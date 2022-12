A Székelyföldi Énekiskola kórusa december 9-én lép fel a Hagyományok Háza székházában. Az énekkar műsorán székelyföldi és bukovinai karácsonyi énekek szerepelnek. Az énekkarról Antal Rozáliát, az Eszterlánc Alapítvány elnökét, az Erdélyi Hagyományok Háza munkatársát és Györfi Erzsébetet, az Énekiskola szakmai irányítóját kérdeztük.

(A.R.) „A Székelyföldi Énekiskola a Csak tiszta forrásból népdalvetélkedőben gyökerezik. A versenyt idén huszonnegyedik alkalommal tartottuk, s örömmel szemléltük, hogy az évtizedek során nagyon sok tehetséges, kiváló hangi adottságú gyermek vett részt e megmérettetéseken. Ugyanakkor sajnáltuk, hogy mindig csak a vetélkedőkön találkozunk velük, s ők is egymással. A megoldást az Énekiskola három évvel ezelőtti alapításában láttuk: a gyerekek így gyakrabban jöhetnek össze, barátságok is szövődhetnek. Emellett lehetőséget teremtettünk a közös népdaltanulásra is, vagy visszatanításra, aminek a tudás, s nem a versengés a végcélja.”

(Gy. E.) „A három év alatt mintegy félszáz gyerek fordult meg az Énekiskolában, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen. Természetesen az állandó létszám mindig változó van: néhányan kimaradnak, de szép számmal jönnek újak is. Fontos feladatunk, hogy egy olyan közösséggé kovácsoljuk a tagokat, akik hitelesen szólaltatják meg a népdalokat, s később akár hivatásszerűen is bekapcsolódhatnak a népdaloktatásba. Jelenleg harmincöten vagyunk együtt, s ezzel a létszámmal vágunk neki a turnénak is. A repertoárunk igen széles: Erdély különböző tájegységeinek népdalait tanítjuk, különös gondot fordítunk a már elfeledett régi stílusú dalok felkutatására, előadásmódjára és tanítására. A koncertanyag székelyföldi és bukovinai karácsonyi népénekekből áll, tavaly a csíksomlyói kegytemplomban már előadtuk.”

A Székelyföldi Énekiskola december 9-én a Hagyományok Házában lép fel a „Szabadítónk földre szállott, örvendjetek!” című összeállítással. Ezt követően a dalnokok útja Bécsbe visz, ahol december 11-én a Krisztus feltámadása plébániatemplomban szerepelnek.

(Csermák Zoltán/Felvidék.ma)