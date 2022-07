Sorra nyitnak a nyári diáktáborok, érkeznek a külhoni csoportok a diaszpórából is, volt hát miről beszámolnia Csáky Csongornak, a Szövetség elnökének, akit az M1 Híradója és a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsora is a programokról kérdezett két egymást követő reggelen. A beszélgetések összevont tartalmát közöljük az alábbiakban.

Június 4. óta a Rákóczi Szövetség benne van az események sűrűjében – kezdte az elnök. A nemzeti összetartozás napja idén egybeesett a pünkösdi csíksomlyói búcsúéval, amelyre 300 középiskolás fiatalt tudtunk elvinni a zarándokvonattal. Míg Sátoraljaújhelyen, a hagyományos összetartozás napi ünnepséget ezer fiatal és Novák Katalin köztársasági elnök részvételével tarthattuk meg, s a felemelő hangulathoz hozzájárult, hogy akkorra készült el új sportközpontunk, amivel kiegészült a Rákóczi Tábor.

Abban bízunk, hogy mostantól kezdve a következő évtizedekben a magyar fiataloknak egy meghatározó találkozási pontja lehet ez a hely, a történelmi és kulturális környezet, amit Zemplén, Sárospatak, Borsi, Kassa és maga Sátoraljaújhely jelent: Szent Erzsébet és Rákóczi emlékeivel.

Június negyedikét követően már sorra jöttek az események, amelyeket partnereinkkel együttműködve szerveztünk: a lengyel Felczak Alapítvánnyal lengyel–magyar középiskolás tábort, míg a Matthias Corvinus Collegiummal és a Miniszterelnökséggel együtt szabadegyetemet tartottunk.

Ma reggel ért véget ugyancsak Sátoraljaújhelyen egy 500 fős kárpátaljai néptánctábor, amelyen a nagy hagyománnyal rendelkező tiszapéterfalvi néptáncosok, kicsik és nagyok vettek részt. Egy héten át ropták a táncot olyan zenekarokkal, mint Pál István „Szalonna” és Bandája. Nagyon sok lelkes oktató volt velük. Este gálaműsorok, színházi előadások színesítették a programot, és reméljük, hogy ezek a gyerekek sok olyan élménnyel térnek haza, ami segített nekik kicsit feltöltődni, és elfelejteni mindazt, ami otthon körülveszi őket.

Most pedig indulnak a Rákóczi Szövetség klasszikus nagy táborai: ma 650 középiskolást várunk az egész Kárpát-medencéből, beleértve Magyarországot is. Olyan középiskolákból érkeznek, amelyekben működnek szervezeteink, és nagyon örülünk annak, hogy két járvánnyal terhelt év után végre a diaszpóra is megjelenhet. Már meg is érkezett közel 50 fiatal Észak-Amerikából, Spanyolországból, Svédországból. Nemcsak a most kezdődő táborban vesznek részt, hanem egészen szeptemberig hétről hétre 500 fős táborainkban ott lesznek a diaszpóra fiataljai is, nyár végéig mintegy félezren jönnek Ausztráliából, Kanadából és Európából.

A középiskolás táborok között van négy anyanyelvi tábor a legkisebbeknek, akik nyelvhatáron vagy szórványban élnek. Olyan helyekről jönnek, például Máramarosból, Dél-Erdélyből, Zoboraljáról, ahol a magyar nyelv nagyon visszaszorulóban van, s ennek ellenére a gyerekek mind magyar iskolába járnak szüleik jóvoltából. Ezekkel a táborokkal szeretnénk megerősíteni őket abban, hogy bár otthon lehet, hogy nagyon visszaszorulóban van a magyar nyelv, esetleg iskolán kívül csak a családban tudják használni, de itt azt látják, hogy a magyar nemzet egy sokaság, itt mindenki magyarul beszél, magyarok a feliratok, s azzal az emlékkel térhetnek haza, hogy ehhez a kultúrához, ehhez a közösséghez jó tartozni. Ezt az élményt szeretnénk nyújtani a diaszpórából érkező fiataloknak is.

Lesz a nyár folyamán pedagógusoknak rendezett tábor, ahová olyan tanárok érkeznek, akik egész évben szoros kapcsolatban állnak velünk, a vállukon viszik a Rákóczi Szövetség ügyét a különböző középiskolákban, és mi szeretnénk nekik ezzel a továbbképzésben, kulturális és szórakoztató programokban bővelkedő héttel megköszönni a munkájukat. Sátoraljaújhelyi táborainkat nyár végén az egyetemistáknak rendezett héttel zárjuk.

Az ország számos pontjára viszont speciális táborokat szerveztünk. Ilyen a székesfehérvári színjátszó tábor, amelynek résztvevői bekapcsolódhatnak a Koronázó Napok szertartásjátékaiba. Három éve működnek Kollár Lajos érsebész professzor úrnak köszönhetően vitorlástáboraink. Ő a Magyar Vitorlásszövetség elnökeként vetette fel, hogy hozzunk határon túli gyerekeket is, azóta hét táborunk van Orfűn, Nyékládházán, illetve Tihanyban. Idei újdonság egy kerékpárosoknak rendezett tábor a Mátrában, amit egy orvos, helyi vállalkozó ajánlott fel felvidéki diákoknak. Ha minden úgy alakul, ahogyan elterveztük, és a Gondviselés is velünk lesz, akkor több, mint hatezer diákot tud fogadni a Rákóczi Szövetség a különböző táboraiban – közölte.

Csáky Csongor kérdésekre válaszolva visszatekintett ennek a „nagyüzemnek” a kialakulására, amely arról a három évtizedes szorgos munkáról szól, amelynek mestere, művésze Halzl József elnök volt,

aki mindig szőtte a kapcsolatokat, megnyerve a támogatók bizalmát, és hosszú távra építkezett. A Rákóczi Szövetség élvezi a Magyar Kormány bizalmát, és szerencsére olyan kormánya van Magyarországnak, amely fontosnak tartja az ügyet, amit a szövetség képvisel. Természetesen a kormányon kívül számos nagyvállalat, cég és magánember is támogatja munkánkat – hangsúlyozta. Ez a bizalom ad nekünk erőt, valamint azok a fiatalok, akik korábban középiskolásként élvezték táborainkat, ma pedig egyetemistaként úgy érzik, hogy szeretnének valamit visszaadni a Szövetségnek. Egész nyáron velünk vannak, segítenek a szervezésben, lebonyolításban, és az, hogy a táborainknak olyan jó a hangulata, annak is köszönhető, hogy köztük és a táborozók között kicsi a korkülönbség, ami a kommunikációt is oldottá teszi. Ennek az 50 egyetemistának a lelkes munkája hozzájárul táboraink sikeréhez – emelte ki.

