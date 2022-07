Tó-, folyó-, vagy tengerparton, erdei tisztáson, hegytetőn, csendes parkban, hajnalban vagy napszálltakor fordíts magadra, lelkedre, belső világod felfrissítésére alkalmanként legalább tíz percet. Manapság, amikor nagyon egydimenzióssá préselődik sokak élete a legtöbbször csak negatív háborús, politikai és gazdasági, bűnügyi hírektől, külső hatásoktól, s szinte kivész az élet teljességének vagy teljesebb dimenziójának megélési esélye, igazán személyiséggyógyító tud lenni a magunkra szánt napi, alkalmi tíz vagy valamivel több imarelaxációs perc. Néhány lépés a békességteremtő terápiás percekhez.

1) Keress magadnak egy hajnali vagy naplementés tágasságot és félrevonultságot kínáló zugot a környezetedben, ahol nem zavarják meg elcsendesedésedet.

2) Vedd magadhoz mobilodat, klikkelj rá valamelyik online Bibliára, magyarul és/vagy kedvenc, jól értett idegen nyelven, bőséges választékot találsz a neten.

3) Nyisd ki az online Bibliád, vagy ha nyomtatott van nálad, akkor azt. Kinyitása közben elég ennyit mondanod: Uram, szólj hozzám! Vagy: Uram, szeretném megtalálni azt az Igét, amivel ma üzensz nekem.

4) Ha természeti környezetben vagy, akkor ajánlatos természeti zsoltárokat választani, istenmagasztalókat a teremtett világ szépségéért, csodáiért. Ilyenek például a 8., 19., 65., 104., 145-148. zsoltár. Elég lesz közülük egyet kiválasztanod, s annak verseit szép lassan elolvasni néhányszor. Ha hosszabb a zsoltár, mint például a 104. a teremtő és megtartó Isten magasztalására, akkor érdemes elmélyülni egy-egy szakaszban (a 104. zsoltárban ilyen szakaszokat a nyomdai szedés is jelöl, amikor a versek között nagyobb sortávolságot látsz, az újabb gondolati egységet jelent: 1-9; 10-18; 19-35). Reggel olvashatod az első szakaszt, este a másodikat… és így sorban. Nagyon fontos: olykor egy Igéhez lábjegyzetben további igehelyeket látsz feltüntetve, érdemes ezekre rálapozni, teljesebb értelme bontakozik ki ebből az adott igeversnek. Ne siess az olvasással, megértéssel, legyen időd a sorokban foglalt üzenet és a kiegészítő versek mondandójának ízlelgetésére. Akár egy kis füzetben vagy mobilod jegyzettárában feljegyezhetsz néhány szívedben visszhangzó felismerést vagy igesort.

5) Bekapcsolhatsz mobilodon valamilyen spirituális zenét halkan vagy füldugóval, nekem mostanában igen sokat mond „A leányka imája”, a lengyel zeneszerző, Tekla Bądarzewska-Baranowska kompozíciója. Hallgasd meg, s közben az olvasott Ige téged megszólító szavait, sorait, aranyigéjét ismételd el párszor.

6) Kérj áldást az Úrtól az olvasott igeszakaszra, a téged megszólító üzenetre. Elolvashatsz valamilyen nyári imát is a neten, vagy most éppen hadd nyújtsam át neked a Losung egyik e hétre szóló imáját: Köszönöm Neked, Uram, hogy a menny szereti a földet, s a Te szereteted által ellenségeinknek is megbocsáthatunk. Köszönöm Neked a lelki tüzet, ami másoknak is melegít, s Téged, Istenem, mert határtalan vagy. Magasztalom hatalmadat, mely nem tromfol le, s nem igáz le senkit. Magasztalom a mennyet, mely nem a hallgatás csarnoka. Áldom a fényt, ami bennünk feldereng, világosság a Te világosságodból, mely szerteűzi az éj sötétjét. Maradj velem szereteteddel, tüzeddel, szelíd hatalmaddal és végtelenül jótékony fényeddel. Ámen.

7) Hallgasd meg újra a zenét, engedd magadban szétáradni a felismert, neked szóló személyes üzenetet, keress egy szépséges látványszeletet a környezetedben, ami örömmel tölt el, a víz fodrozódását, a part növényeinek rezdülését a szellőben, az ég színeződését napfénytől festetten, valamit, ami természeti látványként tetszéssel tölt el. Örülj az Ige, az ima, a lelki muzsika és a teremtett, előtted szépségét feltáró környezet látványának.

8) Dicsérd Istent mindezért a Mi Atyánk elmondásával is.

Mindezt a lelki relaxációs nyolcast más Igékkel, más zenével, más imával érdemes újra megtenned, mintegy lelki önképzésként. Hidd el, nagy nyereség így, Istenre hangoltan kikapcsolódni a mindennapi kerékvágásból. Légy találékony, s a lelki relaxációs nyolcas építőkockáit próbáld egyéni tartalommal feltöltve, magadra alkalmazni. Boldogító lélekmasszázst, Isten Lelke finomhangolásának, lágy szellőjének a jelenlétében felüdítő megújulást kívánok! Legyen áldás csendeden, legfőképpen rajtad!

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma