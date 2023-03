Gulyás Zsuzsanna, a Párkányban élő újságíró neve ismert a Felvidéken. A magára mindig adó, csinos anyuka, feleség, bárhol jelent meg, bármilyen laptól, nem lehetett, s nem lehet őt nem észrevenni. Pedig nála a külső forma „csak egy” ízlésbeli fontosság, de mindig is jobban érdekelte az emberi belső, a lélek, az értékrend.

S most, hogy 2023. január elejétől, az eddigi újságírói útjairól visszatért városába, a Párkány és Vidéke lap szerkesztésén kívül nemcsak a feladatát végzi, hanem az emberekkel is foglalkozik.

Párkányban a havilap keretében elindította Ötórai tea cím alatt a beszélgetős estéket.

S valóban minden alkalommal – kedvenc teáját s péksüteményét kínálva a vendégeknek – egy kellemes esten találkoznak az e műfajt kedvelők. Igaz, hogy nem kávéházba érkeznek, „csak” a kultúrház kis termébe, de ott is kialakítja azt a légkört, melyben jól érzik magukat az emberek.

A beszélgetések motivációjáról, céljáról így vall Zsuzsanna: „Úgy érzem, hogy manapság (jobban, mint eddig bármikor) nagy szükség van arra, hogy az emberek figyelmét a valódi értékekre irányítsuk.

Az ötórai teára olyan beszélgetőpartnereket hívok meg Párkányból és környékéről, akik értéket képviselnek életútjukkal, illetve munkásságukkal.

Miért kezdtem el? Mert úgy éreztem, hogy a mai sietős, pénz- és sikerorientált világ eltorzítja és elfordítja az emberek figyelmét a valódi értékekről, a közösségek szétesőben, és a „fényvivőknek” nagyon nehéz dolguk van. Konfuciusz szerint jobb egy kis gyertyát meggyújtani, mint átkozni a sötétséget. Bízom benne, hogy ezek a beszélgetések is egyre több embert inspirálnak arra, hogy ne szűnjenek meg ragyogni csak azért, mert akad, akit megrémít a belőlük áradó fény. Nagy köszönet és hála mindenkinek, aki elfogadja a meghívásomat egy testet-lelket frissítő és melengető ötórai teára.”

Legutóbb, most az ötödik alkalommal Papp Katalinnal beszélgetett tanításról, lélekről, szívről és hitről. Papp Katalint szintén mindenki ismeri, nemcsak a városban, de a hazai zenevilágban is. A pozsonyi konzervatóriumban végzett, a zene az életében, a család életében megtartó erő. Bátyja, Papp Sándor, az ismert rádiós szintén zenész volt, s Katalin két gyermeke is a zenevilágban él és dolgozik. Katalin zenetanár, közel negyven éve kórusvezető, volt iskolaigazgató, most pedig a muzslai székhelyű és régiós működésű magániskolájának „tulajdonosa”.

Egyre sikeresebb tehetségek kerülnek ki művészeti iskolájából.

A beszélgetés során a zenetanár, az igazgató a kérdésekre nemcsak a életének fontos állomásait idézte fel, de családjához, szüleihez való kötődéséről, s az élete nehéz állomásairól és átvészeléséről beszélt, melyben mindig ott volt az Isten keze, és ott van ma is.

Mint mélyen hívő ember, minden nehéz időben tudja, hogy mellette áll Isten, s mindig segíti a bajban. Mindezt életének megpróbáltatásainál megtapasztalta.

Beszélt a pedagógiai munkájáról, a mai tehetséges gyermekek jövőjét veszélyeztető akadályokról. Óva inti a szülőket, hogy jó szóval és példával, s ha kell, szigorral, de „neveljék” gyermekeiket, akik nagyon elkényelmesednek ebben a zűrzavaros világban.

Minden teaesten van egy kísérő program is verssel, zenével. Verssel Rigó Hanna Róza, a párkányi gimnázium diákja közreműködött, s az igazgatónő magániskolájának diákja kedveskedett zeneszámmal.

A szervező Gulyás Zsuzsanna elmondta, hogy az estek támogatója a párkányi művelődési központ, mely a termet biztosítja, s olykor akad egy-két támogatói is, aki a vendégasztalhoz is hozzájárul.

A megálmodott és megvalósult tervéről elmondta,

nagyon örül, hogy van igény az ilyen műsorokra és beszélgetésekre, hiszen eddig még minden Ötórai tea a Párkány és Vidékével telt házat vonzott, és az erről szóló videofelvételeknek is magas a nézettsége.

A sötét árnyként mögöttünk lévő két év bezártság miatt is talán e rendezvény is, de minden esemény, ahol megnyílnak az emberi lelkek, ha nem is tömegeket, de embereket vonz. Ha érdekel a másik élete, mondandója, ha meghallgatjuk, talán jobban tudunk egymásra figyelni, egymásnak segíteni, és egymást tisztelni, szeretni.

A következő párkányi ötórai tea rendhagyó programot ígér. Április 17-én a vers, a próza lesz a fő téma, és a kedves vendégek közreműködését várja a szervező, József Attila- és Márai Sándor-idézetekkel.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)