Amennyiben hamarosan betöltjük a nyugdíjkorhatárt, ideje, hogy megtegyük az ügyintézési előkészületeket. Számolnunk kell azzal, hogy hiányozhatnak egyes ledolgozott éveinket igazoló dokumentumok, továbbá azzal is, hogy a Szociális Biztosítónak 60 nap áll a rendelkezésére a határozat kiadására.

Nyugdíjjogosultnak számít mindenki, aki teljesíti a jogosultság feltételeit, fizette a nyugdíjbiztosítást a Szociális Biztosítónak. A jogosultság a nyugdíjkorhatár betöltésének napján válik esedékessé. További feltétel, hogy a nyugdíjjogosultsághoz legalább 15 évi nyugdíjbiztosításra van szükség. Ezt vagy a munkaadónk fizette, amennyiben rendes munkaviszonnyal rendelkeztünk, vagy kötelezően magunk fizettük egyéni vállalkozóként, esetenként pedig önkéntes alapon fizettük, illetve bizonyos feltételek mellett az állam folyósította helyettünk.

Azt, hogy pontosan mikor mehetünk nyugdíjba, a Szociális Biztosító honlapján megtalálható, a szlovákiai nyugdíjkorhatárt meghatározó táblázat alapján tudhatjuk meg.

Általánosan érvényes, hogy a nők nyugdíjkorhatára alacsonyabb, amennyiben legalább egy gyermeket neveltek, s hogy a nyugdíjkorhatár gyermekenként hat hónappal csökken.

Amennyiben a gyermek nevelése nem számítható be az anyának, a kedvezményre való igény az apára száll át, aki a gyermeket nevelte. Hamarabb elérhetik a nyugdíjkorhatárt azok, akik kedvezményezett munkakategóriába tartoztak, azaz meghatározott számú évet dolgoztak le I., illetve I./II. munkakategóriába sorolva. A nyugdíjba vonulás ügyintézésére tanácsos előre készülni, előkészíteni a szükséges dokumentumokat és meggyőződni róla, hogy a Szociális Biztosító minden ledolgozott időnket nyilvántartja-e. Ezt a Szociális Biztosító szolgáltatásának segítségével tehetjük meg, ahol

a munkáltatók áttekintésén túl arról is tudomást szerezhetünk, hogy nem hiányos-e a nyugdíjbiztosításunk nyilvántartása, erre szolgál a biztosítottak elektronikus számlája.

A Szociális Biztosító ugyanis mindazok számára, akik elmúltak 39 évesek, nyugdíj-előkészítési szolgáltatást biztosít, melyben a munkáltatókon kívül szerepelnek a nyilvántartott és a hiányzó nyugdíjbiztosítási időszakok, s ahonnan megtudhatják azt is, milyen dokumentumok várnak pótlásra a nyilvántartásunkból, mire lesz szükség a ledolgozott idő összesítéséhez és a nyugdíj összegének kiszámításához.

Az említett szolgáltatáshoz való hozzáférés másik feltétele az életkoron kívül az, hogy az érdeklődő nem részesül öregségi, korkedvezményes vagy rokkantsági nyugdíjjárulékban. A biztosított elektronikus számlájához való hozzáférés intézhető interneten, vagy személyesen a Szociális Biztosító kirendeltségében.

Annak érdekében tehát, hogy meggyőződhessünk arról, mely időszakokra rendelkezünk nyugdíjbiztosítással a nyilvántartásban, keressük fel a honlapon a biztosított elektronikus számláját (Elektronický účet poistenca), s ott a saját, azaz a biztosított egyéni számláját (Individuálny účet poistenca). Ezek megtalálhatók a Szociális Biztosító eSzolgáltatásai (eSlužby Sociálnej poisťovne) között.

Az egyéni biztosítotti számlánkon ellenőrizhetjük az egyes biztosítási időszakokat, s meggyőződhetünk arról, hogy minden ledolgozott időnk szerepel-e a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban. Ugyanezt ellenőrizhetjük oly módon is, hogy számlakivonatot kérünk (Výpis z EUP) a kérdések nyomtatványán, telefonon a 0800 123 123 ingyenes számon, vagy e-mailben a következő címen: podatelna@socpoist.sk, illetve személyesen a Szociális Biztosító kirendeltségén.

A nyugdíjunkat a Szociális Biztosító lakhelyünk szerinti illetékes kirendeltségén intézhetjük, ahol az illetékes ügyintézővel megírjuk a nyugdíjkérvényünket.

Amennyiben nem az állandó lakhelyünkön tartózkodunk, illetve egészségügyi okok miatt nem tudjuk a kérvényünket a lakhely szerinti illetékes kirendeltségen benyújtani, ezt az átmeneti lakhelyünk szerinti kirendeltségen is megtehetjük. Ha nincs Szlovákiában állandó lakhelyünk, nyugdíjkérelmünket a Szociális Biztosító központjában nyújtjuk be.

A kérvény megírásának időpontját ajánlatos előre egyeztetni, megközelítőleg egy hónappal a nyugdíjkorhatár betöltése előtt, vagy bármikor e napot követően.

A kirendeltségek címe és az ügyfélfogadási idő megtalálható a Szociális Biztosító honlapján. Időpontot egyeztethetünk a biztosító előjegyzési rendszerében, ahol kiválasztjuk a lakhelyünk szerinti illetékes kirendeltséget. Az előjegyzési rendszer (Rezervačný systém) pontos napot és időpontot kínál, majd az időpont lefoglalása után tájékoztatást kapunk az időpont visszaigazolásáról és a szükséges dokumentumokról, melyeket a kérvényhez mellékelünk, a kirendeltség alkalmazottjának elérhetőségeiről, aki a kérvényírásban segítségünkre lesz és akihez kérdéseinkkel fordulhatunk.

A megegyezett időben megjelenünk a lakhelyünk szerinti illetékes kirendeltségen, bemutatjuk a szükséges iratokat, melyek a nyugdíjkérvény megírásához szükségesek. Az előjegyzési rendszerben számunkra kiválasztott ügyintéző elektronikus formában elkészíti a nyugdíjkérvényünket, majd aláírásunkkal igazoljuk az adatok hitelességét. Kérhetünk egy igazolást is a kérvényről a munkáltatónk számára vagy egyéb célokra.

A biztosítónak 60 napja van a kérvény elbírálására és a határozat kiadására, ez a kérvény benyújtásának napjától számítódik.

Bonyolult esetekben meghosszabbítható maximum 60 nappal, amiről a biztosító írásban tájékoztat. A nyugdíjhatározatot postai úton vagy az e-fiókba kézbesítik, amennyiben a kérvényező rendelkezik ilyennel.

Sokan felteszik a kérdést, hogy a kérvény benyújtásakor munkaviszonyban lehetnek-e. Aggodalomra nincs ok, továbbra is dolgozhatnak, vállalkozhatnak nyugdíjasként is. Az öregségi nyugdíj folyósítása mellett is megtarthatják munkaviszonyukat, ez nincs hatással a nyugdíjkifizetésre, s növeli a nyugdíj összegét. A Szociális Biztosító ugyanis minden év március 31-ig kérés nélkül átszámítja az öregségi nyugdíj összegét az előző naptári év nyugdíjbiztosítása alapján.

(NZS/Felvidék.ma/SP/pravda.sk)