Robert Fico kormányfő elmondása szerint szerdai ungvári találkozóján megismételte Denisz Smihal ukrán kormányfőnek, hogy az ukrajnai konfliktusnak nézete szerint nem létezik katonai megoldása, és a szlovák kormány minden békekezdeményezést támogat.

Közlése szerint eltér a véleményük az Egyesült Államok ukrajnai belpolitikai befolyásáról, illetve Ukrajna esetleges NATO-csatlakozásáról is. Ugyanakkor a Facebookon közzétett rövid videófelvételen Fico kiemelte, hogy a véleménykülönbségek ellenére több témában konstruktív és baráti hangulatú megbeszélést folytattak – tájékoztatott a TASR.

„Nagyon szeretnénk, ha minél gyorsabban véget érne a háború, és Ukrajna önálló, független, fejlődő demokrácia lenne. Éppen azért az Európai Bizottságban mindennemű habozás nélkül támogattam Ukrajna európai perspektíváit” – szögezte le Fico.

Fico ezért felajánlotta Szlovákia 2004-es belépését megelőző csatlakozási tárgyalásokon szerzett tapasztalatait. Szerinte a szlovák csatlakozási főtárgyalók „durva hibákat követtek el”, és ha erre nem kerül sor, Szlovákiának ma sokkal erősebb pozíciója lenne az EU-ban.

Fico elmondta, ő Volodimir Zelenszkij ukrán elnök béketervét is támogatta, bár meggyőződése szerint az nem reális. Hozzátette, hogy az egyes béketervek megvalósíthatóságát hamarosan megvitatják a világ vezető országai a svájci csúcstalálkozójukon.

Ukrajna lehetséges NATO-csatlakozásával kapcsolatban Fico leszögezte, hogy szlovák kormányfőként ő azt blokkolni fogja. „Azt mondtam, szeretném, ha Ukrajna független, fejlődő és szabad ország lenne” – jelentette ki, hozzátéve, ilyen Ukrajnát szeretne, amely miatt nem alakulnak ki világméretű konfliktusok.

Az Ukrajnából Szlovákiába irányuló mezőgazdasági termékek behozatalának blokkolásáról is tárgyaltak. A szlovák kormány több mint egytucatnyi terméket tartalmazó listát hagyott jóvá, amelyeket tilos behozni Szlovákiába, mert ez nemzeti érdekeket veszélyeztetne. Abban állapodtak meg, hogy a tilalom érvényben marad, de Szlovákia megvizsgálja az ukrán fél javaslatait.

A miniszterelnök felvetette az ungvári találkozón a korrupció elleni harc kérdését is. Üdvözölte, hogy Ukrajna számos fontos döntést hozott a korrupció visszaszorítására, és intézményeket hozott létre ebből a célból. Emlékeztetett arra, hogy Zelenszkij elnök is a korrupció elleni küzdelmet jelölte meg az idei év egyik prioritásaként.

Fico megismételte, hogy Szlovákia nem fog fegyvereket küldeni Ukrajnába, helyette a civil és humanitárius segítségnyújtásra összpontosít.

„Ma sem mentünk üres kézzel Ukrajnába. Sőt, bejelentettük az ukrán kormánynak, hogy humanitárius segélyt nyújtunk az országnak mintegy 200-220 ezer euró értékben, ami körülbelül 20 tonnányi segélyszállítmányt jelent” – közölte.

Szlovákia nyolc használt mentőautót is ad Ukrajnának. A külügyminisztérium Božena aknamentesítő felszerelést vásárol az ország számára. „Mivel a humanitárius segítségnyújtás a célunk, elképzelhetőnek tartom, hogy ezt a programot folytatjuk” – mondta Fico.

A kormányfő megegyezett Smihallal, hogy a két ország kormánya három együttműködési projektre fog összpontosítani.

Az első a Kijev és Kassa közötti vasúti összeköttetés. Erre két lehetőség van, az egyikről megállapodtak. A másik projekt a két ország elektromos hálózatának összekötése Munkács és Nagykapos között, a harmadik pedig a Felsőnémeti határátkelő modernizálása.

A tárgyalások eredményeképpen az orosz gáz valószínűleg továbbra is Ukrajnán keresztül érkezhet Szlovákiába, amit Fico „kiváló hírnek” nevezett, mivel ez a szlovákiai cégek és a nyugatabbra fekvő országok számára is előnyös. Abban is megegyezett a két ország miniszterelnöke, hogy Smihal hamarosan Szlovákiába látogat. A találkozó helyszíne ismét valahol az országhatár közelében lesz. A két miniszterelnök és több miniszter is megbeszélést folytat majd további témákról, valamint a vitás kérdésekről.

(TASR/Felvidék.ma)