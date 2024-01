Bátran mondhatjuk, hogy Gúta a felvidéki küzdősport egyik bástyája, hiszen több sportklub is működik a városban, melyek sikeresen veszik az akadályokat hazai és nemzetközi szinten. A megmérettetéseken jól szerepelnek a gútai fiatalok karatéban, a Taiyó Karate Klubot képviselve.

Hosszan lehetne sorolni a versenyeket, amelyeken tavaly részt vettek a sportolók, akik nagyon jó eredményeket értek el. A 2023-as év száma a gútai karatésoknál a 251, összesen ennyi érmet gyűjtöttek be egyéniben. Hazai és nemzetközi színtéren egyaránt jól teljesítettek több korcsoportban, már a legkisebbek is sikeresen mérettetik meg magukat, ami nemcsak testi erejüket és ügyességüket mutatja, hanem azt is, hogy fejben és lélekben is felkészültek, ott vannak a küzdelem során.

A tavalyi évben közel 20 versenyen vettek részt a sportolók, szlovák kupán, szlovák bajnokságon és kerületi versenyeken, valamint nemzetközi kupákon, bajnokságokon.

A Taiyó Karate Klub tagjai Szlovákiát képviselve részt vettek a romániai Nagyváradon megszervezett Európa- és világbajnokságon is, május 19-e és 21-e között. A gútaiak közül Hrabovská Petrának két aranyat sikerült begyűjtenie katában és egy bronzérmet kumitéban. Mančík Bruno ezüstéremmel térhetett haza, amit kata versenyszámban nyert, és két bronzérmet is begyűjtött küzdelemben. Összesen 2 arany, 1 ezüst és 13 bronz mellett tíz 5. és négy 7. helyezést ért el a csapat az Eb-n és a vb-n.

Kiemelkedő eredményeket ért el Varga Tünde Emese is, aki kumitéban a belgrádi nemzetközi versenyről, amely október 14-én került megrendezésre, egy aranyéremmel és két bronzéremmel tért haza, a felnőtt korosztályban.

Augusztus 3-tól új vezetősége van a Taiyó Karate Klubnak. A klub elnöke Kiss Tibor, alelnöke Kiss Artúr lett. Gazdasági vezetőként Szulcsányi Szabolcs tevékenykedik, az edzői munkaközösség felelősei: Balázs Zoltán és Szabó Imre, míg ellenőrnek Hrabovská Editet választották meg.

(Vadkerti Neszméri Csilla)