A párkányi Lőrinc László sem szülővárosában, sem hazai viszonylatban nem nagyon ismert. Dunaszerdahelyen (az egyetlen hazai motorversenyző pályán), magyarországi és külföldi pályákon, edzéseken viszont egyre ismertebb lesz a neve.

Laci első látásra olyan, mint a többi fiatal, de a találkozásunk alkalmával bebizonyosodott, hogy sokkal határozottabb, céltudatosabb, mint általában a kortársai. Élmény volt vele a találkozás, a beszélgetés, s egyben meglepő a bátorsága, céltudatossága erre a sportra.

A Párkányi Kereskedelmi Szakközépiskola negyedikes tanulója, még egy éve van hátra, hogy érettségit szerezzen. A párkányi magyar alapiskola volt tanulójaként folytatja tanulmányait ebben az iskolában.

Jelenleg négy idegen nyelvet beszél (angol, francia, olasz, szlovák), mely nyelveket (a szlovákon kívül) magánszorgalomból tanulta meg. Most éppen a spanyolt szeretné elsajátítani alapfokon.

Lőrinc László ez év áprilisában motorversenyzésben junior világbajnokságra készül.

„Nagy örömmel jelentem be, hogy a First Bike Academyvel részt veszek a FIM JuniorGP Moto3-as junior világbajnokságon egy KTM-motorral. Alig várom, hogy belevághassak ebbe az új kalandba. Nem tudom eléggé megköszönni a családomnak és a szponzoraimnak a támogatást” – nyilatkozta egy oldalon.

S az említettek mellett további versenyek, megmérettetések zajlanak az év folyamán Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában. Már eddig is több külföldi versenyen vett részt sikerrel, amely mind hasznos előkészület és tapasztalatszerzés szempontjából is az idei világversenyre való felkészülésre.

Nagy kedvteléséről faggattam a fiatal srácot, honnan ered nála a motorok szeretete, amely olyan komoly szenvedéllyé vált nála, hogy már ilyen fiatalon világversenyre készül a 16-22 évesek kategóriájában.

„A motorozást a családban szerettem meg. Előbb édesanyám volt a motoros, majd édesapám is, s ez már természetes volt, hogy a négykerekű gokarttal (különösen alacsony súlypontú, kisméretű versenyautó) még kisiskolásként megismerkedjek. Ez a jármű lett a kedvencem már gyerekkoromban. Tizenhárom évesen már gokartpályákon élveztem a sebességet. E járművet »kinőve« tértem át a kétkerekű versenymotorra, melynek legnagyobb élvezete szintén a sebesség, a száguldás, a kanyarok. Kerestem ebben a sportban a barátokat, klubokat, de hazai viszonylatban csak Dunaszerdahelyen, majd Magyarországon találtam megfelelő versenypályát, ahová ma is edzeni járok. Ez év tavaszára bejelentkeztem az Olaszországban megrendezésre kerülő junior világbajnokságra, ahol csoportversenyben veszek részt. Eddigi többfordulós versenyeken is részt vettem Portugáliában, Spanyolországban, s most lesz az első komolyabb megmérettetésem.”

Persze ezt a komoly szenvedélyét szabadidejében, nyelvtanulás mellett űzi.

A család nagy támogatója, gyakran elkísérik őt a többfordulós versenyekre.

Lacit faggatva arra a kérdésemre, hogy hová készül érettségi után, még nem volt határozott válasza, de a motorversenyzés eredményeit fokozni szeretné, és ebben kíván elérni egyre komolyabb sikereket.

Lőrinc László azon kevesek egyike, aki az idegen nyelvek elsajátításának fontosságát már kicsi korában tudatosította, s ma már négy nyelven kommunikál sporttársaival.

Sok sikert kívánunk Lőrinc Lacinak a 2024-es évben!

(Dániel Erzsébet)