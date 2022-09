Tisztelt Olvasóink, a Felvidéki Magyarok 2022/2. számával 44. alkalommal jelenik meg elektronikus folyóiratunk. Történik olyan időszakban, amikor háború dúl a szomszédban, és ez mindennapjainkat is befolyásolja, aggódunk az érintett térségben élők biztonságáért, köztük kárpátaljai testvéreinkért.

Oroszország hadserege február 24-én támadta meg Ukrajnát. Azóta is nap mint nap a békét óhajtjuk, amelyhez – ahogy mindig – az ún. nagyhatalmak szándékára van szükség. Sajnos, szomorúan tapasztaljuk, hogy az Európai Unió most sem áll a helyzet magaslatán, olyan szankciók sorozatával állt elő, melyek miatt infláció és energiaválság következett be – de nem Oroszországban, hanem éppen az EU országaiban. Azt is látnunk kell, hogy a vétlenek is bűnhődnek, a felvidéki magyarság már csak Beneš gonosz szelleme miatt sem érthet egyet a kollektív bűnösség elvével. Ráadásul vannak EU-országok – köztük Szlovákia is – amelyek fegyvereket is küldenek Ukrajnába. Ami jó hír: Magyarország nem! A háborúval kapcsolatban 11 cikket közlünk, ezek címei: Betört a háború!; Ha Ukrajna fenn akar maradni, nem lehet egyik oldal előőrse a másikkal szemben; Politika és sport; Két politikus – egy cél: közép-európaiság a háború árnyékában Hodža és Esterházy szemszögéből; Márai, Putyin és Orbán; Ukrajna és az EU; Ej, ha Szlovákia keleten nem Ukrajnával lenne határos…; Európa hatalmi-területi feldarabolásai a feudalizmustól napjainkig; A brüsszeli bürokraták más kályhájánál melegednének?!; A demokrácia és az EU-s jogok ünnepe Ukrajnában; Több szolidaritást kárpátaljai testvéreinkkel!

A háború csúnya dolog, azokról írni is csak úgy lehet. Ezért lapszámunk elején és végén is egy-egy békés témát is választottunk, az egyik a Szent István királyunkra való felvidéki emlékezések, a másik pedig visszatekintés a magyarországi országgyűlési választásokra, melyek után jó esélyünk van arra, hogy újabb négy évig a nemzeti-keresztény értékeink védelmére odafigyelnek majd, és nemcsak a Kárpát-medencében, hanem az egész Európában.

Elektronikus folyóiratunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

A szerkesztők

