A kultúrház presszójában tartotta évzáró gyűlését a bátorkeszi Szegab Polgári Társulás. Dolník Tibor alelnök köszöntötte a megjelenteket, köztük Labancz Roland polgármestert, majd egyperces néma felállással emlékeztek az elmúlt évben elhunyt tagjaikra.

Az idei taggyűlés két részből állt. Az első részben szakmai előadásra került sor, amelyen a Timac Agro Slovakia egy talajjavításra, növény- és állattáplálásra szakosodott mezőgazdasági vállalat képviselői Kondé Szabolcs és Richard Cihovič nyújtottak tájékoztatást a növénytermesztés hatékonyságának növeléséhez, és az Agrár-ökológiai programnak való megfeleléshez.

Már a kezdetektől fogva igen nagy hangsúlyt fektetnek a tápanyagok hasznosulásának növelésére, a bio¬stimulátorok fejlesztésében pedig úttörő szerepet töltenek be. Több olyan innovatív megoldást dolgoztak ki a mezőgazdaság számára, amelyek új lehetőséget teremtettek a környezettudatos, és eredményorientált gazdálkodóknak. Tápanyag utánpótlási megoldásaik alapját a tengeri alga és más növényi eredetű szerves kivonatok képezik. Ezeknek kettős szerepe van: segítik a tápanyagok hasznosulását, illetve serkentik a növekedést és javítják a termés minőségét, hiszen a megfelelő talajkondíció kialakítása az első lépés a sikerhez.

Talajaink állapota alapvető fontossággal bír a szántóföldi növénytermesztés sikerességében, a modern mezőgazdasági termelés pedig e tekintetben is egyre nagyobb kihívásokat és elvárásokat támaszt. A növénytermesztési gyakorlat során számos olyan problémával találkozhatunk, melyek közvetve vagy közvetlenül a talajhoz kapcsolódnak: a teljesség igénye nélkül ilyen például a talajsavanyodás, a tömörödés, romló szerkezet vagy a tápanyagok lekötődése. A kijuttatott és a talajban megtalálható tápelemek hasznosulását tovább erősíti a termékben található kén és magnézium, melyek amellett, hogy a fehérjeszintézishez nélkülözhetetlenek (kén) a klorofill alkotójaként (magnézium) biztosítják a folyamatos anyagcserét. Sok év gyakorlati tapasztalata bizonyítja, hogy növénykondicionáló termékeink alkalmasak az abiotikus stressz által okozott termésveszteség csökkentésére. A szakmai előadás termékbemutatóval ért véget.

Gyöpös István, a Szegab PT elnöke ezután ismertette az elmúlt időszak tevékenységéről szóló jelentést.Tizenhatodik alkalommal megrendezték a borbált, majd márciusban a borversenyt, amelyen a 300 bormintát hat, egyenként öttagú bírálóbizottság kóstolta.

Örömmel tapasztalják, hogy egyre több fiatal csatlakozik a borkészítők népes táborához, ezzel is éltetve a borkultúrát.

Hároméves kényszerszünet után május 5-én és 6-án rendezték meg a szőlődűnék között tartott hangulatos borfesztivált, több ezer látogatóval, számos koncerttel, programmal, kísérőrendezvénnyel és természetesen gazdag, minőségi borválasztékkal.

A Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend által alapított, idén pedig a 17. évadát teljesítő verseny ünnepélyes kiértékelésére a bátorkeszi kultúrház nagytermében került sor. A hat bírálóbizottság összesen 240 bormintát értékelt. A borászok 12-12 magyarországi és szlovákiai településről neveztek be a megmérettetésbe. Végül 49 arany, 118 ezüst, 54 bronz minősítést, ill. 19 oklevelet osztott ki a zsűri. Területileg a bátorkeszi szőlőhegyről származó borok szerepeltek a legjobban, összesen 26 arany minősítést szereztek.

A negyedik Bátorkeszi Borpikniket a Szentlászló-, a Galambos- és a Tőkésút-dűlőkben tartották meg,14 borászat várta nyitott pincékkel a vendégeket. A nap keretében olyan emberekkel is találkozhattak, akikkel hosszú ideje nem beszéltek, a rendezvény összehozta a közösséget. A polgári társulásnak kiterjedt kapcsolatrendszere van a Bakonyszentlászlói (testvértelepülés) Kertbarát Körrel. Tavaly ők látták vendégül a bakonyi szőlészeket és borászokat, akik idén viszonozzák a látogatást, tovább ápolva a több évtizedes barátságukat.

Az elmúlt évben a tanulmányi kirándulás sem maradhatott el. Magyarország 22 borvidéke közül méretében a kisebb, hírnevét tekintve viszont a jelentősebbek közé tartozó móri borvidéken, konkrétan Csókakői pincészetekkel ismerkedtek a tanulmányút részvevői. Ha megkérdezik az utca – bort szerető – emberét, milyen gyakran fogyaszt móri bort, a válasz lehangoló. Ha azonban azt kérdezik, hol terem a legjobb ezerjó, akkor egyértelmű a válasz: a móri borvidéken! A móri borok kemények, alkoholban gazdagok, szépsavúak, lassan öregednek. A fehér fajták aránya eléri a 96%-ot. A vidékre jellemző fajta az ezerjó, amit Erdélyben fehér bakatorként ismernek. Ezt a chardonnay és a tramini követi, de találkozni még a királyleánykával, a rajnai rizlinggel és az ezerfürtűvel is. A megfelelő időben végzett szüret eredménye ezzel szemben egy elegáns savszerkezetű, karakteres, élénk bor, ami jól iskolázható félszáraz, félédes és akár aszúbor formában is. A társulás a 2024-es évre is hasonló feladatokat szeretne megvalósítani.

Az évzáró taggyűlésen már hagyományosan kiértékelik az elmúlt év borászát, pincészetét, annak ismeretében, hogy a borász, pincészet mennyi érmet gyűjtött össze a különböző borversenyeken.

Ennek alapján a 2023-as év borásza a Heiszki Pincészet lett, amelynek vezetője Heiszki Gábor, aki a társulás vezetőségi tagja.

A díj átvétele után elmondta: „Számos borversenyen részt vettünk és rengeteg arany és nagyaranyéremmel jutalmaztak minket. Májusban megnyitottuk kóstolóteraszunkat, részt vettünk a Bátorkeszi Borfesztiválon, megkaptuk az Ister-Granum védjegyet és az Ister-Granum nemzetközi borversenyen a Champion díjjal gazdagodtunk. Szervezésben is bőven kivettük a részünket; a Bátorkeszi Nyitott Pincék napjában és az Izsai Első Borutca szervezésével a Rétesfesztivál keretén belül. Bátorkeszin a szomszédos pincészetet is felvásároltuk további 1600 tőke szőlővel. Számos édes tétel elkészítésére is vállalkoztunk, ami sikeresen is zárult idáig. Részt vettünk a Komáromi Borkorzón. Két Tokaji gyors szakmai látogatás után teljesen új borkészítési technikákkal bővült a tárház, ötvöztünk néhány dolgot. Elkezdtük szervezni az Első Izsai Borversenyt, amely 2024. április 6-án kerül megrendezésre.”

A község polgármestere Labancz Roland is köszöntötte a 71 tagú polgári társulás részvevőit. Rövid köszöntőjében elmondta, a szőlő és a bor emberek, tájak, nemzetek kultúráját közvetíti világszerte. Napjainkban a bor szerepe megváltozott.

Előtérbe került a minőség és egyre nagyobb hangsúlyt kap a borturizmus és a borkultúra, mint a vidékfejlesztés egyik lehetséges eszköze.

A bor hidat képez az emberek között, egyetemes érték, élmény, mely történetet mesél. Az idei évre is azt kívánta, hogy a gazdáknak bőséges áldás legyen a munkájukon, hogy sikerüljön épp olyan minőségi borokat készíteni, mint tavaly.

Az évzáró taggyűlés közös vacsorával és eszmecserével ért véget. A jó hangulatról Gubány József harmonika játékával és énekével járult hozzá.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)