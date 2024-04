A SZEGAB Polgári Társulás 20. jubileumi borversenye és a Bátorkeszi Bornapok 2024. évi borkiállítása egyben a Szlovák Köztársaság Nemzeti Borszalonja nevezési versenye is volt. A kiállítást besorolták a Szlovák Köztársaság Nemzeti Borszalonja 2024. évi nevezési borkiállításai közé.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Borszalonja a szlovák borok legátfogóbb gyűjteménye, mellyel óriási lépést tett a hazai borásztársadalom a minőségi szőlészet és borászat irányába. Közel hároméves szervezés és kemény munka eredményeként sikerült tető alá hozni a Nemzeti Borszalont. Székhelye a bazini kastély patinás pincészete. A szlovákiai viszonylatban egyedülálló projektet a Szlovákiai Szőlő- és Bortermelők Szövetsége hívta életre, a valticei (Morvaország) székhelyű cseh nemzeti borszalonnal és az ausztriai poyzdorfi idegenforgalmi ügynökséggel karöltve. Határon átívelő együttműködés lévén a projektum költségeinek 95 százalékát az uniós Interreg programból pályázat útján kapták, valamint a szőlőtermesztők és bortermelők szervezetei állták. A Nemzeti Borszalon kollekciója minden évben megújul. A pincészet egyik szárnyában állandó tárlatot is felállítottak, amely a szlovákiai szőlészet és borászat történetét mutatja be.

Az idei bátorkeszi borverseny szakmai értékelésére a kultúrház presszójában került sor. Az értékelést 6 öttagú bizottság végezte. A bormintákat a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal és az Enológusok Nemzetközi Szövetsége 100 pontos szenzorikus értékelési rendszere alapján minősítették. A végeredményt a három értékelés aritmetikai átlaga adta, miközben a legkisebb és legnagyobb pontszámot nem vették figyelembe.

Minden bírálóbizottságtól a két legjobban értékelt borminta került a döntőbe, ahol kiválasztásra kerültek a győztes, a champion borok. A döntő bírálóbizottságában a bírálóbizottságok elnökei vett részt. A verseny lefolyását a Szlovák Köztársaság Nemzeti Borszalonja képviseletében annak szakmai védnöke, Ladislav Ďorď felügyelte. A verseny fővédnöke és a bírálóbizottság elnöke Štefan Ailer volt. Az értékelés kritériumai voltak: Nagy aranyérem 92 – 100 pont. Aranyérem 88 – 91,99 pont. Ezüstérem 83 – 87,99 pont. Bronzérem 78 – 82,99 pont. Versenykategóriák: 1. Száraz fehérborok – 0-4 g/l maradék cukor vagy az érvényes törvények alapján 2. Félszáraz és félédes fehérborok – 4,1-45 g/l 3. Csendes száraz, félszáraz, félédes rosé borok – 45g/l -ig 4. Száraz vörösborok – 0-4 g/l 5. Félédes és félszáraz vörösborok – 4,1-45 g/l 6. Természetes édes borok színre való tekintet nélkül – 45 g/l fölött. A nevezőknek tételenként 3 palacknyi mintát kellett eljuttatnia a verseny rendezőjéhez, 0,75 literes kiszerelés esetén. A jégborok, szalmaborok vagy tokaji borok esetén tételenként annyi palackot kellett leadni, hogy a bormennyiség minimum 1,5 liter legyen.

Az idei megmérettetésre 246 borminta érkezett, amelynek kiértékelésén és a díjátadó ünnepségen részt vett a szakmai zsűri képviseletében Korpás András nemzetközi hírű szőlész és borász, Labancz Roland polgármester. Nátek Eszter éneke után Dolník Tibor, a Szegab Polgári Társulás alelnöke köszöntötte a megjelenteket.

Gyöpös István, a Szegab PT elnöke köszöntőjében elmondta: „Nagyon örülünk neki, hogy hosszú intézkedések és kemény munka árán sikerült elhoznunk Dél-Szlovákiába, Bátorkeszire ezt a rangos borversenyt. Ez dicsőség a borászok és a falunk számára is. Szeretnénk bebizonyítani, hogy jó és méltó helyre került a rendezés joga, és ezt a jövőben szeretnénk megtartani. Az elmúlt 20 év alatt gazdáink megértették, hogy csak minőségi borokkal lehet bejutni a borpiacra. Pár év alatt gombaszámra szaporodtak a kis és nagy borászatok. További céljaink között szerepelt a vidéki borturizmus fellendítése. Elkezdtünk borfesztiválokat és borpikniket is szervezni. A 2023-as év a borászok és szőlészek számára nehéz év volt. A szőlő fakadása után a virágzás előtt jöttek az esőzések és a fürtöket megtámadta a peronoszpóra. A hosszabb szárazság és a szüret előtt ismét néhány esős nap volt, amelynek hatására a termés 30–50%-át takarították be a gazdák. De ami megmaradt, az minőségi termés volt.”

Korpás András a zsűri nevében elmondta, a Nemzeti Borszalonba, mint arról neve is árulkodik, kizárólag a legjobb hazai borok kerülhetnek be, gondos szakértői válogatás után. Nevezni tehát csak azokkal a csúcsborokkal lehet, amelyek a legrangosabb (az A és a B kategóriába sorolt) hazai borversenyeken a legmagasabb helyezést, arany- vagy ezüstérmet nyertek. Minden benevezett példányt a borbírák kétszer értékelnek, majd a kapott pontszámok alapján összeállítják a TOP 100-at, amely egy éven keresztül a bazini borpince „lakója” lesz. A borok egyébként hét kategóriában versenyeznek – csendes száraz fehérborok, egyéb csendes fehérborok, csendes rozéborok, csendes száraz vörösborok, egyéb csendes vörösborok, tokaji borok, valamint pezsgős borok. Az egyes kategóriákban a legmagasabb pontszámot elért borokat a győztes jelzővel látják el, de a TOP 100 többi példánya is megkapja a Nemzeti Borszalon emblémát, amely a palackra felragasztva adja tudtul a borbarátoknak és ínyenceknek, hogy az adott palack az évfolyam egyik legjobb hazai nemes nedűjét tartalmazza. Az utóbbi 20 évben a borkultúra sokat fejlődött. Szép és jó borok vannak Szlovákiában, amelynek az alapja az itt, a szőlőtermesztés északi határán termő szőlő. Főleg a fehér szőlő, amelynél megmaradnak a savak és az illatanyagok. Ahány fajta, annyiféle élvezet.

Következett az eredményhirdetés: Az I. kategória – száraz fehérborok – champion-díját a fűri Jávorka Tamás Morva muskotály borával érte el. Ebbe a kategóriába 115 bormintával neveztek a gazdák. A II. kategória – fehér, félszáraz, félédes borok – győztese a muzslai Zalaba Pincészet lett Piros tramini borral. 29 bormintával neveztek a gazdák. A III. kategória – rozé félszáraz, félédes borok – győztese a fűri Chateau Pincészet Cabernet Sauvignon bora lett. 29 bormintával neveztek. A IV. kategória – vörös száraz, félszáraz borok – győztese a szentpéteri Oto Krnáč Dunaj bora lett. 54 borminta érkezett ebbe a kategóriába. Az V. kategória – vörös félszáraz, félédes borok – versenyében a muzslai Becse Bor Pinot Noir bora nyert, ezüstéremmel. 3 borminta érkezett a versenybe. A VI. kategória – fehér édes borok – győztese a garamkövesi Slimo Pincészet Aurélis bora. 15 borminta érkezett a megmérettetésre ebbe a kategóriába.

A SZEGAB PT díja a bátorkeszi legmagasabban értékelt Zöld veltelini borok közül a bátorkeszi Cséplő Szilárd nyerte. A község polgármesterének különdíját a legmagasabban értékelt bátorkeszi borért az Amícius Pincészet Kékfrankos rozé bora nyerte.

Az ógyallai régió győztes bora az ógyallai Tóth Ottó Rajnai rizlingje lett. A párkányi régió győztes bora a Drozdík Pincészet Devín bora. A kürti régió győztes bora a fűri Chateau Pincészet Nória bora.

A bátorkeszi borászok közül aranyérmet vehettek át: az Amícius Pincészet Szürkebarát, Kékfrankos, Bárczi Pincészet Zöld veltelíni, Fehér burgundi, Gyöpös Pincészet Burgundi, Vág, Szabó T Pincészet Rajnai rizling, Chardonnay, Dunaj, Urbán Gábor Rajnai rizling, Bóna Pincészet Olaszrizling, Dunaj, Sauvignon blanc és Bakonyi Pincészet Sárga muskotály boraikért.

A jubileumi borverseny szakmai borkóstolóval ért véget.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)