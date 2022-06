Nyitrán a Megyeháza dísztermében került sor a Nyitra Megye Díjak ünnepélyes átadására.

A 2021-es évre négy személyiség kapta meg a díjat. Szigeti László In memoriam, tanár, közéleti személyiség, politikus, Zuzana Rehák-Štefečeková, olimpiai és világbajnok sportlövő, Žofia Martišová érdemes művész, a nyitrai Andrej Bagar Színház színésze és Petrovics László, nyugalmazott atléta, mesteredző, aki számos Európa-bajnok és országos bajnok atlétát nevelt fel.

Szigeti László a 2021-es NSZK in memoriam díjat az oktatásfejlesztés, a regionális oktatás, a regionális politika, valamint a Nyitra önkormányzati régió képviselete területén szerzett érdemeiért és személyes hozzájárulásáért, Szlovákiában és külföldön szerzett érdemeiért kapta meg.

Szigeti László kitüntetését özvegye, Szigeti Mária vette át a megye elnökétől, Milan Belicától.

Szigeti László tanár, politikus, egykori oktatási miniszter.

Tanárként, iskolaigazgatóként, parlamenti képviselőként, oktatásügyi miniszterként is szolgálta a felvidéki magyar közösséget. Harcolt az alternatív oktatás bevezetése ellen, a Mária Valéria híd újjáépítéséért, a Selye János Egyetem létrehozásáért, de sokat tett városa, Párkány képviselőjeként is.

Személyében az országos szinten is ismert és elismert politikus a közéletnek szentelte életét, idejét, amelyet az alábbi tisztségek is igazolnak. Legfőbb feladatának a hazai magyar iskolaügy gondjait tartotta, azon igyekezett javítani, sok-sok harccal, küzdelemmel.

Nyitra megyei képviselő volt 2013-tól

Párkány város MKP-s önkormányzati képviselője 2010-től

Parlamenti képviselő, 2006-2010

Oktatási Minisztérium – miniszter, 2006

Oktatási Minisztérium – államtitkár, 1998-2006

Parlamenti képviselő – 1994-1998

Párkányi Gimnázium – igazgató, 1990-1995

Politikai és közéleti funkciók:

A Magyar Közösség Pártja OT elnöke 2012 – 1016

A Selye János Egyetem igazgatótanácsának tagja 2010 – 2016

A parlament Oktatási tudományos, sport és ifjúsági bizottságának alelnöke, 2006-2010

A Pázmány Péter Alapítvány kuratóriumi tagja, 2004-2010

A Selye János Egyetem igazgatótanácsának elnöke, 2004-2010

A kormányközi szlovák-magyar kisebbségi vegyes bizottság alelnöke, 2000-2006

A kormányközi szlovák-magyar oktatási vegyes bizottság elnöke, 2000-2006

A Magyar Koalíció Pártja oktatási és kulturális alelnöke, 1998-2012

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke, 1998-2002

A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom alelnöke, 1996-1998

A kitüntetés laudációjában is e területet és a regionális működését emelték ki leginkább.

Az ünnepélyes átadáson részt vettek a család tagjai, és természetesen a járás megyei képviselői.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)