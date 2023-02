Rimaszombatban a Gömör-Kishonti Múzeumban tematikailag is számos érdekes előadással, kreatív műhellyel és kiállításokkal várják az érdeklődőket.

A múlt év októberében nyílt meg a Faműves mesterségek Gömör-Kishontban című múzeumi kiállítás. Ennek kísérőrendezvénye lesz február 22-én a népművészet mesterével való találkozás.

A tárlat egyébként olyan, fával kapcsolatos mesterségeket mutat be, mint például az ácsok vagy kádárok szakmája, a kerékkészítés, az asztalosmesterség, a fafaragás, vagy éppen a kosárfonás. A különböző szakmákat azok munkaeszközein és az elkészült termékeken keresztül lehet szemügyre venni.

Pavel Ferdinandy 2004 óta foglalkozik használati és dekorációs célzattal készített sétapálcák, vagy éppen vadász- és pásztorbotok faragásával. Idővel aztán betlehemezéshez használatos botok is kikerültek a kezei közül. A famegmunkálást és fafaragást illető legelső ismereteit a barátaitól szerezte, s tudását később a régebbi szakirodalom tanulmányozásával bővítette. A különféle népművészeti termékek előállításának módjait múzeumlátogatások során, néprajzkutatókkal folytatott konzultációk alkalmával sajátította el – tudtuk meg Ľudmila Pulišovától, a Gömör-Kishonti Múzeum etnológusától.

Mint kifejtette, az alkotó termékeit folklórrendezvényeken mutatja be, többek között Gyetván, Miaván, Pribilinán, Vichodnán, de akár kézműves vásárokon is találkozhatunk alkotásaival, legyen szó Besztercéről, Késmárkról, Léváról, Nyitráról, Nagyszombatról, vagy épp Szlovákia különféle falvainak és városainak bárminemű rendezvényeiről. Termékei a világ számos pontjára eljutottak már az érdeklődők széles spektrumának köszönhetően. Alkotásaival találkozhatunk Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban, Németországban, Franciaországban, vagy akár Kuvaitban is.

Mivel Pavel Ferdinandy a népművészeti termelés országos dokumentációs és információs központjának (ÚĽUV) tagja, termékeivel a szervezet üzleteiben is találkozhatunk. Mindezen túl pedig alkotásai immár egyes múzeumok gyűjteményének is részét képezik: faragványaival a Gömör-Kishonti Múzeumban vagy éppen a Liptóújvári Néprajzi Múzeumban is találkozhatunk. 2020-ban a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma A népművészeti alkotások mesterének tiszteletbeli címével tüntette ki.

🇭🇺2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣- A FALFESTMÉNYEK ÉVE

Tavaly 12 egyedi freskódíszítésű gótikus templom kapott Európai Örökség címet. Az év során a Gömör-Kishonti Múzeum több tevékenységgel is készül az emlékév alkalmából. A „hónap műtárgya” keretében is több, a gótikus templomokhoz kapcsolódó gyűjteményi tárgyat is kiállítanak.

A horgászat szerelmeseinek Milan Žiak állatpreparátor kiállítását hozzák el Nagyszombatból. Beavatják az érdeklődőket a preparálás titkaiba. Nemcsak a vizeinkben élő halfajtákat, hanem egzotikus tengeri fajokat is megismerhetnek.

VISSZA A MÚLTBA – ÚJ GENERÁCIÓS ÉLMÉNYKIÁLLÍTÁS (VIRTUÁLIS VALÓSÁG)

Innovatív és korszerű technikával – különleges VR-szemüvegen keresztül – mutatják be a múzeum történetét 1882-es megalakulásától az 1913-ban megnyílt első állandó kiállításig, 2023 márciusától júniusáig. A rendhagyó tárlatvezetés a Művészeti Alap és a Besztercebányai Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósul meg.

Április végén a legnevesebb magyar költő, Petőfi Sándor (1823–1849) nyomába eredhetnek Rimaszombatban is. A jubileumi tárlat a költő születésének 200. évfordulója alkalmából készült lánckiállítás része, amely öt magyarországi és szlovákiai múzeum közreműködésével valósul meg (MNM Kubinyi Ferenci Múzeum Szécsény, Palóc Múzeum Balassagyarmat, Füleki Vármúzeum, Nógrádi Múzeum és Galéria Losonc, Gömör-Kishonti Múzeum). A rimaszombati helyszín Petőfi gömöri barangolásait és Tompa Mihállyal szövődő legendás barátságát mutatja be.

Ősszel elviszik az érdeklődőket egy világ körüli utazásra Amerikától Japánig. Az egzotikus gyűjteményeken keresztül megismerhetik a kultúrák sokszínűségét és találkozhatnak Gömör-Kishont híres utazóival is.

Emlékeznek még Molnár-Madarász Melinda budapesti divattervező rimaszombati kiállítására? Ősszel újra elhozzák Önöknek MEYKE legújabb kollekcióját, amelyet ezúttal a gömöri népművészet ihletett.

A 140 éves Gömör-Kishonti Múzeum várja az érdeklődőket.

(Gömör-Kishonti Múzeum FB/ HE, Felvidék.ma)