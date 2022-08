A fenti címmel tartott pódiumbeszélgetést Párkányban a Rubicon Intézet és a

Balassi Klub, amelyen bemutatták Hahner Péter Világtörténelmi kaleidoszkóp

magyar szemmel című, a Rubicon Intézet gondozásában megjelent új kötetét. A

kaleidoszkóp cím a témák változatosságára utal.

Nyilván Mata Hari vagy Jackie Kennedy szerepe a történelemben más olvasóréteget vonz, mint az I. világháborúnak a francia fronton vívott ütközetei. A cím második feléről

azonban megkérdeztem a szerzőt, az intézet főigazgatóját.

Nagyon másképp, vagy mást lát a magyar szem?

Természetesen nem, bár ugyanazokat az eseményeket, folyamatokat esetleg

másként ítéli meg, főként a közelmúltbelieket. De a kötet egy nagyobb válogatás a

Rubicon folyóiratban megjelent írásaimból, így nemcsak 20. századi témák

szerepelnek benne, hanem 18. századi vagy még korábbi korszakokat idézők.

Biztos, hogy mondjuk Casanova személyét nem látja másképpen a magyar és a

német vagy angol történetírás, de a pódiumbeszélgetés a magyar és az európai

forradalmakra összpontosított. Ebben a témakörben én laikusként azt a

különbséget látom, hogy nálunk a Budai Nagy Antal és a Dózsa György vezette

parasztlázadásoktól eltekintve mindig az idegen hatalom, vagy annak helytartói

ellen törtek ki a forradalmak, kivétel talán a Károlyi-féle, míg másutt – hogy a

régi terminológiával éljek: osztályharcos jellegük volt.

Nagyon nehéz kérdés ez. A Rubicon Intézet kiadta David Armitage, a Harvard

egyetem professzorának A polgárháborúk című könyvét, amely arra hívja fel a figyelmet,

hogy a világtörténelemben mindig voltak az államokon belüli küzdelmek, amelyeket

polgárháborúnak neveztek, és rossznak tartottak. A 18. századtól kezdve, ki tudja, mi

okból, új nevet kapnak a polgárháborúk: forradalom. Az angol forradalmat, a

cromwellit, még senki nem mondta forradalomnak, Cromwell hívei lázadásnak,

pártütésnek nevezték, az ellenfelei polgárháborúnak. A 18. században egyre

gyakrabban használják a revolúció, forradalom szót, amely új értelmet is kap a

francia forradalommal: pozitív értelmet, csak a forradalom ellenfelei, mint

Chateaubriand használják a polgárháború kifejezést.

Megszoktuk, hogy míg a polgárháborúnak negatív a csengése, a forradalomé

pozitív, és – természetesen – az ellenforradalom megint negatív jelentésű.

Milyen érdekes, hogy a magyar 20. században az őszirózsás forradalommal és

a kommunista hatalommal szemben Horthyék ellenforradalomnak nevezték a

rend helyreállítását.

Ami elfogadhatóbb volt a társadalom többsége számára, mint Kun Béláéké. Horthyék konzervatív, jobboldali értelemben használták, mert az 1918-19-es eseményeket országvesztésnek ítélték, és Trianonnal hozták összefüggésbe. De elmondható, hogy világszerte – nálunk is – a forradalom pozitív jelentést kapott. Érdekes, hogy Kossuthék kezdetben 1848-at nem nevezték forradalomnak, hiszen egy törvényesen

összehívott reformországgyűlés hozta az áprilisi törvényt, amely modernizálta az

országot, aztán harcolni kellett a belső és külső ellenséggel szemben. Pár évtized

múlva ők is használták a forradalom szót, mint Madách a Tragédiában a párizsi

színben: „Mi nagyszerű kép tárult fel szememnek (…) Ha vérrel és sárral volt is befenve.”

Ha 1848-ra gondolunk, a magyarság számára egyértelműen pozitív jelentésű a

forradalom, mint a döntő többség számára 1956 is, amit a Kádár-rendszerben

hivatalosan ellenforradalomnak kellett nevezni.

A Rákosi- és a Kádár-rendszer számára az 1917-es oroszországi az igazi

forradalom. 1848-ból Petőfiéket fogadták el, de siettek hozzákapcsolni 1919-et és

1945-öt, így született a Három Tavasz Ünnepe. 1919. március 21-ét még olyan

baloldali történész, mint Ormos Mária is puccsnak tartotta, hiszen az nem forradalom,

ha a börtönben beszélik meg a hatalomátvételt, és egy ország nem veszi észre, hogy

forradalom van. 1945-ben pedig végképp semmilyen forradalmi nem volt. A rendszer

ellenzéke viszont 1917-et és 1919-et tartotta puccsnak, míg 56-ot forradalomnak.

Armitage említett könyvében van egy találó mondat: „Én forradalmat vívok, te

ellenforradalmat robbantasz ki, ő polgárháborút csinál.”

Tényleg szellemes! Tehát mondhatjuk, hogy a forradalmat lehet minősíteni, a

szabadságharc viszont egyértelmű?

Én éppen ezért hajlok arra, hogy 1848-at is, 1956-ot is nevezzük csak egyszerűen

szabadságharcnak, mert a forradalom fogalma úgy kitágult, mint egy régi kesztyű,

amely már minden kézre jó, még lábra is. Beszélünk a 19. században ipari

forradalomról, a 20. század elején kulturális forradalomról, aztán technikai, szexuális,

informatikai forradalmakról, de kedvencem: az élelemtermelés forradalma, magyarán

az, hogy az ember a gyűjtögetésről, vadászatról áttért a szántás-vetésre – tehát

minden nagy jelentőségű változást forradalomnak nevezünk.

A kisebb változást pedig reformnak.

A kulcsszó: az erőszak. Az erőszakos eseményeket nevezzük inkább forradalomnak.

És mindig átsejlik rajta a polgárháború. A nagy francia forradalom 1793-tól

polgárháború a nyugati országrész parasztsága ellen. Az áldozatok számán máig

vitatkoznak: a baloldali történészek 120 ezret ismernek el, a jobboldaliak félmilliót

mondanak.

Van olyan nép Európában, amelynek nem volt forradalma?

Svéd forradalmat nemigen tudnék mondani, norvégot sem, finnt végképp nem. Végül

is a forradalomnak is, a polgárháborúnak is velejárója, hogy a hatalom összeomlik.

Erre sok országban sor került.

És miért fontos napjainkban egy történésznek ezt a kérdéskört vizsgálni,

milyen következtetést von le belőle?

Talán, hogy feloldjuk a korábbi mítoszokat és legendákat, hogy a forradalom egy

szent aktus, amit tisztelni és dicsőíteni kell, holott – Hannah Arendt filozófust idézem –

az erőszaknak megvan az a veszélye, hogy egy erőszakosabb világot eredményez.

Az erőszakról azt vallja, hogy csak akkor legitim, ha közvetlen célt tűz maga elé.

Hozzáteszem: ilyen az önvédelemből elkövetett erőszak, míg távoli cél volt például a

kommunista embertípus erőszakos kialakítása. Ma is vitatkozunk, hogy meddig

tartott a szovjet forradalom: egyes történészek szerint 1921-ig, mások Sztálin halálát

jelölik meg határnak, és vannak, akik a Szovjetunió felbomlását.

De mondhatjuk azt is, hogy hatása napjainkig sem múlt el.

(Cservenka Judit/Felvidék.ma)