Februártól gyermeknéptáncot oktatnak Rimaszombatban Veréb Gyöngyi és Veréb Csaba, a feledi Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes vezetői. Az alkalmakra szerdánként kerül sor a Tompa Mihály Református Gimnázium tornatermében.

„Bódi László írta a „Gömöriek és nógrádiak” közösségi oldalon, hogy nincs semmilyen néptánc ebben a régióban. Erre reagáltam, hogy hiszen Feleden mi működünk. Ráírtam privátban, ötlet ötletet szült, s ez lett a vége” – nyilatkozta a Felvidék.ma portálnak Veréb Gyöngyi.

A feledi Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes már több mint húsz éve működik, 2001-ben kezdték mozgósítani a gyerekeket óvodáskortól egészen kilencedik osztályig.

„Annak idején azért indítottam a csoportot, mert szerettem volna, hogy a gyermekeim megismerkedjenek a néptánccal. Én is és a férjem is táncoltunk – ő Tornalján, én Rimaszombatban. Akkor Ádám Lajos összehozta a két csapatot, s úgy ismerkedtünk meg” – emlékezett vissza Veréb Gyöngyi. Ma már a Boglárka a Művészeti Alapiskola mellett folytatja a tevékenységét, s ezen keresztül is, akár Rimaszombatból is be lehet oda iratkozni.

A Veréb házaspár azonban még a szerdai nap estéjén talált szabadidőt, hogy eljárjanak Rimaszombatba, és néptáncórákat adjanak az érdeklődő gyerekeknek. Így bevezetik őket a népi játékok és a magyar tánchagyomány világába.

„Veréb Gyöngyi és Veréb Csaba, valamint a Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes közreműködésével a Gömör és Nógrád Rádió és a Tompa Mihály Református Gimnázium és a Nemzetünkért és Szülőföldünkért Alapítvány segédletével Rimaszombatban hosszú évek után a gyerekek újra lehetőséget kapnak, hogy magyar néptáncot tanuljanak, megismerjék nemzetünk hagyományait, megszeressék a zenét és a mozgást, s magabiztos fellépőkké váljanak, a fellépések által világot lássanak, személyiségük hagyományainkra épülve fejlődjön” – írta a közösségi oldalon Bódi László, hozzáfűzve, nagy örömmel tölti el, hogy a január 18-i ingyenes bemutató- és próbaórán közel 50 szülő és 35–40 gyerek vett részt.

Bódi László úgy véli, hogy az alkalmak az önbizalmat is erősítik a gyerekekben.

„Ezek a gyerekek húsz év múlva a szüleiknek megköszönik majd, hogy kinyitották számukra a világot, s erős nemzeti öntudattal és hagyományőrzéssel rendelkező magyar embert neveltek belőlük. S meg fogják majd azt is köszönni, hogy ezekben a közösségekben megtalálták a feleségüket, férjüket. Úgyhogy sokkal nagyobb küldetést vállalunk mi most közösen, minthogy a gyerekeket elhordják órára” – szögezte le a nyílt napon Bódi László, aki a toborzást és a marketinget vállalta magára az ügy érdekében.

Mint kifejtette, a tánc mindig is a szíve csücske volt, de ahhoz a 1982-es generációhoz tartozik, mely ezt nem élhette meg, mert amikor iskolássá vált, éppen akkor szűnt meg a néptánccsoport. Elmondta, hogy számára a rozsnyói Borostyán Néptáncműhely 200 fős nagycsaládja adja a mintát.

Persze korábban Rimaszombatban az Új Gömör Néptáncegyüttes vezetőinek több próbálkozásuk is volt, hogy kineveljék az új nemzedéket. Imre Mács Katalin neve nem ismeretlen a néptáncrajongók körében, de a járványidőszakot követően ő már nem indította újra a csoportjait.

A Bódi László vezette Nemzetünkért és Szülőföldünkért Alapítvány azt a célt tűzte ki, hogy megalakítja Rimaszombatban a Gömöri Magyar Gyermek Néptánccsoportot.

