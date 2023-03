A magyar labdarúgó-válogatott a vendég bolgár csapat felett aratott könnyed, 3-0-s győzelemmel kezdte hétfőn az Európa-bajnoki selejtezősorozatot.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese már a hetedik percben vezetést szerzett Vécsei Bálint góljával, az előnyt a csapatkapitány Szoboszlai Dominik duplázta meg szabadrúgásból, míg a szünet előtt Ádám Martin jószerivel eldöntötte az összecsapást. Az olasz szakember Varga Barnabás személyében újoncot is avatott a találkozón.

A magyarok napra pontosan negyven év után kezdték ismét győzelemmel az Eb-selejtezőket, illetve hazai pályán 48 esztendő után múlták felül újra Bulgáriát.

A nemzeti együttes legközelebb június 17-én Montenegró vendége lesz.

Eb-selejtező, G csoport, 2. forduló:

Magyarország-Bulgária 3-0 (3-0)

——————————-

Puskás Aréna, 65 ezer néző, v.: Halil Umut Meler (török)

gólszerzők: Vécsei (7.), Szoboszlai (26.), Ádám (39.)

Magyarország:

————-

Dibusz – Lang, Orbán, Szalai – Bolla (Nego, 87.), Nagy Á (Kleinheisler, 73.), Vécsei (Kalmár, 87.), Kerkez – Sallai (Csoboth, 73.), Szoboszlai – Ádám (Varga B., 59.)

Bulgária:

———

Naumov – Sztojanov, Antov, Galabov, Markov (Petrov, a szünetben) – Petkov, Gruev (Sopov, 85.), Karabeljov (Krasztev, a szünetben), Ilijev – Deszpodov (Kirilov, 57.), Delev (Ruszev, a szünetben)

Az első félidő hetedik percében a bal oldali szögletet Sallai a kaputól 20 méterre álló Szoboszlaihoz gurította, a középpályás egy szép csel után betört a büntetőterületre, majd visszajátszott az ekkor már középen álló Sallaihoz, akinek 7 méteres lövését Naumov még védte, ahogy aztán Orbán közeli próbálkozását is, de a második kipattanót Vécsei két méterről már a hálóba gurította (1-0).

26. perc: Szoboszlai 25 méteres szabadrúgásból a bal felső sarokba csavart, Naumov csak beleérni tudott (2-0).

39. perc: Szoboszlai egy szép cselsorozat után indította Bollát, akit megelőzött a becsúszó Antov, de éppen Ádám elé tolta a labdát, a magyar csatár pedig kissé jobbról, 8 méterről a jobb alsó sarokba helyezett (3-0).

A csapatok kivonulásakor a hazai szurkolótábor állandó támogatásáról biztosította a magyar válogatottat, ugyanis olyan koreográfiával fogadta kedvenceit, hogy az egyik kapu mögötti lelátón a 12-es szám rajzolódott ki azzal a szöveggel, hogy “együtt az újabb európai kalandozásért!”

A fagyos időben rendezett találkozón az egyből letámadó magyarok korán vezetést szereztek egy remek szögletvariációnak köszönhetően. A gól után többnyire a két tizenhatos között folyt a játék, de a hazai együttes megindulásai voltak veszélyesebbek, Ádám távoli lövésénél például nagyot kellett védenie a bolgár kapusnak.

Az enyhe magyar mezőnyfölény aztán ismét góllá érett egy újabb pontrúgásnak köszönhetően, ezúttal Szoboszlai szabadrúgásból volt eredményes. A szünetig hátralévő időben is Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai veszélyeztettek, egy ízben Orbán fejelhetett közelről, de éppen a bolgár kapus kezében kötött ki a labda. A biztos előny birtokában egyre nagyobb kedvvel és önbizalommal futballozó magyar csapat – különösen Szoboszlai volt elemében – többször is tudott gyors akciót vezetni, ezek veszélyesek voltak, de eleinte az utolsó passzok és lövések nem sikerültek, mígnem a szünet előtt egy ilyen kontra végén a harmadik gólját is megszerezte a válogatott.

A térfél- és a hármas csere sem segített a bolgárokon, ugyanis újabb magyar helyzetekkel indult a játékrész, azonban Sallai próbálkozásai közül az elsőt védte a vendégkapus, a második pedig fölé szállt. A Freiburg támadója ezt követően is agilisan futballozott, de sehogy sem járt szerencsével, negyedórán belül a harmadik helyzetét is kihagyta, pontosabban Naumov védett. A 60. perctől már kevésbé erőltette a támadásokat a magyar csapat, átengedte a területet a bolgároknak, akik ennek ellenére sem tudtak helyzetet kialakítani, sőt, még ekkor is inkább a magyar kontrákban volt benne a gólveszély. Újabb találat viszont már nem esett, mert egy ízben a bolgár védelem a gólvonalról tisztázott, ám így is rendkívül magabiztos sikerrel rajtolt a magyar válogatott.

Rossi: ez egy hosszú sorozatnak első lépése volt

Marco Rossi szövetségi kapitány nem álmodott ilyen jó Eb-selejtezős rajtról, mint amit a bolgárok 3-0-s legyőzésekor produkált a magyar labdarúgó-válogatott.

“Bíztam a jó rajtban, mert az észtek 1-0-s felülmúlása után láttam, hogy a játékosaim sokat javultak, odafigyeltek az utasításaimra és kijavították a hibákat. Ennek ellenére nem álmodtam ilyen jó kezdésről, de ez egy hosszú sorozatnak csak az első lépése volt”

– értékelt az MTI érdeklődésére az olasz szakember, aki egyetértett azzal a felvetéssel is, hogy a második gólt szabadrúgásból szerző csapatkapitány, Szoboszlai Dominik az eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta a válogatottban. “Ha továbbra is így fejlődik, egyre többször lesz ő a mérleg nyelve”.

Rossi kifejtette, az volt a terv, hogy túlterhelik a széleket, ez az első félidőben jobban sikerült a jobb oldalon, de a másodikban a balon is jól működött.

“Ádám Martint azért hívom meg, mert megbecsülöm. Ha továbbra is stabil kezdő akar maradni, akkor javítania kell a fizikai kondícióján, amihez extra edzésre és megfelelő diétára van szüksége. Klubcsapatában négy meccsen kilencven percet se játszott, így nem várhatjuk el, hogy a válogatottban végigjátsszon egy mérkőzést. Nagyon jó kvalitásai vannak, és örülök, hogy ezúttal felszabadult és határozott volt” – mondta a csütörtöki és hétfői találkozón is eredményes csatárról Rossi.

Az 58 éves tréner elárulta, a meccsen nem hallotta, ahogy a szurkolók éltetik, de nagyon köszöni, kiváltképpen külföldi szövetségi kapitányként. Hozzátette, noha nem beszéli a magyar nyelvet, nem érzi magát annyira külföldinek, szerinte ez az, amit megéreztek a drukkerek és ami túlmutat a pályán elért eredményeken.

Kollégája, a bolgár válogatottat irányító Mladen Krstajic arról beszélt, hogy neki nincsenek olyan játékosai, akik nagy klubokban futballoznának. Egy új generációt próbál felépíteni.

“Sok tehetséges, de tapasztalatlan játékosunk van, akiktől még nem lehet elvárni, hogy azonnal teljesítsenek. Jelenleg ennyit tudunk nyújtani a csoport két favoritja, azaz a szerb és a magyar csapat ellen” – fogalmazott a szerb szakember, aki méltatta a magyar együttest, mert szerinte egész Európa tudja, hogy a válogatott erős, a kulcsemberei pedig az európai élbajnokságokban edződnek. “Ez már nem a 10-15 évvel ezelőtti magyar csapat”.

