A szlovákiai gyógyszertárakból továbbra is hiányoznak egyes gyógyszerek. Mint az egészségügyi minisztérium sajtótájékoztatóján elhangzott, a gyógyszerhiány összetett probléma, megoldása nem egyszerű, de több lehetőség is van arra, hogy a betegek ennek ellenére is hozzájussanak a gyógyszereikhez.

Az egyik megoldás a generikus szubsztitúció, amikor az orvos által felírt gyógyszermárka helyett más márkát vagy márka nélküli, hasonló hatóanyagú gyógyszerkészítményt adnak, illetve a hiányzó gyógyszert idegen nyelvű csomagolással ellátott, illetve kivételes esetben nem regisztrált készítménnyel pótolják. Ezekre vonatkozóan azonban az egészségügyi tárcának kivételt kell jóváhagynia.

A gyógyszerellátásban mutatkozó kiesések a minisztérium szerint a teljes gyógyszerskálát érintik, beleértve a krónikus betegségek, illetve a gyermekek kezelésére szolgáló, a vényköteles, de a szabadon forgalmazható gyógyszereket is. A probléma nemcsak Szlovákiát és az EU tagországait érinti, hanem világméretűnek számít.

A kategorizált gyógyszerek jegyzékében szereplő készítmények hozzáférhetőségéért a gyógyszer regisztrációjáról szóló határozat tulajdonosa vagy a gyártó felel. Amennyiben a gyógyszer kellő mennyiségben nem hozzáférhető a gyógyszerpiacon 60 egymást követő napon keresztül, a minisztérium dönthet a kategorizált gyógyszerek listájáról való törléséről.

A tárca felhívta a figyelmet, hogy sem az Állami Gyógyszerfelügyeleti Intézetnek, sem pedig az egészségügyi tárcának nincsenek eszközei arra, hogy váratlan helyzet esetén képesek legyenek biztosítani a kellő gyógyszermennyiséget a szlovák gyógyszerpiacon.

Hosszabb vagy rövidebb ideig tartó

gyógyszerhiányt okozhatnak a minisztérium szerint gyártási problémák, így az energiaválság, a megnövekedett termelési költségek, kapacitáshiány, változások a gyártási folyamatban, munkaerőhiány, vagy a készítménnyel kapcsolatban felmerült minőségi hiányosságok.

Ugyanakkor visszavezethető a hiány logisztikai okokra is, például az alapanyag-ellátás nehézségeire, beleértve a hatóanyagokat is, vagy logisztikai és elosztási akadályokra. Ugyanakkor az okok közé sorolható a gyógyszerek külföldre történő szállítása, illetve rendkívüli helyzet, mint a koronavírus-járvány vagy az ukrajnai háború, melyek következtében megnőtt a kereset bizonyos gyógyszerek iránt és egyúttal disztribúciós korlátozásokra volt szükség.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) keretén belül egy új bizottságot – Executive Steering Group on Shortages and Safety of Medicinal Products – hoztak létre, mely az unión belül koordinálja a rendkívüli válsághelyzetekben kialakult gyógyszerhiány esetén teendő lépéseket. Az EU-belül az Európai Gyógyszerügynökség gyűjti be a gyógyszerhiánnyal kapcsolatos információkat, mely az elkövetkező hónapokban nemzetközi szinten kíván foglalkozni a gyógyszerhiány problémájával.

