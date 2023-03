Megyei derbit tartottak ma Dunaszerdahelyen, ahol a bajnokesélyes DAC 3:1-re győzött a Nagyszombat ellen. A sárga-kékeknek ez volt zsinórban az ötödik győzelmük.

A MOL Arénában 7390 néző előtt fektette kétvállra ellenfelét a DAC, amely a következő összeállításban lépett pályára:

DAC 1904: Petráš – Pinto, Risvanis, Kružliak (K), Andzouana – Káčer, Dimun, Ramadan (82. Szánthó) – Blackman (82. Muhamedbegović), Krstović (90. Kalmár), Gavrić (64. Nebyla)

Gólszerzők: 39. Gavrić, 46. Káčer, 85. Szánthó, ill. 72. Taiwo

Adrian Guľa, a DAC vezetőedzője így látta a mérkőzést: „Nagyon értékes győzelem született. Nagy akarattal és óriási energiával játszottunk, melyet a szurkolóinktól is kaptunk. A Nagyszombat mindig nagyon felkészülten érkezik ide. Az elején sikerült is nekik a letámadásainkat és a támadásépítéseinket blokkolni. Kellett egy kis idő, míg megtaláltuk a ritmust. Kružliak jobblábasként a ballábas pozíción játszott, kellett egy kis idő, hogy összeérjen az egész. Nagyon fontos volt, hogy a félidei szünetig sikerült betalálnunk. Mondtuk a szünetben, hogy ki kell tartanunk, és továbbra is veszélyes ellentámadásokat kell vezetünk. A második játékrész elején Káčer egy nagyszerű letámadás után betalált. Tudtuk viszont, hogy a Spartak nem adja fel, hiszen harcias, jó csapat, és ez most is beigazolódott. A fontos az volt, hogy a szépítés után – mikor átálltunk a három belső védős és két támadós játékra – Szánthónak sikerült egy nagyon szép gólt szerezni. Az a pillanat, ami Besztercebányán nem jött neki össze, most saját közönség előtt sikerült. Ez nagyon lényeges volt. Óriási hangulat uralkodott a stadionban. Köszönöm a szurkolóknak a buzdítást. Nehéz mérkőzés volt, de nagyon örülünk a győzelemnek!”

A mérkőzés videóösszefoglalója:

A Slovan idegenben 2:1-re győzött a Podbrezová ellen, így a 24. forduló után a bajnokságot továbbra is a DAC vezeti 4 ponttal. Legközelebb, április 2-án a Zsolnát fogadják Dunaszerdahelyen.

Forrás: dac1904.sk