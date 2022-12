Három magyar általános iskolába látogatott el a mai nap folyamán a Mikulás-kamion, fedélzetén a Mikulással, Rudolffal, a rénszarvassal, Olaffal a Jégvarázsból, továbbá cserfes manókkal és egy tündérrel. Elsőként a Béke utcai Jókai Mór Alapiskola udvarára gördült be a kamion, ahol 440 gyermek várta izgatott örömmel.

Patócs Krisztián, a kamiont vezető manó arról mesélt lapunknak, milyen nagy felelősség vezetni azt a járművet, amely a Mikulást és barátait szállítja. Már nyolcadik éve, hogy december elején tíz napon keresztül járják a csallóközi településeket és igyekeznek eleget tenni a felkéréseknek és eljutni mindenhová, ahová hívják őket – bár ez szinte teljesíthetetlen feladat. Már a jövő évi foglalások is beteltek – ezt már Böpple Adrianna mondja, aki annak a fuvarozó cégnek az egyik tulajdonosa, amely évek óta hozzájárul a Mikulás-kamion sikeréhez, anyagiakkal is támogatva azt.

Az idén tíz nap alatt húsz helyszínre viszik el a Mikulást és csapatát a pazarul feldíszített kamionnal.

A 380 méternyi fényfüzérrel feldíszített kamion vezetését Patócs Krisztián nem engedi át senki másnak, mint ötletgazda, ragaszkodik a kitüntető pozícióhoz. Amikor arról kérdeztük, hogy miért csinálja ezt a csapat – hiszen a szabadnapjaikat áldozzák fel ilyenkor az önkéntesek, ahogy ő maga is –, röviden csak annyit válaszol, azért, mert jó örömet szerezni. „A mai rohanó világban senki nem foglalkozik ilyesmivel. Sok embernek szerezhetünk ezzel örömet, nemcsak a gyerekeknek. Ez olyan varázslat, ami a felnőtteket, szülőket, nagyszülőket, de a tanárokat is magával ragadja” – fogalmazott.

A 12 főből álló csapat közös erővel, munka után díszíti fel a kamiont, kézzel festett ponyvát készítettek idén és a Mikulás otthonát is ők díszítették fel. Eleinte saját forrásból biztosították be a díszítőelemeket, ám a későbbiekben a szállítmányozó cég ebben is megtámogatta a csapatot, ahogy a teherautó kikölcsönzését, az útiköltséget és az útadót is a Ruppenthal Kft. vállalta.

A vállalat szlovákiai résztulajdonosa megkeresésünkre elmondta, a Patócs házaspár ötletét igyekeznek megvalósítani, akik a cég karácsonyi rendezvényein léptek fel a kis csapattal először. Mivel a cég addig is állított össze Mikulás-csomagokat, hamar megszületett az ötlet, hogy az amerikai üdítőitalt gyártó cég mintájára ők is meg tudják valósítani a csomagok „házhoz szállítását”. „Az elmúlt 8 évben annyit fejlesztettük, hogy szerintem már szebb is, mint az amerikai.

És hogy miért csináljuk? Mert minden pénznél többet ér látni a gyerekek örömét”

– szögezte le. Eleinte csak a cég alkalmazottainak a gyerekeit látogatta meg a Mikulás, ám a feldíszített kamion feltűnést keltett, és egyre többen jelezték, hogy ők is szeretnék, ha ellátogatna hozzájuk a Mikulás-kamion.

Idén 700 csomagot a német–szlovák cég készített a gyerekeknek. Jártak már Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Nemesócsán, Ekelen és Őrsújfalun is. A Mikulás és barátai nagyon szórakoztató műsorral kedveskednek a gyerekeknek, őrületes sikerük van. Ma a komáromi Eötvös utcai és Munka utcai Alapiskola meghívása mellett érkeztek a Jókai Mór Alapiskolába, ahol a felvételeink készültek. Böpple Adrianna elmondta, a cég német tulajdonosai is örömmel támogatják a felvidéki magyar gyereket abban, hogy igazi élmény legyen számukra a Mikulás-nap. Azt is elárulta, hogy jövőre, 2023. december 6-án Komárom polgármesterének felkérésére újra a városba látogatnak. Már csak 365 napot kell aludni.

Szalai Erika/Felvidék.ma