Megtartotta éves közgyűlését a Szlovákiai Magyar Borászok Polgári Társulása. Az eseményre a 2022 novemberében átadott párkányi Borok Házában került sor, a tagok mintegy kétharmadának jelenlétével.

A közgyűlés előtt Marcinkó Adrián tartott érdekes előadást a borászati marketing online lehetőségeiről, s a sok feltett kérdés mutatta, mennyire foglalkoztatja ez a téma manapság borászainkat.

Ezután Geönczeöl Attila tartott elnöki beszámolót a 2022-es évről, ami igen mozgalmasnak mondható, hiszen a magyarországi Agrárminisztérium támogatásával, a Schams Ferenc Terv keretein belül sikerült megnyitni a párkányi Borok Házát, mely a polgári társulás eddigi legnagyobb vállalkozása.

Emellett sor került két borászati tanfolyamra a helyi polgári társulásokkal együttműködve Bodrogszerdahelyen és Farnadon, valamint elkészült a társulás honlapja is, melyet a www.felvidekiborasz.sk helyen lehet megtalálni.

A munka azonban nem áll meg, 2023 januárjában már újabb borászati tanfolyamot rendeztek Garamkövesden, folytatódik a Borok Háza fejlesztése, egy 50 fős konferenciaterem létrehozásával, valamint intenzív közösségi marketingtevékenységgel és számos rendezvénnyel.

A cél, hogy a felvidéki magyar borászok bemutatkozási lehetőségekhez, piachoz jussanak, emellett szakmailag is fejlődjenek.

Mivel a szervezet az első négyéves ciklusának végére ért, új elnökséget és ellenőrt is kellett választani. A közgyűlés újra bizalmat szavazott az eddigi elnökségnek, a meglévő 5 tag mellé pedig két új személyt delegált. Az új összetétel tehát: Bóna Bertalan (Bátorkeszi), Borvák Imre (Muzsla), Geönczeöl Attila (Garamkövesd), Sütő Zsolt (Kürt), Varga Attila (Királyhelmec), Varga Péter (Karva), Zsigmond Gábor (Ipolynyék).

Az elnökség ezután megválasztotta tagjai közül az elnököt, ismét bizalmat szavazva Geönczeöl Attilának, helyetteseivé pedig Sütő Zsoltot, Zsigmond Gábort és Varga Attilát nevezte ki.

A döntés szimbolikus, hiszen így nyugatnak, a középső országrésznek és keletnek is jutott alelnöki pozíció. Az ellenőr a következő ciklusban is a kürti Kasnyík Tamás lesz. A szervezet új tagokat is üdvözölhet soraiban, köztük a karvai szakközépiskolát, mely az egyetlen magyar tannyelvű iskola a Felvidéken, ahol középszinten szőlész-borász képzést is folytatnak. További döntés, hogy a polgári társulás székhelyét Kürtről áthelyezik Párkányba, a Borok Házába, valamint változatlanul hagyta a tagság a tagdíjakat is (regisztrált borászok számára 50 euró, társulások és intézmények számára 20 euró évente).

A hivatalos rész lezárása után a jelenlévők részt vettek Serli Csilla, a krasznabélteki Nachbil Borászat borászának (Szatmár megye, Partium/Románia) előadásán és borkóstolóján.

Pereszlényi Csaba, szakborászatokért felelős falugazdász