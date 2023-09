A Galántai Honismereti Múzeum idén is bekapcsolódik az egész kontinensre kiterjedő Európai Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozatba. Szeptember utolsó hetében színes programokkal várják az érdeklődőket az alsószeli malomba és a múzeum galántai épületébe. Kvíz, előadások és a MERKUR kiállítás finisszázsa is a programok között található, valamint új múzeumpedagógiai programokra is várják az iskolai csoportokat.

Kincskeresők

Az egész hetet felölelő Európai Kulturális Örökség Napjai programsorozat szeptember 26-án, kedden este kezdődik az alsószeli gőzmalom felújított épületében. A Galántai Honismereti Múzeum a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola és Óvoda növendékeinek regionális értékeket feldolgozó előadásaira várja az érdeklődőket. A diákok önálló kutatómunkájukkal évek óta sikeresen szerepelnek a Kincskeresők országos versenyen, amelyeken a lakóhelyük történelmét, személyiségeit, műemlékeit feldolgozó prezentációkat mutatnak be. A múzeum most lehetőséget ad arra, hogy a nagyközönség előtt is bemutatkozzanak. Szeptember 26-án, kedden este 19 órai kezdettel 9 témát hallgathatnak meg a látogatók. A belépés ingyenes.

Mennyire ismeri Galántát és környékét?

Szeptember 27-én, szerdán a programsorozat a Galántai Honismereti Múzeum főépületében folytatódik. Az érdeklődők letesztelhetik tudásukat egy kvízen, amelyet éppen az Európai Kulturális Örökség Napjai keretében szerveznek először a múzeum történetében. A muzeológusok 50 kérdést készítettek a régió történelme, műemlékei, művészete, híres személyiségei, sport és egyéb témakörökben. A kvízre az alábbi nyomtatványon keresztül lehet jelentkezni. A kvízt szlovák nyelven tartják. Belépődíj: 5 €/fő.

Műemlékek restaurálása

A Pro Renovatione nonprofit szervezettel közösen szervezett Lámpafénynél előadássorozat következő alkalmára kerül sor szeptember 28-án, csütörtökön este 18 órai kezdettel a múzeumban. Mgr. Art. František Šmigrovský Pekarovič Györgynek, a szervezet működésének 30 éve alatt végzett műemlékvédő, restaurátori munkáit mutatja be szlovák nyelven. A belépés ingyenes.

MERKUR finisszázs

Végéhez érkezik a legendás cseh fém építőjátékot bemutató interaktív kiállítás. A MERKUR májusban érkezett Galántára és az elmúlt csaknem 5 hónap alatt sok gyermeket és felnőttet vonzott ez a kiállítás. Szeptember 30-ára, éppen az Európai Kulturális Örökség Napjai programsorozatára esik a tárlat lezárása. Szombaton délután lesz az utolsó lehetőségük az érdeklődőknek, hogy megtekintsék azt. Nyitvatartás: 13 órától 17 óráig. Teljes árú belépődíj: 4 €, kedvezményes belépőjegy: 2 €.

Új múzeumpedagógiai programok

A galántai múzeumpedagógusok új programokkal készülnek a 2023/2024-es tanévre, melyeknek premierje az Európai Kulturális Örökség Napjai keretén belül lesz. A rendhagyó tanítási órák témája a díszítőművészet a regionális népi kultúrában és a portré a régió képzőművészei alkotásában. Mindkét program a kiállítótérben zajlik és lehetőséget biztosít az önálló alkotásra. A muzeológusok olyan iskolákat hívtak meg az ingyenes bemutató órákra, akik rendszeresen látogatják a múzeumpedagógiai programokat és közel 200 diákot várnak. Októbertől az Ornamentika és a Portré program is elérhető lesz szlovák és magyar nyelven is.

A Galántai Honismereti Múzeum szeretettel várja az érdeklődőket szeptember utolsó hetében az Európai Kulturális Örökség Napjai keretében megvalósuló rendezvényekre. Bővebb tájékoztatás a múzeum honlapján és a közösségi hálón található.

(Galántai Honismereti Múzeum/Felvidék.ma)