az év legjobb kórháza címért folyó versenyben a harmadik helyet szerezte meg.

Az új sürgősségi betegellátó megépítésével az egyik legnagyobb összegű beruházás valósult meg Komáromban. Az ünnepélyes átadáson a ZAMED mentőszolgálat szirénázó mentőautóinak „zenei aláfestése” mellett vágták át a szalagot, ezt követően pedig lehetőség nyílt az épület megtekintésére. Képriportunk az eseményről itt érhető el.

Szalai Erika/Felvidék.ma