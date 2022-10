Besztercebánya megyében az elmúlt választási ciklusban Cziprusz Zoltán felvetésére létrehozták a Gyermektábor alapot, s több mint 100 tábor megvalósulását támogatták. Ebből idén a Rimaszombati járásában 42 táborra összesen 47 418 eurót fordítottak.

A szervezetek a 36/2019 sz. rendelet értelmében november végéig nyújthatják be kérelmeiket a 2023-as táborokra.

2022-ben a sikeres pályázók között találtuk a Felföldi Dalia Szövetséget, a feledi Gyermekekért és Családokért Központot, a rimaszombati Relax szabadidőközpontot, a perjési és rimaszombati evangélikus egyházközséget, a CoolTour. kft-t, a nyústyai és a feledi fociklubot, a serkei Iuvenis Geomoriensis társulást, az Excel Madon lovas klubot, a Kiétei Játékok szervezetet, a Roma Aktivisták Klubjának polgári társulását, a Molly PT-t, a Parasztudvar PT-t, a Via Nova Baráti Körök PT-t, a Természet a Gyerekekért PT-t, A Kultúráért Gömörben és Gömörön túl PT-t, az Esély Perjéséért PT-t, az OK English – angol stúdió Kft-t, a rimaszombati Magán Alapiskolát, a gömöralmágyi székhelyű Heuréka Magán Művészetiskola és Szabadidőközpontot, az almágyi alapiskolát, Nyústya városát és Rimabánya községet.

Az elbíráló bizottság elnöke Cziprusz Zoltán, a hitelesítő pedig Auxt Ferenc megyei képviselők voltak.

Döntésükkel igyekeztek minden pályázónak anyagi segítséget nyújtani, hogy sikeresen megvalósulhassanak a közösségépítő és hasznos nyári időtöltést elősegítő programok.

A gömörpéterfalai Felföldi Dalia Szövetség magyar harcművészeti nemzeti iskolaként működik. Kopecsni Gábor vezetésével alkotó és szellemi munkát végeznek, tudást adnak át az immár megújult Magyar Közösségi Házban. Itt tartották már a nyári táborukat is, s beindultak szerdánként a heti edzések is a gyermekeknek.

Gömöralmágyban az alapiskola gondoskodik a gyermekek hasznos nyári időtöltéséről is. A megyei képviselőktől szereztek tudomást a pályázati lehetőségekről. Az elmúlt években Természetismereti és Sporttábort és Mindent bele! Gyerektábort szerveztek, melynek programjába a kézműveskedés és színes programok mellett kirándulás is belefért. Mint Agócs Ildikó igazgatóhelyettestől megtudtuk, a tábor költségeinek nagy részét fedezte a támogatás.

A rimaszombati CoolTour. Kft egyik vezetője, Varga Gábor a megyei pályázati lehetőségről Cziprusz Zoltántól értesült. Fürkésztábor néven valósítottak meg nyári kikapcsolódást a nem cserkész ifjúság, leginkább a 10–13 éves korosztály számára.

„A tábor gerincét a cserkészetben átélt, tapasztalt és jól bevált praktikumok adják meg. A támogatás nélkül biztosan nem mentünk volna bele ilyen jellegű „ottalvós” tábor megszervezésébe, mivel anyagilag nagyon megterhelő lett volna a családok számára” – mondta Varga Gábor. Hozzáfűzte, már be is adták kérelmüket a 2023-as évre.

A serkei Iuvenis Geomoriensis társulás, az Ifjúsági Csoport rimaváraljai tagozata a Mag Fodor Enikő által vezetett Tompa Központ jóvoltából értesült a pályázatról.

„Nappali táborunk volt, alsó tagozatosok számára. Több témát is érintettünk, ezáltal a gyermekek megismerkedhettek a népszokásokkal, alapvető higiéniai dolgokkal, betekintést nyertek a rendfenntartók életébe, az önkéntes tűzoltók mindennapjaiba és megismerhettek a lovaglással is” – nyilatkozta a szervezet elnöke, Varga Ákos, aki elmondta, a jövőben is szeretnének részt venni ebben a pályázatban, hogy még több gyermeknek örömet tudjanak szerezni.

A feledi Molly Polgári Társulás is örömszerzésről számolt be.

Évek óta táboroztat, s látva, hogy a körülöttük működő szervezetek kihasználják a lehetőséget, megpályázták ők is, idén ez már a nyolcadik táboruk volt. A lovas nyári táborban évről évre több gyerkőc van. Már januárban betelik a tábor létszáma. A tábor programjában a néptánc is szerepelt. Az ózdiak tartották a foglalkozást. Volt huszárbemutatónk is, valamint aerobik. Egyik délután kézműveskedünk, máskor traktorozunk a környéken, de kirándulni is elmentünk. Imádták a gyerekek” – számolt be Rencsok Mária, a Molly vezetője. Hozzátette, a támogatás nagyon segíti a tábort, s a gyerekeknek így rengeteg programot tudnak szervezni.

„Imádom a gyerekeket, az örömöt az arcukon. Remélem, a jövőben is támogatnak bennünket, hiszen láthatják, van értelme a dolognak” – szögezte le Rencsok Mária.

Rakottyáson a Rencsok János vezette Parasztudvar Polgári Társulás foglalkozik évek óta a gyermekek táboroztatásával.

„A gyermektábor alapötlete a mi lovas táborunkban fogalmazódott meg, melyek már több mint egy évtizede szerveződnek. Cziprusz Zoltán képviselő úr többszöri látogatása után jelentette ki, hogy ha sikeresen bejut a megyei képviselő-testületbe, akkor megpróbálnak majd egy alapot létrehozni, hogy máshol is legyen lehetőség gyermektáborok szervezésére” – árulta el Bene Viktor, a Parasztudvar PT projektmenedzsere.

Mint a Felvidék.má-nak elmondta, nyári bentlakásos és napközis hagyományőrző táborokat szerveznek, ahol a gyermekeknek lehetőségük van megismerkedni a lovakkal és a lovaglás alapjaival.

„Itt őseink hagyományaival is van lehetőségük megismerkedni, így az ősmagyar harcművészetekkel, valamint klasszikus kézműves foglalkozásokat is végeznek csapatunk pedagógusai a gyermekekkel. Mindig igyekszünk változatos programot biztosítani a gyermekeknek. A táboralap maximálisan segíti táboraink szervezését, ennek köszönhetően tudjuk biztosítani szimbolikus összegért a táboroztatást és az étkeztetést. Természetesen ha lesz lehetőség, továbbra is pályázunk” – nyilatkozta Bene Viktor.

A balogtamási székhelyű A Kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás ügyvezetője, Balázs Emese elmondta, hogy ők Hanván idén júliusban és augusztusban is először rendezték meg az Alkotni jó! Gyerektáborokat, melyben volt színházi előadás, meseelőadás, kézműves foglalkozások, irodalmi foglalkozás, mozgásos játékok, valamint zene.

„A tábor csúcspontja a pénteki gála volt, amikor a gyerekek a szülők és a hozzátartozók előtt előadták mindazt, amit a táborban megtanultak és a gyerekek alkotásaiból kiállítás is nyílt. Lévén Hanván többszörösen hátrányos helyzetű gyerekek élnek, és kilencven százalékban ők jelentkeztek ebbe a táborba, a tábor a gyerekek részére teljesen ingyenes volt, a napi háromszori étkezést beleértve. 15-15 gyereket tudtunk így fogadni júliusban és augusztusban is” – nyilatkozta Balázs Emese.

A Kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás több éve rendszeresen szolgáltat különböző kulturális programokat a hanvai gyerekek számára, a tábor ötletével így már nemcsak az iskolai idő alatt, hanem nyáron is biztosítottak kulturális élményt az érdeklődő gyerekek, s ezt szeretnék a jövőben is folytatni.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)