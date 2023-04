A napokban fejeződnek be a Bussához is kötődő Zsélyi Aladár gépészmérnök, repülőgép-tervező emlékszobáját is befogadó épület felújítási munkálatai. A szlovák állami támogatásból megvalósuló felújítást követően méltó körülmények között fogadhatják a látogatókat.

Mint Végh Zoltán, Bussa polgármestere a Felvidék.má-nak elmondta: „a Környezetvédelmi Alaptól kaptunk 6000 eurós támogatást a munkálatok elvégzéséhez. Önrészből további mintegy 550 euróval járultunk hozzá a felújításhoz.”

A pályázatot még 2022 nyarán adták be. A felújítási munkálatok 2022 novembere és 2023 áprilisa között zajlottak. A támogatásnak köszönhetően lecserélték az emlékszoba padlózatát, átfestették és felújították a nyílászárókat. További helyiség átalakításával bővült a kiállítótér egy újabb teremmel.

Itt egy információs táblát helyeztek el, mely bemutatja Zélyi Aladár életútját. Mindamellett megszépült a külső homlokzat, s egy információs táblával is gazdagodott az épület.

A falu vezetése már huzamosabb ideje tevékenykedik az emlékház felújításán. Ahogy Végh Zoltán elmondta, korábban lecserélték a tetőszerkezetet, a villanyvezetéket modernizálták, új villanykapcsolókat szereltek fel s további kisebb rekonstrukciót végeztek a mostani átfogóbb felújítás előtt. A megszépült épületet várhatóan késő tavasszal, kora nyáron adják át a nagyközönségnek.

Az emlékszobát is magába foglaló létesítmény igazi közösségi tér Bussán. Az udvaron egy fedett terasz, egy filagória várja az idelátogatókat.

A tervek között szerepel egy kültéri kemence építése, melyet a hagyományőrzés jegyében használnának ki házi kenyér, lepények, kalácsok sütésére – tudtuk meg a falu vezetőjétől.

Az emlékház immár negyedszázada állít emléket a községhez is kötődő neves repülőgép-tervezőnek. Zsélyi (Koch) Aladár ugyan a szomszédos Csalárban született, de családja Bussán is élt egy darabig. Édesapja jószágigazgatóként több Ipoly menti faluban is tevékenykedett. Zélyi Aladár több testvére is a bussai temetőben nyugszik. Értékes öntöttvas sírjelüket nemrégen szponzori adományból renoválták.

Az 1883-as születésű Zsélyi Aladár a magyar repülés úttörője. Az első saját tervezésű aeroplánjával 1910 elején kezdődtek a repülési kísérletezések. Még ezen a nyáron 18 kilométert tett meg repülőgépével.

A következő esztendőkben további gépeket alkotott meg. A kísérletezés és a próbálkozások mellett a nevéhez fűződik az első magyar repülési szakkönyv megírása.

A kísérletezések mellett elkerülhetetlenek voltak a balesetek is. 1914 áprilisában súlyosabb balesetet szenvedett, ennek következtében július elsején elhunyt. A végakarata szerint helyezték el örök nyugalomra szülőfalujában, Csalárban.

Emlékét a mai napig őrzik az Ipoly mentén. 1993-ban a Palóc Társaság Bussa és Csalár községekkel közösen Zsélyi Aladár-emléknapot tartott, valamint emléktáblákat helyeztek el mindkét községben.

Bussán 1998-ban nyílt meg az emlékszoba, mely bemutatja Zsélyi Aladár életét és ténykedését. A tárlatanyagban szereplő számos tárgy a Közlekedési Múzeum jóvoltából került emlékházba.

Hamarosan a nagyközönség előtt is megnyílik a különös életutat felölelő emlékszoba Bussán.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)