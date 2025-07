Ezt a hőmérsékletet javasolják a szakértők a klímával ellátott autóban

A gépkocsiban helytelenül használt klímaberendezés is okozhat károkat és egészségügyi problémákat, különösen hosszabb utazások alkalmával. Erre figyelmeztet a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ). Az autó esetében is ajánlott, hogy a külső és a belső tér közötti ideális hőmérséklet-különbség öt és hét Celsius-fok között legyen.

„A hideg környezetből a melegbe való átlépéskor úgynevezett hőmérsékleti sokk léphet fel, ami összességében gyengítheti a szervezetet. Tehát még egy autóban is öt-hét Celsius-fok az ideális hőmérséklet-különbség a külső és a belső tér között, a legnagyobb hőségben is. Ha gyakran szállunk be és ki az autóból, a hőmérséklet-különbségnek még alacsonyabbnak kell lennie” – tanácsolja az ÚVZ közösségi oldalán.

A szakértők azt javasolják, hogy időzítsük a klímát az autóban, óránként tíz-tizenöt percre. „Irányítsuk a hűvös levegő áramlását úgy, hogy ne közvetlenül az utasokra fújjon. A legjobb, ha a szélvédő vagy a lábak felé irányítjuk” – írja a közegészségügyi hatóság. Ha a hideg légáramot nem megfelelően irányítják az arcra, az száraz bőrt, szemszárazságot, szem-, fül- és orrmelléküreg-gyulladást, sőt fogfájást és a háromosztatú idegek fájdalmát is okozhatja.

„Amikor légkondicionálót használnak egy autóban, a párologtató körül a levegőben lévő víz lecsapódik, a környezet állandóan párás, ami kiváló táptalaj a különböző penészgombák számára, melyek spórái jelen vannak a levegőben, és gyakran kellemetlen szagúak” – magyarázzák. A ÚVZ szakértői ezért antibakteriális spray használatát javasolják a klíma tisztításához.

