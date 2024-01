A Romániában élő szlovák kisebbség helyzetéről, az ukrajnai háborúval kapcsolatos regionális biztonsági kérdésekről és a gazdasági kapcsolatok erősítéséről egyeztetett pénteken Bukarestben Juraj Blanár szlovák és Luminita Odobescu román külügyminiszer.

Közös sajtóértekezletükön a szlovák diplomácia vezetője felidézte: a két ország szoros kapcsolatát jól példázza, hogy Románia elsőként ismerte el Szlovákia függetlenségét, Szlovákia pedig elsőként ratifikálta Románia csatlakozását az Európai Unióhoz.

Juraj Blanár szerint a szlovákok sosem felejtik el azoknak a román katonáknak a hősiességét, akik a Vörös Hadsereg mellett hozzájárultak Szlovákia fasiszta uralom alóli felszabadításához, és bejelentette: meghívta a bukaresti kormány képviselőit a Szlovákia felszabadításának 80. évfordulója alkalmából augusztus 29-én Besztercebányán tartandó jubileumi ünnepségre.

A szlovák külügyminiszter megerősítette: Szlovákia támogatja Románia teljes körű schengeni csatlakozását, illetve felvételét a Gazdasági és Együttműködési Fejlesztési Szervezetbe (OECD) – ez utóbbira szerinte 2025-ben kerül majd sor.

Elmondása szerint tavaly megduplázódott a Szlovákiát felkereső román turisták száma, és megközelítette az ezret a Romániában bejegyzett szlovák beruházások száma. Hozzátette: jó esélyt lát a jelenleg évi 4,4 milliárd eurós kereskedelmi forgalom és a gazdasági kapcsolatok bővítésére, például a páncélozott járművek gyártásában, illetve a kis méretű moduláris atomreaktorok telepítésében.

Juraj Blanár szerint Pozsony és Bukarest álláspontja az ukrajnai háborúval kapcsolatban is egybecseng. Kifejtette: az 5,5 millió lakosú Szlovákia számára rendkívül fontos a nemzetközi jog betartása, határozottan elítéli Oroszország általi megsértését, és továbbra is kész humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának. Rámutatott: Ukrajnát annyira elaknásították, hogy szakértők szerint a mentesítése akár fél évszázadot is igénybe vehet. Szlovákia kész ehhez segítséget nyújtani, ugyanakkor üdvözölte azt a román–török–bolgár megállapodást is, amely a Fekete-tengerben sodródó tengeri aknák begyűjtését tűzte ki célul.

A romániai szlovák kisebbségről szólván Juraj Blanár megköszönte, amit Bukarest ezért a nemzeti közösségért tesz, és elmondta: bukaresti programja után a Bihar megyei – a románok által Sinteu néven nyilvántartott, magyarul pedig Sólyomkővárként ismert, 85 százalékban szlovák lakosságú – Nova Huta községbe látogat, amely testvértelepülési kapcsolatot ápol tágabb értelemben vett szülőföldje, a Zsolnai járás egyik településével, Terchovával (Terhely).

Luminita Odobescu a pénteki sajtóértekezleten felidézte: az első szlovákok 220 éve telepedtek meg a ma Romániához tartozó térségekben.

Úgy értékelte: a Szlovákiában élő román és a Romániában élő szlovák közösség értékes összekötő kapocs a két ország együttműködésében.

Szerinte a romániai szlovákok jelentős mértékben hozzájárulnak az ország kulturális sokszínűségéhez, ugyanakkor a román állam részéről megkapják azt a jogi és intézményi támogatást, ami identitásuk megéléséhez és megőrzéséhez szükséges, a nyelvhasználat és a kulturális örökség ápolásának tekintetében.

A román diplomácia vezetője köszönetet mondott szlovák kollégájának Románia schengeni, illetve OECD-csatlakozása, valamint az ukrajnai háború, illetve „Oroszország hibrid akciói” okozta következmények miatt nehéz helyzetbe került Moldova európai integrációs törekvéseinek támogatásáért.

A bukaresti román–szlovák külügyminiszteri találkozó alkalmával a kölcsönös tanulmányi ösztöndíjakat, doktoranduszok cseréjét lehetővé tevő, a 2024–28-as időszakra szóló oktatási programokról írtak alá megállapodást.

A 19 millió lakosú Romániában tízezren vallották magukat szlováknak a legutóbbi, 2021-es népszámláláson.

(MTI/Felvidék.ma)